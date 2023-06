[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]



「ヨワネハキ feat. 和ぬか, asmi」「トウキョウ・シャンディ・ランデヴ feat. 花譜, ツミキ」などがSNS上で記録的なバイラルを生み出し、累計ストリーミング数が3億5,000万回を突破している、どこかに存在する架空のアパート“MAISONdes”による7月21日(金)にZepp Shinjukuにて開催する初めてのライブ「MAISONdes LIVE #1」の第二弾追加アーティストが発表になった。



第二弾ではAqu3ra, あたし, 缶缶, こはならむ, 4na, ぜったくん, 泣き虫 ️, むト, もっさ(ネクライトーキー)、りりあ。の10組が出演決定した。





既発表となった第一弾では、MAISONdes初の住人yamaや、「ヨワネハキ」を歌ったasmi、meiyo、Piiの出演が発表されている。





また、MAISONdesのアートワークを手掛けるNAKAKI PANTZによって、今回のライブに向けた特別なキービジュアルが描き下ろされている。このイラストは未だ未完成で、ライブ開催に向けて徐々に完成へと進んでいくが、第二弾発表と共に、色付き始めたイラストを見ることが出来る。イラストの完成を待つ過程も、是非楽しみたい。







チケットオフィシャル2次先行受付は、本日6月17日(土) 10:00 ~ 6月25日(日) 23:59までとなる。

どこに存在するかわからない架空のアパート、MAISONdesの入居者たちによるライブは一体のどのようなものになるのか。まったく予想がつかないショー、是非お見逃しなく。





■MAISONdes管理人コメント

たった六畳半の広さの部屋から生まれた音楽達が、想像もつかないほどはるか遠くの皆様にまで届いていく様をただただ関心しながら、なんと素晴らしい住人達に恵まれたのだろうと想い続ける日々の中で、それだけでも幸せを噛みしめて過ごしておりました。

ただ、ほんの少しだけ、「このアパートの部屋の住人達が一同に会したらどんなことになるんだろう」という欲が芽生えてしまいました。

まさかそんな事出来ないだろう、と思いながらも、妄想話を出会った住人達にしてみると、思いのほか、皆さん前のめりな反応が返ってくることが多く、みんな望んでくれているならやってしまおうかと、開催を決めました。





どこまで行っても、MAISONdesは六畳半アパートですが、世界で一番広い六畳半の部屋をご用意してお待ちしておりますので、是非皆様、おひとりでもお誘いあわせの上でも、お越しいただけますと幸いです。





誰よりも、私が一番、住人の皆様にお会いできるこの日を楽しみにしております。





■ライブ公演概要/チケット販売

「MAISONdes LIVE #1」

開催日:2023年7月21日(金)

会場:Zepp Shinjuku

17:30開場 18:30開演





チケットオフィシャル2次先行受付サイト: https://eplus.jp/maisondelive/

(受付期間:6月17日(土) 10:00 ~ 6月25日(日) 23:59 )





ライブに関するお問い合わせ:

MAISONdesオフィシャルサイトのエントランスのベルを鳴らしてコンタクトからお願いします。

https://www.maisondes-6half.com/entrance/





■会場詳細

Zepp Shinjuku

https://www.zepp.co.jp/hall/shinjuku/





■MAISONdes

MAISONdesは、「今最もSNSで使われる音楽」を生み出している架空のアパートです。各楽曲ごとに部屋が割り振られ、それぞれの部屋で歌い手と作り手が変わり、一部屋が6畳半の大きさのポップミュージック、「六畳半ポップス」を生み出しています。この場所が地球であるか、宇宙であるか、未来であるか、過去であるかは定かではありません。確定していることは、部屋のサイズが6畳半であるということだけ。それぞれの部屋には独自の物語と歌が存在し、あなたが自分の物語だと感じる部屋がきっとあるでしょう。このアパートは、「あなたの歌」を見つける場所です。





Official HP : https://www.maisondes-6half.com/

YouTube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCgRgH7nHGEV7q0QrtIuWoUA

