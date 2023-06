[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]

フィリピンの4島(セブ島・マクタン島・ナルスアン島・カオハガン島)にて撮影を敢行した、夏全開10人で行く女子旅に大注目!!







指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ=LOVE(イコールラブ)。

本日、7/19(水)発売される待望の14thシングル「ナツマトぺ」のMusic Videoが公開された。





当楽曲は、メンバーの佐々木舞香・野口衣織がダブルセンターを務め、楽曲タイトル「ナツマトぺ」は、オノマトぺ(擬音語・擬声語・擬態語) と季節の「夏」を掛け合わせた造語で、夏全開のサマーチューンに仕上がっている。





Music Videoは、フィリピンの4島(セブ島・マクタン島・ナルスアン島・カオハガン島)にて撮影を敢行し、たくさんの“夏のオノマトペ”に溢れた、10人で行く女子旅をコンセプトにした、見どころたっぷりの大注目の作品だ。





Music Videoの監督を務めたZUMI氏は、「行ったことのない島に行って、食べたことのないものを食べたり、知らない鳥の聞いたことのない声を聴いたり、見たことのない青さの海に心奪われたり。そんな夏のワクワクする経験ひとつひとつが『ナツマトペ』なんだと解釈し、構想を練りました。=LOVEのみんながこの旅を通してどんな『ナツマトペ』出会えたのか、どうぞMVをご覧いただけたらと思います。」とMV制作時のコンセプト、見どころをコメント。





また、ダブルセンターを務める佐々木舞香と野口衣織は「ナツマトペは夏満載、掛け声もたくさん入っててすごく盛り上がると思います。MVはセブ島で撮影しました、海でのダンスシーンがとっても綺麗で、オノマトペもいっぱい散りばめられててカワイイです」(佐々木)、「歌詞やMVにたくさんでてくる“オノマトペ”や、GOGO!、YES!など、つい口ずさみたくなるような掛け声もたくさんある、ライブでファンの方の声が聞きたくなる楽曲です!そしてMVには、エンドロールがついています!絶対!最後までたっぷりじっくりみてほしいです。」(野口)と楽曲の聴きどころとMVの注目ポイントをコメントしている。

公開されたMusic Videoをいち早くご覧いただき、自分なりの“ナツマトぺ”を探してみてはいかがだろうか?





なお、本日のMusic Video公開に合わせ、シングル「ナツマトぺ」のジャケット写真とアーティスト写真も公開になっており、さらに新曲「ナツマトぺ」の楽曲配信が本日24:00からスタートするとのこと。ぜひ、こちらも併せてチェックいただきたい。





2023年も精力的に活動し続ける=LOVE。今後の活躍からますます目が離せない。





▼Music Video監督ZUMI氏 コメント

本当に行ってみないとわからない、経験できないことが沢山あるなと、この作品を通して僕自身も再確認できました。







▼佐々木舞香 コメント

▼野口衣織 コメント

★新曲「ナツマトぺ」Music Viode

https://youtu.be/Y1Bboo5KXL4





作詞:指原莉乃

作曲・編曲:庄司夏葵

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Recorded by Sony Music Studios Tokyo





[MUSIC VIDEO]

Director:ZUMI

Choreographer:shoji(s**t kingz)

Producer:三池智之(north river)

Production Producer:渡辺洋朗、トルシエ(PARADE Tokyo)





Location:Cebu Island



★新曲「ナツマトぺ」先行配信スタート

https://equallove.lnk.to/Natsumatope

6/19(月)24:00~URLは有効となります。







★LINE MUSICキャンペーン実施決定!

LINE MUSICで「ナツマトペ」をたくさん聴いてくださった方に、回数に応じて応募特典をプレゼント!





