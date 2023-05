[株式会社カプコン]

6月2日(金)の発売が迫るシリーズ最新作『ストリートファイター6』を一緒にカウントダウン!









6月2日(金)の発売3日前より、ストリートファイター6 広報部Twitter(@SF6_PR)にてカウントダウンキャンペーンを開催。



『スト6』発売の3日前から当日にかけて計4回、1日1回投稿されるキャンペーンツイートのいずれかをRTでキャンペーン応募完了。

抽選でブランカちゃん人形ぬいぐるみ、大好評連載中の「がんばれジュリちゃん」Tシャツ1枚のセットを10名様にプレゼント!



キャンペーンツイートを毎日RTすることで、応募口数は最大4口。

ぜひ毎日ご参加ください! たくさんのご応募お待ちしております!



キャンペーン詳細

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20230530/sf6_cdcp/

キャンペーン期間





2023年5月30日(火)~6月2日(金)21時まで



参加方法





1.ストリートファイター6 広報部Twitterアカウント(@SF6_PR)をフォロー

2.5月30日(火)~6月2日(金)まで1日1回投稿されるキャンペーンツイートのいずれかをRT

※最大4口応募可能。



賞品





ブランカちゃん人形ぬいぐるみ・「がんばれジュリちゃんTシャツ」1枚 セット:計10名











※絵柄はランダムとなります。



たくさんのご応募お待ちしております。