Twitter : https://twitter.com/MAISONdes_6half

Instagram : https://www.instagram.com/maisondes_6half

TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSE4fJ3P/





<第二弾追加アーティスト>

■Aqu3ra

2018年より歌い手として、同年12月に「Sleeping Awake/初音ミク」でボカロPとして活動開始。以降、歌い手/ボカロPとして透明感溢れる作品を発表している。

アーティストへの楽曲提供、イベント、ゲーム等への書き下ろしも多数。代表作『ロンリーユニバース』『ラムネ』『アイスドロップ』など。





Twitter:https://twitter.com/AQU3RA_music

YouTube Channnel:https://www.youtube.com/channel/UCT5ZYc0Whk1NX_Fdvlm1baw/





■あたし

20歳、引きこもり気味の、歌ういい女。

2020年、現役女子高生あたし名義で歌い手として活動スタート。

高校在学中に投稿した「グッバイ宣言/Chinozo 【歌ってみた】」が500万再生を記録し注目される。

SDR「クリエイターズマッチングプロジェクト」で歌唱部門・チーム部門のW受賞をきっかけに、

クリエイティブレーベルMeMeMeetsに参加。TVドラマ『東京放置食堂』主題歌を担当。

2022年、あたし名義でのプロジェクトが始動、「太陽観測」でデビュー。

hmngがディレクションを務めたMVも話題を集める。

同年”SNSで最も使われる音楽”を生み出す架空のアパート・MAISONdesにzumiTaと共に入居、

「わかっちゃない」を発表。

2023年6月にTVドラマ「4月の東京は…」の主題歌を担当した「イベリス」をリリースした。

シンガーの母親から借りパク中のマイクで歌い続けている。





https://atashi.lnk.to/links





■缶缶

2018年より歌い手として活動を開始。

中性的で力強い歌声で、ネット上で注目を集める。



発表したオリジナル楽曲はミリオンヒットを記録し

Youtubeの総再生回数は6,000万回越えの注目アーティスト



Youtube:https://www.youtube.com/c/KANKAN_sava

Twitter:https://twitter.com/KANKAN_sava





■こはならむ

2019年9月からYouTubeチャンネルにて、エモーショナルな楽曲を投稿している次世代アーティスト。

SNSでは「感情がこもっていて、聴くと自然と涙がこぼれる」「泣き叫ぶような歌声や途中の消えそうな歌声に鳥肌がたった」など声に対して多くのコメントが寄せられており、その表現力の高さに一耳惚れするリスナーが続出。

多様な表現力に熱狂しているファンが多く、2021年のダブルメジャーリリースから1年でYouTubeチャンネル登録者数40万人を突破。

2023/1/4(水)発売『日経エンタテインメント2月号』特集「2023年の新主役100人」にも選出、現在放送中のテレビアニメ「僕の心のヤバイやつ」エンディングテーマを担当するなど、今注目のネクスト・ブレイクアーティスト。





YouTube:https://www.youtube.com/@KohanaLam

TikTok:https://www.tiktok.com/@lam_dayo

Instagram:https://www.instagram.com/lam_dayo/

Twitter:https://twitter.com/Lam_dayo

bilibili:https://space.bilibili.com/1111222941





■4na

Apple Musicが日本国内の才能に溢れた将来有望なアーティストを紹介する企画、『Up Next Japan』にも選出。2022年9月には、新進気鋭のアーティスト・クリエイターたちを入居者として見立て、楽曲ごとに歌い手と作り手が変わる [MAISONdes]の楽曲、「ダンボールの色 feat. 4na, もっさ(ネクライトーキー)」の作詞・作曲・アレンジを担当するなど、大きな注目を集めながらも未だ尚多くの謎に包まれているアーティスト。





YouTube :https://www.youtube.com/@4namusic

Twitter: https://twitter.com/4namusic

TikTok: https://www.tiktok.com/@4namusic





■ぜったくん

町田生まれ町田育ちの巣ごもり系マイルドラッパー/トラックメーカー。

独特の視点で半径2m以内の日常をラップしたり歌ったり。

2019年「Catch me Flag!!!」でデビュー。2020年にコロナ禍での恋愛を歌った「Midnight Call feat. kojikoji」がSNSを中心にスマッシュヒット。2021年には初ワンマンを渋谷WWWXで開催、ソウルドアウト。ポカリスエットCM「ボクらの歌」の作詞やdocomo CMソングの作詞作曲なども手掛け注目を集める。2022年に初のフルアルバム「Bed in Wonderland」をリリース。リリースパーティーを恵比寿リキッドルームで開催、大盛況に終わる。2023年3月には「人間」、6月には「サンダループ」をリリース!!!