LINE MUSICプレゼントキャンペーン応募ページはコチラ

https://www.sonymusic.co.jp/event/103281





<キャンペーン期間>

2023/6/20(火)配信開始~2023/7/4(火) 23:59





<特典内容>

A賞:555回以上再生した方

応募者の中から抽選で各メンバー15名様・合計150名様にメンバーサイン入りソロポスタープレゼント

B賞:300回以上再生した方

応募者全員に「ナツマトペ スマホ用壁紙」全種

C賞:55回以上再生

応募者全員に「ナツマトペ スマホ用壁紙」1種

※メンバーはランダムとなります。

※「ナツマトペ スマホ用壁紙」は、メンバーのサイン&メッセージデータ入りとなります。

※A賞のご応募条件を満たした方は、B賞の「ナツマトペ スマホ用壁紙」全種もプレゼントいたします。



★商品情報

▼7/19(水)発売 =LOVE 14thシングル「ナツマトぺ」

≒JOYの6th Songは、Type Dのカップリングに収録されます。





【=LOVE 14thシングル「ナツマトぺ」商品概要】



■Type A

仕 様:CD+DVD

封入特典:Type A生写真10種(=LOVE)のうち1枚ランダム、スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

品 番:VVCL-2302~2303

価 格:1,650円(税込)





■Type B

仕 様:CD+DVD

封入特典:Type B生写真10種(=LOVE)のうち1枚ランダム、スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

品 番:VVCL-2304~2305

価 格:1,650円(税込)







■Type C

仕 様:CD+DVD

封入特典:Type C生写真10種(=LOVE)のうち1枚ランダム、スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

品 番:VVCL-2306~2307

価 格:1,650円(税込)







■Type D

仕 様:CD+DVD

封入特典:Type D生写真12種(≒JOY)のうち1枚ランダム、スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

≒JOYアナザージャケット

品 番:VVCL-2308~2309

価 格:1,650円(税込)







■Type E(通常盤)

仕 様:CD

品 番:VVCL-2310

価 格:1,100円(税込)





CD及びDVDの収録内容、スペシャルプレゼントの内容などは後日HPにてお知らせ致します。



▼7/29(土)、30(日) 「イコノイジョイ 2023」 開催!

【日 程】2023年7月29日(土)、30日(日)

【会 場】富士急ハイランド コニファーフォレスト





▼8/5(土)イコラブヨコハマ夏祭り Presented by Rakuten Optimism

【開場/開演】

≪1部≫ 12:30 開場 / 13:30 開演(予定)

≪2部≫ 17:30 開場 / 18:30 開演(予定)

【会場】パシフィコ横浜国立大ホール





★プロフィール

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル「=LOVE」でメジャーデビュー。これまでに13作のシングルをリリースし、すべてオリコン・週間ランキングトップ10入りを果たしている。6thシングル「ズルいよ ズルいね」、8thシングル「青春”サブリミナル”」、12thシングル「Be Selfish」でオリコン週間シングルランキング初登場1位を獲得。2021年5月にリリースしたファーストアルバム「全部、内緒。」でもオリコン週間アルバムランキング初登場1位を獲得した。

2021年1月には日本武道館2days公演、7月には横浜アリーナ単独公演、9月には幕張メッセ 幕張イベントホール単独公演も開催。2022年9月25日(日)には東京・国立代々木競技場 第一体育館にて、過去最大規模となる約2万人を動員した「=LOVE 5th ANNIVERSARYPREMIUM CONCERT」を大成功に収める。2023年3月2日には、=LOVE全国ツアー2023「Today is your Trigger」』追加公演を日本武道館で開催。

2月22日(水)に発売した13thシングル「この空がトリガー」は、オリコン・週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに過去最高値のポイント・集計を記録し見事2位にランクイン。「あの子コンプレックス」「Be Selfish」に続きレコード協会のプラチナディスク(25万枚セールス以上)に3作品連続で認定された。「=LOVE」という名前には、「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。」という指原莉乃の想いが詰まっている。



オフィシャルHP https://equal-love.jp/

公式twitter https://twitter.com/Equal_LOVE_12

公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCv7VutirxDn3RWIJXI68n_A









