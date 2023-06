[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]



"SNSで最も使われる歌声"asmiが、スペシャルユニットasmi feat. Chinozoとして担当するテレビアニメ「ポケットモンスター」オープニングテーマ「ドキメキダイアリー」のMusic Videoが公開になった。



今作では、Chinozoのアートワークを手掛けるアルセチカがasmi「PAKU」のアートワークに登場していたPAKUちゃんを書き下ろし、そのPAKUちゃんがローカルカンピオーネが振付を担当したダンスを踊る。

ローカルカンピオーネは、これまでasmi「PAKU」やMAISONdes「ヨワネハキ feat. 和ぬか, asmi」などasmiが歌う楽曲でSNSの大きなバイラルを巻き起こしており、今回のスペシャルユニットasmi feat. Chinozoを彩る更にスペシャルなコラボレーションが実現した。





asmiは現在全国のショッピングモールにて、『asmi special live tour「Nice to meet you!」~ご挨拶回り編~』を行っており、初めてのホールライブとなるasmi special live 「Wonder Closet」を東京・大阪の2カ所にて11月に開催する。チケット先行も受付がスタートしているので、是非チェックして欲しい。



▼ドキメキダイアリー - asmi feat. Chinozo (Official Music Video)

https://youtu.be/cL_M2MSzYQM





▼asmi feat. Chinozo「ドキメキダイアリー」

2023年5月31日(水)発売

CD購入: https://asimi.lnk.to/DokimekiWN

ストリーミング&ダウンロード配信:https://asmi.lnk.to/8p5s74WN





■完全生産限定盤:SRCL-12525~12526 / ¥6,600(税込)

CD+アクリルスタンド(テレビアニメ「ポケットモンスター」のイラストを使用)

■期間生産限定盤:SRCL-12528~12529 / ¥3,190(税込)

CD+BD(テレビアニメ「ポケットモンスター」ノンクレジットオープニングを収録)

■通常盤:SRCL-12527 / ¥2,310(税込)

CD





【CD収録内容】

1.ドキメキダイアリー

2. PAKU

3. ずっと

4. ドキメキダイアリー Anime Size

5. ドキメキダイアリー Instrumental

6. PAKU Instrumental

7. ずっと Instrumental





▼asmi special live 「Wonder Closet」

11月23日(木) 東京・LINE CUBE SHIBUYA

開場17:00/開演18:00





11月26日(日)大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール

開場16:00/開演17:00





・チケット料金

指定席(一般) /チケット代:¥6600(税込)

指定席(学割) /チケット代:¥5500(税込)





・会いに来てよ先行

https://eplus.jp/asmi-wondercloset/

※6/23(金)12:00-7/17(月)23:59





■asmi special live tour「Nice to meet you!」~ご挨拶回り編~

6月25日(日)/埼玉:アリオ川口 1Fセンターコート 1.13:00~ 2.15:00~

7月1日(土)/福岡:イオンモール福岡 1Fウエストコート 14:00~

7月2日(日)/大阪:もりのみやキューズモールBASE 1F BASEパーク 14:00~

7月9日(日)/東京:汐留シオサイト 地下歩道 特設ステージ 1.14:00~ 2.16:00~

7月17日(月・祝)/北海道:サッポロファクトリー アトリウム 14:00~





・イベント内容

ミニライブ+サイン会

※サインは「7インチサイズジャケットカード(配信JK絵柄5種「Gerebera」「PAKU」「earth meal」「wish」「BLACK COFFEE」よりランダム1枚)」、もしくはその場でお買い求めいただいた「ドキメキダイアリー」のブックレットにサインを入れさせていただきます。





■asmi全曲入りプレイリスト

「Do you know me? : asmi Complete」

ストリーミング:https://asmi.lnk.to/CompleteWN





■asmi オフィシャルファンクラブ パンダまみれ

・開設:2023年2月6日(月)

・会費:月額:400円(税別)

※キャリア決済、クレジットカード決済、コンビニ決済

・対応デバイス:スマートフォン

※推奨OS / ブラウザ

iOS 10.1以降 / Safari 6.0以降

Android 4.4以降 / Chrome最新版

・コンテンツ:RADIO / MOVIE / BLOG / TICKET / CALENDAR / GOODS

その他、随時コンテンツ公開予定。





■asmi「PAKU」

ストリーミング/ダウンロード:https://asmi.lnk.to/TgvOzeWN

ミュージックビデオ:https://youtu.be/aSvp9Fj9OL8

THE FIRST TAKE:https://youtu.be/pzG85jy_hr4





■asmi「BLACK COFFEE」

ストリーミング/ダウンロード:https://asmi.lnk.to/lexyiJWN

ミュージックビデオ:https://youtu.be/yajdJYrTlkg





■asmi「earth meal」

ストリーミング/ダウンロード:https://asmi.lnk.to/AEyPC4WN

ミュージックビデオ:https://youtu.be/4Yn9I7_olt0





■asmi Profile



“SNSで最も使われる歌声“の呼び声高い、大阪在住22歳シンガーソングライター “asmi(アスミ)”