Twitter:https://twitter.com/zetta_kun





■泣き虫 ️,

本名・素顔・年齢全て非公表のソロアーティスト。特徴的なハスキーボイスに乗せて自在に紡がれるメロディと、巧みな言葉 選びの歌 詞で唯一無二な表現の楽曲を生み出し若年層リスナーを急速に獲得中。作詞・作曲はもちろん、時に編曲やトラック制作に加え、M Vディレクションやアートワークも自ら行う。ネット上には、泣き虫の楽曲を弾き語りでカバーするユーザーが多数出現し、カバー楽曲としても人気を博している。2021年7月には「トーキョーワンダー。」で大人気T Vアニメ『東京リベンジャーズ』のエンディング主題歌を担当。

2020年9月にはAdoとのコラボ楽曲「Shake it Now.(feat. Ado)」を、2021年2月にはyamaとのコラボ楽曲「Hello / Hello feat. yama, 泣き虫」と新世代アーティストといち早くコラボし話題を集めた。その後もyamaへの提供楽曲「Oz.」がアニメ「王 様ランキング」のエンディング主題歌に起用され、「アブノーマリティー。feat. yama」では3 度目のコラボも実施。2022年には3人組

ロックバンド黒子首のメジャーデビュー曲「やさしい怪物 feat. 泣き虫」でコラボを実施するなどアーティストからのコラボ・楽曲提供のオファーが多数続いており、各方面から注目されているソロアーティストである





■むト

2018年1月、SNSにカバー動画を投稿し活動をスタート。

活動開始から現在まで、カバー動画や弾き語り動画をYouTubeやSNSに投稿、さらにソロの活動にとどまらず様々なコラボやfeat.にも参加し、綺麗で力強いのにどこか儚げで消えてしまいそうな耳から離れない声が、特に若い世代から多く支持されている。

日本テレビ Zドラマ「沼る。港区女子高生」主題歌(須田景凪「いびつな心 feat. むト」)にfeaturingアーティストとして参加するなど、唯一無二の透明感のなかにエッジを含んだ歌声で注目を集めている新世代シンガー。





TikTok:https://www.tiktok.com/@muto.k___

YouTube:https://www.youtube.com/@muto0306

Twitter:twitter.com/@temnem_sui

Instagram:https://www.instagram.com/muto.k___/

Staff Twitter:twitter.com/@muto_staff





■もっさ(ネクライトーキー)

2017年結成のロックバンド ネクライトーキーのボーカル・ギター。

一瞬でリスナーの耳をキャッチする歌声と、シニカルな歌詞世界、音楽愛に溢れた一筋縄ではいかないメロディーは中毒性満載で、バンドシーンに留まらず多方面で話題を呼んでいる。

MAISONdesに加えて、SAKANAMONや和ぬか曲への歌唱参加、CMでのカバー歌唱など声を活かした活動も多数行っている。





WEB https://necrytalkie.jp

YouTube https://www.youtube.com/c/NecryTalkieOfficial

Instagram https://www.instagram.com/necry_talkie_official

Twitter https://twitter.com/higasizumu





■りりあ。

顔出しをしない女性シンガーソングライター。

2019年秋頃よりTikTokやYouTubeで弾き語り投稿をスタート。

初オリジナル楽曲「浮気されたどまだ好きって曲。」は LINEMUSIC の初日デイリー1位、ウィークリーランキング 1位獲得し、YouTubeチャンネル登録者数は 39 万人以上、TikTok フォロワーは 130 万人を超えるなどTikTok 内弾き語りシンガーソングライターでは最多のフォロワー数を誇る。

2020 年 11 月には TOYʻS FACTORY 内レーベル「VIA」から「蛙化現象に悩んでる女の子の話。」でメジャーリリースを果たし、翌年2021 年 10月リリースの「私じゃなかったんだね。」では人気モデル莉子が出演する初実写MVが若い世代を中心に話題となる。

