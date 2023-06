[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]





2017年より連載が始まった和武はざの先生による人気漫画『白聖女と黒牧師』。講談社「月マガ基地」にて連載中で、重版累計90刷を突破し、5月にはコミック第12巻も発売された『白聖女と黒牧師』が、2023年7月12日(水)より初回が放送されることが本日発表された。併せて、本日公開されたアニメ第2弾PV内にてオープニング&エンディングテーマも解禁となり、オープニングテーマは、ClariS「コイセカイ」、そしてエンディングテーマは、ササノマリイによる「トコシエスタ」に決定したことも発表された。



ClariSは「2人の付かず離れずの距離がもどかしいけど、それが心地良く感じてしまう不思議な関係性にクスッとしてしまいます(ハート)これから二人の関係はどうなっていくのか...私達もアニメの公開を楽しみに待っています(ハート)」とコメント。



TVアニメ『白聖女と黒牧師』は7月12日(水)から、毎週水曜24時30分よりTOKYO MX他にて放送となり、dアニメストア、DMM TVでは25時より先行配信、さらに各プラットフォームでの配信も予定しているとのこと。第2弾PV内では、今回の楽曲の一部を聴くことが出来るとのことなので、併せてチェックしてみてほしい。



★アニメ「白聖女と黒牧師」第2弾PV

アニメ『白聖女と黒牧師』第2弾PV|7月12日放送開始

URL:https://youtu.be/DYaE63FD6wA



★ClariSコメント全文

この度『白聖女と黒牧師』のOP「コイセカイ」を歌わせていただくClariSです。「コイセカイ」はキャッチーなメロディーと可愛らしい恋心を描いた楽曲です!セシリアの思いを代弁したようなセリフがあったり、ローレンスに対する思いに溢れた歌詞にキュンキュンが止まりません...♪2人の付かず離れずの距離がもどかしいけど、それが心地良く感じてしまう不思議な関係性にクスッとしてしまいます(ハート)これから二人の関係はどうなっていくのか...私達もアニメの公開を楽しみに待っています(ハート)





★TVアニメ『白聖女と黒牧師』放送情報

■放送情報

TOKYO MX 7月12日(水)より 毎週水曜24:30~

とちぎテレビ 7月12日(水)より 毎週水曜24:30~

群馬テレビ 7月12日(水)より 毎週水曜24:30~

BS11 7月12日(水)より 毎週水曜24:30~

ABCテレビ 7月12日(水)より 毎週水曜26:14~

CBCテレビ 7月12日(水)より 毎週水曜26:07~



■配信情報

dアニメストア・DMM TVにて7月12日より毎週水曜25:00配信開始!その他各配信プラットフォームにて順次配信!



配信先一覧:

dアニメストア・dアニメストア for Prime Video・dアニメストア ニコニコ支店・DMM TV・U-NEXT・アニメ放題・ABEMA・Prime Video・バンダイチャンネル・Hulu・FOD・アニメタイムズ・Lemino・ニコニコ・TELASA・J:COMオンデマンドメガパック・milplus見放題パックプライム・auスマートパスプレミアム





★TVアニメ『白聖女と黒牧師』作品情報

イントロダクション

とある教会。そこには可愛いけどだらけグセのある聖女さまと、真面目で過保護で料理上手な牧師さまが住んでいました。穏やかな日々の中で、密かに恋する聖女と鈍感な牧師が繰り広げる、"無自覚いちゃラブコメ"。もどかしい二人の関係が行きつく先は――!?。





スタッフ

原作:和武はざの (講談社「月マガ基地」連載)

監督:野呂純恵

シリーズ構成:山田由香

キャラクターデザイン:中川洋未

美術監督:中村千恵子

色彩設計:真壁源太

撮影監督:杉浦誠一

編集:武宮むつみ

音楽:川田瑠夏

音響監督:土屋雅紀

アニメーション制作:動画





キャスト

セシリア:澤田 姫

ローレンス:石川界人

アベル:石谷春貴

ヘーゼリッタ:中村カンナ

メル:戸松 遥

レベッカ:中原麻衣

エリック:小市眞琴

ギーゼルベルト:前野智昭

フレデリカ:上田麗奈



WEB

【アニメ公式HP】https://shiroseijyo-anime.com/

【アニメ公式Twitter】https://twitter.com/shiroseijyo_tv

【原作公式Twitter】https://twitter.com/shiroseijyo

【月マガ基地】https://comic-days.com/episode/10834108156634772591?from=gmagakichi







☆ClariS Profile★



クララとカレンの2人組ユニット。

2010年10月にデビューシングル「irony」(TVアニメ「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」OP)をリリース。以降、25枚のシングルと3枚のミニアルバム、6枚のオリジナルアルバム、またベストアルバムもリリースと精力的に活動している。

2020年10月20日にはメジャーデビュー10周年を迎え、謎のベールに包まれていたClariSがキャリア初の配信ライブで素顔を明かすと大きな話題を呼んだ。同年10月21日には10周年を記念したベストアルバム「ClariS 10th Anniversary BEST」を2タイトル同時リリース。

2022年は6枚目となるフルアルバム「Parfaitone」(パルフェトーン)の他、TVアニメ「リコリス・リコイル」OPテーマとなったシングル「ALIVE」、TVアニメ「シャドーハウス 2nd Season」EDテーマとなったシングル「Masquerade」を立て続けにリリース。

初の冠番組「ClariS新章」のO.Aに加え、地上波音楽番組出演の他、THE FIRST TAKEへも初出演し、トレンド入りを果たす等大きな話題となり、12月にはいう冬をテーマにしたミニアルバム「WINTER TRACKS ー冬のうたー」も発売。2023年、約3年8か月ぶりのライブハウス公演「ClariS SPRING LIVE 2023 ~Neo Sparkle~」を大成功におさめ、ClariSの快進撃はまだ止まらない。

ユニット名“ クラリス”という言葉には、ラテン語で「明るい、清潔、輝かしい」などの意味がある。





オフィシャルサイト:https://www.clarismusic.jp/

YouTube:https://www.youtube.com/c/clarismusic

TikTok: https://www.tiktok.com/@claris.official_

Twitter:https://twitter.com/ClariS_Staff

Facebook:https://www.facebook.com/ClariSofficial