唯一無二の愛らしい歌声で、年頃の女の子が抱く恋愛の悩みや日常の想いを切り取って歌う。

自身の楽曲「memory」や、TikTok流行語大賞2021『ミュージック部門賞』を受賞した、MAISONdes「ヨワネハキ feat. 和ぬか, asmi」で大きなバズを起こし、2022年3月にリリースした「PAKU」ではTikTok2022上半期トレンド チャレンジ部門賞も受賞し、いま"最もSNSで使われる歌声"となった、新世代のポップアイコン。





十代白書2020 にてグランプリ獲得。

1st album「bond」ではCDショップ大賞2021年関西ブロック受賞。

2023年1月、再びMAISONdesに参加し「アイワナムチュー feat. asmi, すりぃ」でテレビアニメ「うる星やつら」オープニング・テーマを担当。

更に2023年4月より、asmi feat. Chinozoとしてテレビアニメ「ポケットモンスター」オープニングテーマを担当する。





Twitter:https://twitter.com/asmi__official

Instagram:https://www.instagram.com/asmi__official/

TikTok:https://www.tiktok.com/@asmi__official?

Goods:http://rooftoponlinestore.com/shopbrand/ct59/

Official HP : https://www.rooftop.tokyo/asmi





■Chinozo Profile



関西出身のボカロP。15才から音楽(ギター)を始め、バンド活動を経て、DTMを始める。2018年よりボカロPとしての活動を開始し、2019年3月よりYouTube投稿をはじめる。電子的な雰囲気が強い楽曲から、バンドサウンドが印象的な楽曲まで、クロスオーバーな楽曲を多数作成し、ファンからは「中毒性がある」「メロディーが良い」と評されており、海外リスナーも多い。楽曲「グッバイ宣言」は2020年4月投稿以降、現在で1.1億回再生突破。ハチ(米津玄師)の楽曲「砂の惑星」を抜き、YouTubeで最も再生されるボーカロイドが歌唱した楽曲となり今も尚、記録を更新させている。また楽曲「エリート」「シェーマ」は1千万回再生突破し、引続き快進撃を続けている。





YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCft5HulDeuKloukyShxyOZA

ニコニコ動画:https://www.nicovideo.jp/mylist/63011659

Twitter:https://twitter.com/chinozo_

TikTok:https://www.tiktok.com/@chinozo_

Instagram:https://www.instagram.com/chinozoo0/





【番組概要】

テレビアニメ「ポケットモンスター」

テレビ東京系にて毎週金曜よる6時55分から放送中

※一部地域では放送日時が異なります。





【ストーリー概要】

ポケットモンスター、縮めてポケモン。

この星の不思議な不思議な生き物。

空、海、森、街の中と至る所でその姿を見ることができる。





不思議なペンダントを持つパルデア出身の少女、リコ。

謎のモンスターボールを持つカントー出身の少年、ロイ。





広大なポケットモンスターの世界を舞台に

リコとロイの新たな冒険が始まる!

ふたりを待ち受ける出会い、そして運命とは―!?





これは、冒険を通じて大事な何かを「見つける」物語。





【リンク先】

「ポケットモンスター」番組ホームページ(テレビ東京あにてれ)

https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/pocketmonster2023/





ポケモンアニメ公式Twitter(@anipoke_PR)

https://twitter.com/anipoke_PR





見逃し配信公開中

https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/pocketmonster2023/#latest





【「ポケットモンスター」クレジット情報】

監督:でんさおり

クリエイティブディレクター:冨安大貴

アクションディレクター:矢嶋哲生

シリーズ構成:佐藤大

キャラクターデザイン:山崎玲愛

サブキャラクターデザイン:伊藤京子

音響監督:三間雅文

音楽:コーニッシュ

アニメーション制作:OLM

製作:テレビ東京/MEDIANET/ShoPro





リコ:鈴木みのり

ニャオハ:林原めぐみ

ロイ:寺崎裕香

ホゲータ:山下大輝

フリード:八代拓

オリオ:佐倉綾音

マードック:三宅健太

モリー:真堂圭

ランドウ:塾一久

ドット/ぐるみん:青山吉能

クワッス:浪川大輔

アメジオ:堀江瞬

ジル:田邊幸輔

コニア:志田有彩

キャプテンピカチュウ:大谷育江



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/25-10:46)