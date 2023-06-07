おかげさまでカプコン創業40周年！ 感謝の意を込めて「CAP…
［株式会社カプコン］
現在、PlayStation(TM)Store、Microsoft Store、ニンテンドーeショップ、Steam Storeの各デジタルストアで、カプコン創業40周年を記念した「CAPCOM 40TH ANNIVERSARY SALE」を開催中！
雄大な自然の中で狩りの興奮を楽しめる「モンスターハンター」シリーズや、サバイバルホラーの金字塔「バイオハザード」シリーズ、世代を超えて親しまれている「ロックマン」シリーズ、スタイリッシュアクションが爽快な「デビル メイ クライ」シリーズ、弁護士となって窮地の依頼人を逆転無罪へと導く「逆転裁判」シリーズなど、カプコンが誇る人気タイトルが目白押し！
カプコン名作の数々をお手頃価格で手に入れるチャンス！ 大盤振る舞いのこの機会をお見逃しなく！
セール名称：CAPCOM 40TH ANNIVERSARY SALE
特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale04-vh2t7/ja-jp/
※CEROレーティング「Z」の「グロテスクバージョン」及び「Z バージョン」は18才以上のみ対象の商品です。18才未満の方には販売しておりません。
※商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますので、ご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※セール詳細及びコンテンツ内容、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページか各デジタルストアにてご確認ください。
※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
PlayStation(TM)Store ※価格はPS Plus加入者価格
セール期間：2023年6月21日（水）23:59まで
https://store.playstation.com/ja-jp/category/91235214-f493-4347-a3f6-f607a9e56df4/
PS4/PS5『モンスターハンターライズ』（ゲーム本編）
通常価格：3,990円（税込）
セール価格【50%OFF!!】：1,994円（税込）
PS4/PS5『バイオハザード RE:3』（ゲーム本編）
通常価格：3,900円（税込）
セール価格【76%OFF!!】：956円（税込）
PS4『ロックマンX アニバーサリー コレクション』（ゲーム本編）
通常価格：3,362円（税込）
セール価格【72%OFF!!】：940円（税込）
PS5『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』（ゲーム本編）
通常価格：4,990円（税込）
セール価格【68%OFF!!】：1,596円（税込）
PS4『ドラゴンズドグマ：ダークアリズン』（ゲーム本編）
通常価格：4,063円（税込）
セール価格【76%OFF!!】：975円（税込）
ニンテンドーeショップ
セール期間：2023年6月21日（水）23:59まで
https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_3.html
Nintendo Switch『モンスターハンターストーリーズ２ ～破滅の翼～』（ゲーム本編）
通常価格：3,990円（税込）
セール価格【50%OFF!!】：1,990円（税込）
Nintendo Switch『バイオハザード6』（ゲーム本編）
通常価格：3,300円（税込）
セール価格【70%OFF!!】：990円（税込）
Nintendo Switch『ロックマン クラシックス コレクション』（ゲーム本編）
通常価格：3,046円（税込）
セール価格【67%OFF!!】：990円（税込）
Nintendo Switch『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』（ゲーム本編）
通常価格：3,990円（税込）
セール価格【62%OFF!!】：1,490円（税込）
Nintendo Switch『大逆転裁判1＆2 -成歩堂龍ノ介の冒險と覺悟-』（ゲーム本編）
通常価格：4,990円（税込）
セール価格【50%OFF!!】：2,495円（税込）
Microsoft Store
セール期間：2023年6月20日（火）18:59まで
Xbox Series X|S / Xbox One / Windows『モンスターハンターライズ』（ゲーム本編）
通常価格：3,990円（税込）
セール価格【50%OFF!!】：1,995円（税込）
Xbox Series X|S / Xbox One『バイオハザード ヴィレッジ』（ゲーム本編）
通常価格：4,990円（税込）
セール価格【40%OFF!!】：2,994円（税込）
Xbox Series X|S『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』（ゲーム本編）
通常価格：4,990円（税込）
セール価格【60%OFF!!】：1,996円（税込）
Xbox One『逆転裁判123 成歩堂セレクション』（ゲーム本編）
通常価格：3,387円（税込）
セール価格【70%OFF!!】：1,016円（税込）
Steam Store
セール期間：2023年6月21日（水）1:59まで
https://store.steampowered.com/developer/capcom/sale/40thanniversary
Steam『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：5,990円（税込）
セール価格【34%OFF!!】：3,953円（税込）
Steam『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（MH:Wゲーム本編＋拡張コンテンツ）
通常価格：5,990円（税込）
セール価格【50%OFF!!】：2,995円（税込）
Steam『バイオハザード ヴィレッジ ゴールドエディション』（ゲーム本編＋トラウマパック＋ウィンターズ エクスパンション）
通常価格：5,990円（税込）
セール価格【34%OFF!!】：3,953円（税込）
Steam『ロックマン11 運命の歯車!!』（ゲーム本編）
通常価格：5,082円（税込）
セール価格【67%OFF!!】：1,677円（税込）
Steam『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』（ゲーム本編＋プレイヤーバージル）
通常価格：2,990円（税込）
セール価格【67%OFF!!】：986円（税込）
Steam『成歩堂レジェンズコレクション』（ゲーム本編）
通常価格：6,990円（税込）
セール価格【58%OFF!!】：2,935円（税込）
Steam Storeでは名作10本をまとめたお得な「CAPCOM 40TH ANNIVERSARY SET」を販売中！
販売期間：2023年6月21日（水）1:59まで
※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。
※バンドル商品は終了日以降も販売する可能性がございます。
Steam『CAPCOM 40TH ANNIVERSARY PACK』
https://store.steampowered.com/bundle/32572/CAPCOM_40TH_ANNIVERSARY_PACK/
バンドル価格：7,047円（税込）
★収録タイトル★
『ドラゴンズドグマ：ダークアリズン』
『逆転裁判123 成歩堂セレクション』
『バイオハザード HDリマスター』
『モンスターハンター：ワールド』
『ロックマン クラシックス コレクション』
『デビル メイ クライ HDコレクション』
『大神 絶景版』
『鬼武者』
『カプコン ベルトアクション コレクション』
『ストライダー飛竜』
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。
企業プレスリリース詳細へ （2023/06/07-18:16）
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