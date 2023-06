[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]



現在、北米から始まったワールドツアー真っ只中のMAN WITH A MISSION。開催中のEU&UK MISSION、日本国内ホールツアーに続き、“MAN WITH A MISSION World Tour 2023 ~WOLVES ON PARADE~”ASIA MISSIONが9月~10月に行われることが決定した。また、合わせてNYで撮影された新ビジュアルも公開された。



2019年開催のChasing the Horizon World Tour 2018/2019 ~ASIA TOUR~ 以来、約4年振りのアジア公演の第一弾は9月15日(金)の香港・Music Zoneを皮切りに、台北・Zepp New Taipei、ジャカルタ・The Kasablanka、シンガポール・Capitol Theatre、クアラルンプール・Zepp Kuala Lumpurの5ヶ所を巡る予定だ。追加開催やチケット発売に関しては、後日オフィシャルサイトで発表される。



■ツアースケジュール

MAN WITH A MISSION World Tour 2023 ~WOLVES ON PARADE~

<UK&Europe MISSION>

6/13 Amsterdam/Netherlands Melkweg

6/14 Paris/France La Cigale

6/16 London/England O2 Academy Islington

6/18 Manchester/England Rebellion

6/21 Glasgow/Scotland The Garage

6/25 Berlin/Germany Astra Kulturhaus

6/27 Munich/Germany Backstage

6/30 Vivero,Galicia/Spain RESURRECTION FEST ESTRELLA GALICIA 2023 <Festival>



<HALL MISSION>

7/12(水) 新潟・新潟県民会館 大ホール

7/17(月・祝) 高知・高知県立県民文化ホール・オレンジホール

7/19(水) 香川・レクザムホール(香川県県民ホール)

7/25(火) 長野・ホクト文化ホール

7/26(水) 栃木・栃木県総合文化センター

8/ 5(土) 鹿児島・宝山ホール(鹿児島県文化センター)

8/ 7(月) 福岡・福岡サンパレスホテル&ホール

8/11(金・祝) 神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール

8/13(日) 山形・やまぎん県民ホール(山形県総合文化芸術館)

8/14(月) 宮城・仙台サンプラザホール

8/18 (金) 北海道・旭川市民文化会館

8/19 (土) 北海道・苫小牧市民会館

8/22 (火) 兵庫・神戸国際会館 こくさいホール

8/23 (水) 広島・広島文化学園HBGホール

8/30 (水) 群馬・高崎芸術劇場

9/ 1 (金) 山口・下関市民会館 大ホール

9/ 3 (日) 鳥取・米子コンベンションセンターBIG SHIP



<ASIA MISSION>

9/15(金) 香港/Music Zone

9/17(日) 台北/Zepp New Taipei

9/27(水) ジャカルタ/The Kasablanka

9/29(金) シンガポール/Capitol Theatre

10/1(日) クアラルンプール/Zepp Kuala Lumpur



<ARENA MISSION>

11/3(金・祝) 愛知・日本ガイシホール

11/4(土) 愛知・日本ガイシホール

11/22(水) 大阪・大阪城ホール

11/23(木・祝) 大阪・大阪城ホール

12/16(土) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ

12/17(日) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ



【プロフィール】

MAN WITH A MISSION

頭はオオカミ、身体は人間という究極の生命体5匹からなるロックバンド。2010年に突如音楽シーンに登場し以降、日本武道館、横浜アリーナ、幕張メッセ、さいたまスーパーアリーナ、阪神甲子園球場でそれぞれのワンマン公演を即日SOLD OUTさせ、ライブでの快進撃はとどまる事を知らない。さらに、多くのテレビCMやアニメ、ドラマ、映画の主題歌を担当。幅広いファン層に支持を広げ、日本国内のみならず全米デビューも果たすなど、世界からも注目を浴びている。



