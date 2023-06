[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]

『KID PHENOMENON - iCON Z 夢者修行』第一弾詳細 & 新ビジュアルも解禁!







8月23日にデビューが決定しているKID PHENOMENON(ヨミ:キッドフェノメノン)が、デビュー・シングル詳細を発表。また、6月24日(土)からスタートのライブ行脚『KID PHENOMENON - iCON Z 夢者修行』第一弾詳細と新ビジュアルも併せて解禁された。





KID PHENOMENONは、LDH史上最大規模のオーディション「iCON Z ~Dreams For Children~」男性部門の第二章から誕生した平均年齢17歳、オーディション応募総数48,000人から夢を掴み取った7人組みダンス&ボーカルグループだ。





デビュー・シングルのタイトルは「Wheelie」。未来を先取りし自分達が新たな時代を作って行くという強い決意が凝縮された1曲で2023年、新世代のグループとしてスタートを切る彼らにピッタリな作品となっている。初回生産限定盤付属のDVDには、「Wheelie」のMusic Video、Making Movieが収録される。





また、6月24日(土)からスタートするデビューの感謝をファンに直接伝えるLDH恒例のライブ行脚『KID PHENOMENON - iCON Z 夢者修行』第一弾詳細に併せて解禁された新ビジュアルは、10代ならではのヤンチャ感が残りながらもグループ名の由来にもなっている、世間に“現象を巻き起こしてく“新世代のアーティスト感をビジュアルからも存分に感じられる仕上りとなっている。





なお、オーディションでは苦楽を共にした仲間でもある、「THE JET BOY BANGERZ」「WOLF HOWL HARMONY」の2組とは同日デビュー。共に切磋琢磨してきた仲間と共に世界へ羽ばたき始める第一歩目の本作品はファン必聴の1枚だ。

デビュー・シングルのニュー・ビジュアルは追って公開予定の為、楽しみにしていてほしい。





夢に向かって全力疾走でスタートするKID PHENOMENONに益々注目だ。





■KID PHENOMENON - iCON Z 夢者修行 第一弾詳細

【日程・会場】

1. 6/24(土)13:00~ ゲートシティ大崎(東京都)

2. 6/25(日)17:00~ 仙台E BeanS(宮城県)

3. 7/1(土)13:00~ イオンモール幕張新都心(千葉県)

4. 7/2(日)13:00~ イオンモールむさし村山(東京都)

5. 7/8(土)13:00~ セブンパーク天美(大阪府)

6. 7/9(日)17:00~ 阪急西宮ガーデンズ(兵庫県)

7. 7/15(土)17:00~ イオンモール土浦(茨城県)

8. 7/16(日)13:00~ イオンレイクタウン kaze(埼玉県)





イベント詳細はコチラ:https://www.kidphenomenon.jp/info/553134





■商品情報

Debut Single

発売日:2023年8月23日(水)

タイトル:『Wheelie』

【商品形態】(品番・価格)

▼一般流通商品

<初回生産限定盤>(CD+DVD) SRCL-12650~12651 ¥2,000(税込)

※封入特典:チェキ風カード & ID Photoシート(全7種中1種ランダム封入)

<通常盤初回仕様>(CD) SRCL-12652 ¥1,000(税込)

※初回封入特典:チェキ風カード & ID Photoシート(全7種中1種ランダム封入)





▼LDHオフィシャルSHOP/SMS限定 グッズ付き商品

<グッズ付完全生産限定盤>(CD+DVD+アクリルスタンド+フォンタブ) SRC7-96~98 ¥4,400(税込)

※初回封入特典:チェキ風カード & ID Photoシート(全7種中1種ランダム封入)

●CD+DVD+アクリルスタンド+フォンタブ 夫松 健介Ver.

●CD+DVD+アクリルスタンド+フォンタブ 遠藤 翼空Ver.

●CD+DVD+アクリルスタンド+フォンタブ 岡尾 琥珀Ver.

●CD+DVD+アクリルスタンド+フォンタブ 川口 蒼真Ver.

●CD+DVD+アクリルスタンド+フォンタブ 佐藤 峻乃介Ver.

●CD+DVD+アクリルスタンド+フォンタブ 山本 光汰Ver.

●CD+DVD+アクリルスタンド+フォンタブ 鈴木 瑠偉Ver.

