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【公認ミラー配信を実施！】本日放送の番組「モンスターハンター…

【公認ミラー配信を実施！】本日放送の番組「モンスターハンターライズ：サンブレイク スペシャルプログラム Final」を配信者と一緒に楽しもう！

［株式会社カプコン］



『モンスターハンターライズ：サンブレイク』の最新情報をお届けする映像番組「モンスターハンターライズ：サンブレイク スペシャルプログラム Final」が、本日23時より録画生放送。また、注目の本番組を「モンスターハンター」好きな配信者の方のYouTubeチャンネルにてミラー配信していただきます。
公式の「Capcom Channel」を見てもよし、ご自分のお好きなYouTubeチャンネルで配信者の方と一緒に盛り上がるもよし、お好きなチャンネルから「モンスターハンターライズ：サンブレイク スペシャルプログラム Final」をぜひご覧ください！

[録画生放送] 2023年6月7日(水)23時より配信予定

※状況により放送日、開始時間が変更となる可能性がございます。

番組特設サイト
https://www.monsterhunter.com/rise-sunbreak/ja/topics/sp-program/
YouTubeカプコンチャンネル：
https://www.youtube.com/user/CapcomChannel

モンスターハンターライズ：サンブレイクの最新情報にご期待ください！　

【特別企画】「モンスターハンターライズ：サンブレイク スペシャルプログラム Final」公認ミラー配信　YouTubeチャンネル(50音順・敬称略)



■配信チャンネル：あまみちゃんねる
・配信者：あまみちゃんねる
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@amami315/

■配信チャンネル：いぬねこ
・配信者：いぬねこ
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@INUNEKOOO

■配信チャンネル：笑顔の時間
・配信者：笑顔の時間
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@25smil-E-gao25

■配信チャンネル：Oga Ch.荒咬オウガ
・配信者：荒咬オウガ(ホロスターズ所属)
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@AragamiOga

■配信チャンネル：カニカマ
・配信者：カニカマ
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@Kanikama-Sketooda

■配信チャンネル：ガンサーの抹茶
・配信者：ガンサーの抹茶
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@gunlancehaiizo

■配信チャンネル：Koyori ch. 博衣こより - holoX -
・配信者：博衣こより(ホロライブ所属)
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@HakuiKoyori

■配信チャンネル：桜ころみん coromin Ch
・配信者：桜ころみん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@coromin

■配信チャンネル：獅子神レオナ/レオナちゃんねる
・配信者：獅子神レオナ
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@Leona_Shishigami

■配信チャンネル：タカティン
・配信者：タカティン
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@takatexin

■配信チャンネル：たきえい
・配信者：たきえい
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@Takiei

■配信チャンネル：茶々茶(chachacha)
・配信者：茶々茶
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@chachachayoutube

■配信チャンネル：ちるにとら
・配信者：ちるにとら
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@tirunitora

■配信チャンネル：Tomari Mari channel / 兎鞠まりちゃんねる
・配信者：兎鞠まり
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@TOMARI_MARI

■配信チャンネル：まーこ/Mahco.
・配信者：まーこ/Mahco.
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@mahco2131

■配信チャンネル：皆で一緒にモンハンライフ
・配信者：皆で一緒にモンハンライフ
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@user-uf2jz2xu8s

■配信チャンネル：よしなま
・配信者：よしなま
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@yoshinama0130

■配信チャンネル：ララ9hJQr3//3o
・配信者：ララ9hJQr3//3o
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@9hjqr33o4

公認ミラー配信　特設ページ
https://www.monsterhunter.com/rise-sunbreak/ja/topics/sp-program-mirror-0607/

企業プレスリリース詳細へ （2023/06/07-14:46）

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