2023年7月から放送のTVアニメ「わたしの幸せな結婚」オープニング主題歌を担当するなど、エモーショナルな歌声と豊かな表現力が話題となり幅広い年代から注目されている。



TikTok:https://www.tiktok.com/@riria_0000

YouTube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCDv175RaBA6MbAdvicuVrng

Twitter:https://twitter.com/riria___0000

Instagram:https://www.instagram.com/riria0000/





<第一弾発表アーティスト>

■asmi

“SNSで最も使われる歌声“の呼び声高い、大阪在住22歳シンガーソングライター “asmi(アスミ)”

唯一無二の愛らしい歌声で、年頃の女の子が抱く恋愛の悩みや日常の想いを切り取って歌う。

自身の楽曲「memory」や、TikTok流行語大賞2021『ミュージック部門賞』を受賞した、MAISONdes「ヨワネハキ feat. 和ぬか, asmi」やで大きなバズを起こし、2022年3月にリリースした「PAKU」ではTikTok2022上半期トレンド チャレンジ部門賞も受賞し、いま"最もSNSで使われる歌声"となった、新世代のポップアイコン。





十代白書2020 にてグランプリ獲得。

1st album「bond」ではCDショップ大賞2021年関西ブロック受賞。

2023年1月、再びMAISONdesに参加し「アイワナムチュー feat. asmi, すりぃ」でテレビアニメ「うる星やつら」オープニング・テーマを担当。

更に2023年4月より、asmi feat. Chinozoとしてテレビアニメ「ポケットモンスター」オープニングテーマを担当する。





■Pii

Awesome City Clubのメンバーとして活動するPORINが、2021年よりスタートさせたソロプロジェクト。

時代を超えて愛される歌謡曲をモダンにアップデートし、懐かしくて新しい曲たちを生み出していく。

多様なアーティストからの楽曲提供でデジタルシングルのリリースを重ね、2022年秋には1stデジタルEP「春が呼んでる」をリリース。

2023年4月、数々のシティポップの名曲を生み出してきた作曲家の林哲司、そしてアレンジャーとしてギターレスロック・バンド 新東京という世代を超えたコラボレーターを迎えて制作されたニューシングル「パノラマ東京」をリリース。この楽曲は自身がレギュラー出演中のTBS系『ドーナツトーク』のエンディングテーマにも起用されている。



■meiyo

数々のバズソングを生み出す、令和のポップマエストロ。ロックバンドのドラマーとして音楽活動を

スタート。2015年より「ワタナベタカシ」名義でソロ活動を開始。2018年、「meiyo」に改名。

2021年夏、自身の”なにやってもうまくいかない”人生を歌った楽曲「なにやってもうまくいかない」をTikTokに投稿したところバズを巻き起こし、ユニバーサルミュージックよりメジャーデビュー。

2022年はTikTokで30億再生を記録したasmi「PAKU」、NHK総合『Venue101』にて結成された

かまいたち・濱家隆一と生田絵梨花のユニット・ハマいく「ビートDEトーヒ」など提供曲が次々と

ヒット。ソニー生命、Netflix、カップスター、トヨタ自動車のCMソング、ドラマ・アニメ主題歌なども手がけており、昨今はオファーが途絶えない状況に。

2023年、au三太郎CMソング「ココロ、オドルほうで。」の歌唱を担当。中毒性や哀愁のあるポップなメロディと、今の時代を生きる人たちの心情を汲み取った歌を届け続けている。





■yama

SNSを中心にネット上で注目を集める新世代シンガー「yama」。

2018年よりYoutubeをベースにカバー曲を公開し活動をスタート。

2020年4月に自身初のオリジナルとしてリリースされたボカロPくじらが手掛けた楽曲「春を告げる」はSNSをきっかけに爆速的にリスナーの心を掴み、あらゆるヒットチャートでトップにランクイン。

また2022年に放送されたTVアニメ『SPY×FAMILY』の第2期EDテーマである「色彩」ではボカロPくじらと約3年ぶりのタッグを組んだ。

2023年4月から放送のTVアニメ「機動戦士ガンダム 水星の魔女」Season2ではOPテーマを担当するなど、現在の音楽シーンを象徴するアーティストの1人。





