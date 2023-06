[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]





13日(火)に最終回を迎えた、女優の高畑充希と俳優の田中圭がダブル主演を務めたテレビ朝日系ドラマ『unknown』の挿入歌『I knew』がドラマ展開にマッチし好評を得ているロザリーナが約2年ぶりとなるワンマンライブ『ロザパーリーナイト』を6月16日(金)渋谷duo MUSIC EXCHANGEで開催した。







この日の公演はソールドアウト。ドラム、ベース、キーボードの3名のサポートバンドを従え、YouTube再生回数600万回を超える代表曲「何になりたくて、」、「コカ・コーラ」福ボトルキャンペーンTVCMに起用された「Life Road」、さらにはメジャーデビュー曲「タラレバ流星群」ほか、アンコール含む全16曲を披露。ファンはもとより、多くの音楽リスナーを魅了しているスモーキーな特徴ある歌声と色鮮やかな楽曲陣を次々とパフォーマンスし、会場を盛り上げた。





そんなロザリーナの未発表新曲「my star」が7月クールのTVアニメ「EDENS ZERO」の新エンディングテーマに決定。『EDENS ZERO』は、累計発行部数7,000万部を超える『FAIRY TAIL』の真島ヒロ最新作として2018年より週刊少年マガジンで連載されている作品。彼女の声と新たなケミストリーが生まれること間違いなし。本楽曲のリリースや詳細は追って発表される予定だ。アニメ『EDENS ZERO』は、毎週土曜24:55より日本テレビ系にて全国放送中。





さらに、今秋10月29日に大阪・梅田シャングリラ、11月19日に東京・Shibuya eggmanと2都市でのワンマンライブの開催も決定。本日21:00よりオフィシャル先行もスタートするのでぜひチェックして欲しい。





●ロザリーナ ライブ/ チケット情報

ロザリーナワンマンライブ「ロザパーリーナイト vol.2」

《大阪公演》

日程:2023 年 10 月 29 日( 日)

時間:OPEN 17:30 / START 18:00

会場:大阪 梅田シャングリラ

料金:前売 ¥5,000 / 当日 ¥5,500

《東京公演》

日程:2023 年 11 月 19 日 (日)

時間:OPEN 16:30 / START 17:00

会場:東京 Shibuya eggman

料金:前売 ¥5,000 / 当日 ¥5,500



【チケットオフィシャルHP先行】

受付期間:6/16(金)21:00~7/2(日)23:59

受付URL:https://eplus.jp/lozareena/

【お問い合わせ先】

HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077

● TVアニメ『EDENS ZERO』 情報

タイトル:EDENS ZERO

放送:毎週土曜24:55より日本テレビ系にて全国放送中。





※放送日時は予告なく変更になる可能性がございます。





公式サイト:https://edens-zero.net/

公式Twitter:@EDENSZERO_PJ





●ロザリーナ プロフィール

誰とも似ていない歌声を持ち、2018 年のメジャーデビュー以降、『からくりサーカス』や『歌舞伎町シャーロック』等、多くのTV アニメテーマ曲を担当。NHK『みんなのうた』への楽曲書き下ろしや、人気ロックバンドTHE ORAL CIGARETTESの「Don’ t you think feat. ロザリーナ」でコラボレーションを実現させたりと、活動は多岐にわたる。

2020 年1月29 日にリリースした1st Album「INNER UNIVERSE」収録曲の「何になりたくて、」が10 代学生を中心に口コミで広がり、YouTube での再生回数は606万回を突破。

また、2022 年1月19 日にデジタルリリースした「Life Road」は、「コカ・コーラ」福ボトルキャンペーン新TVCM「魔法は、すぐそばにある。」篇にも大抜擢され、YouTube での再生回数は123万回を突破。自身初のCM 出演も果たす。さらには、5 月23 日より放送のAmazon Music ブランドCM『Following is Cheering』篇に出演した。

2022年9月7日にリリースした「Face2」は、MBS 系『15 周年 コードギアス 反逆のルルーシュ R2』のOP テーマを、「Gloomy Day」は、『ABEMA』オリジナルドラマ『ANIMALS -アニマルズ-』の主題歌を担当。2023年4月からはデジタルシングル「I knew」がテレビ朝日系 24局ドラマ『unknown』挿入歌に抜擢。今後ますます目が離せない注目のシンガーソングライターである。





●ロザリーナ 最新リリース情報

■最新リリース情報



・Digital Single「I knew」(テレビ朝日系ドラマ「unknown」挿入歌)

2023年4月19日(水) 配信リリース

サブスクリプション&ダウンロードはこちらから:https://lozareena.lnk.to/k66bc7WN



●【ロザリーナ代表曲数字情報】※2023年6月15日現在

■「何になりたくて、」(2020 年1月29 日 リリース 1st Album「INNER UNIVERSE」収録曲)

・YouTube 606万回再生





■「えんとつ町のプペル」(2020年12月23日発売 ミニアルバム「ロザリーナII」収録)

・YouTube 808万回再生



