Survive Said The Prophet(通称:サバプロ)が、TVアニメ 「ヴィンランド・サガ」 SEASON 2 オープニング・テーマとなっている「Paradox」のアニメコラボレーションMVを公開した。





「Paradox」は現在発売中のニュー・シングルの表題曲となっており、現在絶賛放送中のTVアニメ 「ヴィンランド・サガ」 SEASON 2 オープニング・テーマとしても話題の楽曲。





今回公開されたアニメコラボレーションMVは、サバプロメンバーからのアニメ放送が終盤に差し掛かっているこのタイミングで楽曲もアニメもより楽しんでほしいという想いから制作がスタート。制作はメンバーのTatsuya(Gt.)が各メンバーからの好きなシーンを集め自ら編集。アニメファン・サバプロファン双方に楽しんでもらえる内容となっているため、是非チェックしてほしい。







▼Paradox / Survive Said The Prophet ヴィンランド・サガ SEASON 2 コラボレーションMV

https://youtu.be/AcJUYGD8zjk



また、先日公開された「Paradox」の楽曲MVは公開から半月足らずで再生回数60万回を超えと、好調をキープしている為そちらも併せて注目してほしい。

▼「Paradox」Music Video

https://youtu.be/qiPosEYvGzc



【アーティストコメント】

SEASON 1から関わらせて貰っていた『ヴィンランド・サガ』SEASON 2 第2クールのアニメコラボレーションMVを作らせて頂きました。メンバー各々が印象に残ったシーンをまとめ「Paradox」という曲に落とし込み一つの作品にしました。原作ファンの方はもちろん、原作を観た事がない方にも、興味を持ってもらえれば…という思いも込め作ったので、最後まで観て頂けたら嬉しいです。

Survive Said The Prophet Tatsuya(Gt.)



■ライブ情報

【TOUR 2023 "MAKE / BREAK YOURSELF"】

2023年7月1日(土)神奈川県 F.A.D YOKOHAMA

2023年7月7日(金)静岡県 LIVE ROXY SHIZUOKA

2023年7月8日(土)茨城県 mito LIGHT HOUSE

2023年7月28日(金)千葉県 Chiba LOOK

2023年7月29日(土)栃木県 HEAVEN’S ROCK宇都宮VJ-2

2023年8月25日(金)北海道 帯広 MEGA STONE

2023年8月26日(土)北海道 札幌 PENNY LANE24

2023年10月9日(月・祝)岩手県 盛岡 CLUB CHANGE WAVE

2023年10月10日(火)宮城県 仙台darwin

2023年10月13日(金)新潟県 新潟GOLDEN PIGS RED STAGE

2023年10月19日(木)福岡県 福岡BEAT STATION

2023年10月28日(土)島根県 出雲APOLLO

2023年10月29日(日)広島県 広島LIVE VANQUISH

2023年11月1日(水)大阪府 心斎橋BIGCAT

2023年11月3日(金・祝)愛知県 名古屋Electric Lady Land

2023年11月8日(水)東京都 SHIBUYA CLUB QUATTRO



チケット一般発売中:https://eplus.jp/sstp/



■シングル情報

New Single

発売日:2023年5月17日(水)

タイトル:「Paradox」

▼CD購入はこちら

https://SurviveSaidTheProphet.lnk.to/v5r5Qw

▼シングルの試聴はこちら

https://SurviveSaidTheProphet.lnk.to/uVq9pj

※5/17(水)0:00より配信開始

品番・価格

<通常盤>(CD)SRCL-12477 / ¥1,000+tax



<期間生産限定盤>(CD+Blu-ray)SRCL-12478~12479 / ¥1,600+tax





【収録内容】

通常盤(CD Only)

01.Paradox

02.Find You

03.Paradox -Acoustic-



期間生産限定盤

(Disc1 CD)

01.Paradox

02.Mukanjyo -Acoustic-

03.Paradox -Instrumental-

04.Paradox -TV Edit-

(Disc2 Blu-ray)

VINLAND SAGA SEASON 2 Non Credit Opening Movie



<店頭別購入者特典>

2023年5月17日(水)に発売となるSurvive Said The Prophet『PARADOX』の購入特典・応援店対象店舗が決定いたしました!