※EXILE TRIBE FAMILY 、LDH official mobile、個別ファンクラブ、Sony Music Shop限定商品

※受注生産限定(本商品は限定生産となり、7月10日(月)AM11:59までの限定販売となります。それ以降の販売はございませんので、お早めにご予約ください。)





ご購入はコチラ:https://KIDPHENOMENON.bio.to/nx8jgp





【収録内容】

〈CD〉※全形態共通

01. Wheelie

02. C’mon





〈DVD〉 ※初回生産限定盤、グッズ付完全生産限定盤共通

01. Wheelie Music Video

02. Wheelie Music Video Making Movie





■店頭購入者特典

【初回生産限定盤・通常盤購入特典】

■@Loppi・HMV限定特典

全国のローソン店頭Loppi端末、もしくはHMV(店舗・HMV&BOOKS online)(一部店舗除く) ・・・ オリジナルスマホサイズステッカー(各メンバーソロ7種+集合1種の計8種からランダム1種 / @Loppi・HMV限定絵柄)

■TOWER RECORDS全店(オンライン含む) ・・・ オリジナルスマホサイズステッカー(Type-A絵柄)

■TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)/ TSUTAYAオンラインショッピング ・・・ オリジナルスマホサイズステッカー(Type-B絵柄)

■楽天ブックス ・・・ オリジナル缶バッジ(57mm / 初回生産限定盤ジャケット写真絵柄)

■Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ(各ジャケット写真絵柄)

■セブンネットショッピング ・・・ オリジナルL判フォト(各メンバーソロ7種からランダム1種 / メインソロアーティスト写真絵柄)

■KID PHENOMENON応援店 ・・・ オリジナルA3ポスター(集合写真3種からランダム1種 / メイン集合アーティスト写真、Type-A、B絵柄)





ご購入はこちら:https://smr.lnk.to/M0ml4T





【グッズ付完全生産限定盤】

■LDH会員様限定 ・・・ プロフィールシート(メンバー別全7種)





▼対象会員

・LDH official mobile

・EXILE TRIBE FAMILY

・個別ファンクラブ





※上記会員様がSony Music Shopの対象カートにて『Wheelie』をご購入いただくと、先着で「プロフィールシート(メンバー別全7種)」を差し上げます。

※本特典付き商品は上記会員の方だけがご注文いただけます。

※会員の方は下記サイトからマイページへログインの上、特設リンク経由で本商品をご注文ください。

※本商品には「プロフィールシート」以外の特典は付きませんので、ご注意ください。

※Sony Music Shop内の「プロフィールシート」付きカート以外で『Wheelie』をご購入いただいても、「プロフィールシート」は付与されませんので、必ず専用カートにてご購入ください。





1.【グッズ付き商品】[グッズ付完全生産限定盤]ご購入対象 ・・・ 「プロフィールシート」(メンバー別全7種を1セット)

ご予約:7月10日(月)AM11:59締切

※7月10日(月)正午以降はご購入いただけませんので、お早めにご予約ください。





2.【一般流通商品】[初回生産限定盤][通常盤]のみ単品ご購入対象 ・・・ 「プロフィールシート」(メンバー別全7種からランダムで1種)

※メンバーはランダムとなり、お選びいただけません。





※プロフィールシートのデザインは、グッズ付き商品・一般流通商品問わずデザインは全て同一となります。

※上記会員以外の方もSony Music Shopにて販路限定盤をお買い求めいただけますが、その場合は応援店特典<オリジナルA3ポスター(集合写真3種からランダム1種 / メイン集合アーティスト写真、Type-A、B絵柄)>が対象となりますので、予めご了承ください。





ご購入はこちら:https://KIDPHENOMENON.bio.to/nx8jgp

※6月16日(金)19:00以降、各サイトにて随時Sony Music Shopでの購入方法のご案内をさせていただきます。ご案内開始はサイトによって前後する場合がございますので、予めご了承ください。



【注意事項】

・上記の販売経路以外からグッズ付商品をご購入いただいた方は、応援店特典と同様の特典内容となりますので、お間違いないようご注意ください。

・特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

・上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

・応援店対象店舗、特典絵柄は追ってご案内いたします。

・各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

・Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。





■KID PHENOMENON プロフィール

平均年齢17歳。7人組ダンス&ボーカルグループ。

メンバー全員がマイクを持ち、スタイリッシュなパフォーマンスを武器とする。

「PHENOMENON」とは、「現象」という意味でグループ名には「世の中に新しい現象を起こして欲しい」という期待が込められている。





<メンバー>

夫松 健介/それまつ けんすけ(19)

遠藤 翼空/えんどう つばさ(19)

岡尾 琥珀/おかお こはく(17)

佐藤 峻乃介/さとう しゅんのすけ(16)

川口 蒼真/かわぐち そうま(16)

山本 光汰/やまもと こうた(16)

鈴木 瑠偉/すずき るい(15)





<SNS>

【Twitter】https://twitter.com/_KID_PHENOMENON (@_KID_PHENOMENON)

【Instagram】https://www.instagram.com/kid_phenomenon/ (@kid_phenomenon)

【TikTok】https://www.tiktok.com/@kid_phenomenon (@kid_phenomenon)





<リリース情報>

2022年12月28日(水)配信リリース

KID PHENOMENON「C’mon」





<配信サイトリンク>

https://iconz.lnk.to/KID



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/17-11:16)