店舗別の4種類の特典となりますので、お早めにご予約ください!

※特典絵柄は追って発表いたします!

【対象店舗/特典内容】

■セブンネットショッピング ・・・ 缶バッチ

■楽天ブックス ・・・ アクリルキーホルダー

■Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ(各形態別ジャケット写真絵柄)

■Survive Said The Prophet応援店 ・・・ ステッカー

対象店舗:https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/survivesaidtheprophet/shoplist/230517/



【注意事項】

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。





【「Paradox」タイアップ情報】

■TVアニメ 「ヴィンランド・サガ」 SEASON 2 オープニング・テーマ



<各局放送情報>

TOKYO MX:毎週月曜日24:30~

BS11:毎週月曜日24:30~

岐阜放送:毎週月曜日24:30~

AT-X:毎週火曜日20:00~

【リピート放送】毎週木曜日8:00~ / 毎週月曜日14:00~

※放送日時は予告なく変更になる場合がございます。



<配信情報>

日本:Netflix、Prime Video / Leminoにて毎週月曜日25:30~配信中

海外:Netflix、Crunchyrollほかにて配信中



<スタッフ>

原作:幸村誠「ヴィンランド・サガ」(講談社『アフタヌーン』連載)

監督:籔田修平

シリーズ構成 / 脚本:瀬古浩司

キャラクターデザイン / 総作画監督:阿比留隆彦

美術監督:竹田悠介

美術ボード:大貫賢太郎/平林いずみ

色彩設計:橋本賢 / 西田みのり

撮影監督:川下裕樹 / 松向寿

編集:木村佳史子

3DCG 監督:小川耕平

音響監督:はたしょう二

音響効果:長谷川卓也

音響制作:サウンドチーム・ドンファン

音楽:やまだ豊

制作:MAPPA

製作:ヴィンランド・サガ SEASON 2 製作委員会

オープニング・テーマ:Survive Said The Prophet 「Paradox」

エンディング・テーマ:haju:harmonics「Ember」



<キャスト>





トルフィン : 上村 祐翔

エイナル : 武内 駿輔

クヌート : 小野 賢章

アルネイズ : 佐古 真弓

オルマル : 林 勇

ケティル : 手塚 秀彰

トールギル : 楠 大典

蛇 : 小松 史法

スヴェルケル : 麦人

レイフ : 上田 燿司

ギョロ : 橘 龍丸







▼TVアニメ 「ヴィンランド・サガ」 SEASON 2 第2クールトレーラー オープニング・テーマ ver

https://youtu.be/kCSjF4vZYpw

▼TVアニメ 「ヴィンランド・サガ」 SEASON 2第2クール ノンクレジットオープニングムービー

https://www.youtube.com/watch?v=mm-BT_PreFo



▼アーティスト関連サイトおよびSNS

Official Website: http://survivesaidtheprophet.com/

Twitter: https://twitter.com/SSTPofficial

Instagram: https://www.instagram.com/survivesaidtheprophet/

Facebook: https://www.facebook.com/survivesaidtheprophet/

<Survive Said The Prophet MEMBER'S SITE 『SABA CULT』>

http://sabacult.com/



■Profile

Survive Said The Prophet 通称「サバプロ」は2011年、東京にて結成。ネイティブな英語を操るバイリンガルのボーカリストYoshの圧倒的な歌唱力とカリスマ性を筆頭に、確かなスキル、ミュージシャンシップ、そして個性的なキャラクターを持ったメンバーからなる奇跡のインターナショナル・ロック・バンド。その異彩を放つ音楽性はロックに限らず、ポップ、エレクトロ、ヒップホップ、R&Bまで幅広いバックグラウンドをベースに、既存のシーンの枠に収まらないダイバーシティを武器に様々なフィールドを活動の場とし、日々進化し続けている。



