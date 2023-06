[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]



11日のチェコで行われた大型フェス「ROCK FOR PEPOLE」を皮切りにワールドツアー“MAN WITH A MISSION World Tour 2023 ~WOLVES ON PARADE~” UK&Europe MISSIONを敢行中のMAN WITH A MISSION。



6月2日にmiletとコラボした「絆ノ奇跡」の「THE FIRST TAKE」パフォーマンス映像が公開されるやいなや急上昇ランクにイン。公開5日で600万回以上の再生を記録し、現在約900万回再生。同楽曲は『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』オープニング主題歌としても長期間各チャートを賑やかしており、週末6月18日に70分拡大放送で最終回を迎える予定だ。



この楽曲に続き、14日22:00にプレミア公開で披露されるのは2015年にリリースされ、TVアニメ『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』第1期第1クールオープニングテーマとなっていた「Raise your flag」。国内はもちろんのこと、海外リスナーからも長きにわたり厚い支持を集めている楽曲で、「THE FIRST TAKE」での披露を切望するコメントも寄せられたライブ鉄板楽曲だ。



なお、海外ツアー中はSpofityのプレイリスト機能を使用した「ENCORE - MAN WITH A MISSION / AFTER THE SHOW」で毎公演のセットリストを公開中。世界中を回る狼たちの足跡もぜひチェックして欲しい。



■番組詳細

MAN WITH A MISSION - Raise your flag / THE FIRST TAKE

<6/14(水)22時よりプレミア公開>

https://youtu.be/wBlNgLss9Uw





■YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」チャンネルトップページ

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q





■RULES

白いスタジオに置かれた一本のマイク。

ここでのルールはただ一つ。

一発撮りのパフォーマンスをすること。





A microphone and a white studio.

And 1 rule.

You’ve got 1 TAKE.





■STATEMENT

ありのままの自分を。

ありのままの音楽を。

一度きりにこめる。





THE FIRST TAKE

ありのままの世界へ。





Your Music.

Your Everything.

All in this one take.





THE FIRST TAKE

Less Filter, More Music.





■「THE FIRST TAKE」(ザ・ファースト・テイク)

アーティストによる一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャンネル。

19年11月15日にローンチし、現在チャンネル登録者数は806万人(※6/12時点)。

20年3月、DISH//(北村匠海)「猫」を公開、動画再生回数は2億回を超えた。

同年11月、配信専門レーベル「THE FIRST TAKE MUSIC」を設立し、LiSA×Uru「再会 (produced by Ayase)」を配信、21年12月、milet×Aimer×幾田りら「おもかげ (produced by Vaundy)」を配信、2曲共に1億ストリーミング再生を超えた。

22年5月、初となる有観客ライブ「INSIDE THE FIRST TAKE supported by ahamo」を2日間に渡り開催。

同年9月、Avril Lavigne、Harry Stylesなど海外アーティストも多数出演している新たなプロジェクト「THE FIRST TAKE INTERNATIONAL」を開始。

日本のYouTubeチャンネルのなかで、音楽ジャンルでは最多登録者数となり、最速で800万人を達成したチャンネルとなっている。





■「THE FIRST TAKE」OFFICIAL

Web Site: https://www.thefirsttake.jp/

Instagram: https://www.instagram.com/the_firsttake/

Twitter: https://twitter.com/The_FirstTake

TikTok: https://www.tiktok.com/@the_first_take

THE FIRST TIMES: https://www.thefirsttimes.jp/





■ツアースケジュール

MAN WITH A MISSION World Tour 2023 ~WOLVES ON PARADE~

<UK&Europe MISSION>

6/13 Amsterdam/Netherlands Melkweg

6/14 Paris/France La Cigale

6/16 London/England O2 Academy Islington

6/18 Manchester/England Rebellion

6/21 Glasgow/Scotland The Garage

6/25 Berlin/Germany Astra Kulturhaus

6/27 Munich/Germany Backstage

6/30 Vivero,Galicia/Spain RESURRECTION FEST ESTRELLA GALICIA 2023 <Festival>





■海外チケット販売はコチラ

https://mwam.lnk.to/Live2023





■プレイリスト企画

ENCORE -AFTER THE SHOW-

https://smej.lnk.to/NfPO2qQQT2





<HALL MISSION>

7/12(水) 新潟・新潟県民会館 大ホール

7/17(月・祝) 高知・高知県立県民文化ホール・オレンジホール

7/19(水) 香川・レクザムホール(香川県県民ホール)

7/25(火) 長野・ホクト文化ホール

7/26(水) 栃木・栃木県総合文化センター

8/ 5(土) 鹿児島・宝山ホール(鹿児島県文化センター)

8/ 7(月) 福岡・福岡サンパレスホテル&ホール

8/11(金・祝) 神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール

8/13(日) 山形・やまぎん県民ホール(山形県総合文化芸術館)

8/14(月) 宮城・仙台サンプラザホール

8/18 (金) 北海道・旭川市民文化会館

8/19 (土) 北海道・苫小牧市民会館

8/22 (火) 兵庫・神戸国際会館 こくさいホール

8/23 (水) 広島・広島文化学園HBGホール

8/30 (水) 群馬・高崎芸術劇場

9/ 1 (金) 山口・下関市民会館 大ホール

9/ 3 (日) 鳥取・米子コンベンションセンターBIG SHIP





<ARENA MISSION>

11/3(金・祝) 愛知・日本ガイシホール

11/4(土) 愛知・日本ガイシホール

11/22(水) 大阪・大阪城ホール

11/23(木・祝) 大阪・大阪城ホール

12/16(土) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ

12/17(日) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ





■「絆ノ奇跡」配信リンク

https://MWAM.lnk.to/P5bwzgWN

■「コイコガレ」配信リンク

https://milet.lnk.to/koikogareNW





■MAN WITH A MISSION × milet「絆ノ奇跡」Music Video

https://youtu.be/Jb6Zlg30rgk

■milet×MAN WITH A MISSION「コイコガレ」Music Video

https://youtu.be/vZUyKVE9dus





■リリース情報

「絆ノ奇跡 / コイコガレ」

初回生産限定盤(CD+DVD) SRCL-12510~1 ¥1,600税抜/¥1,760税込

通常盤(CDのみ) SRCL-12512 ¥1,200税抜/¥1,320税込

期間生産限定盤(CD+DVD) SRCL-12513~4 ¥1,600税抜/¥1,760税込

*テレビアニメ「鬼滅の刃」描きおろしイラスト

完全生産限定盤(アナログ盤)SRJL-1124 ¥2,273税抜/¥2,500税込

*テレビアニメ「鬼滅の刃」描きおろしジャケット

*カラー盤仕様

*シリアルナンバー入り数量限定





収録内容

<CD>*3形態共通

01. 絆ノ奇跡

02. コイコガレ

03. 絆ノ奇跡 -Instrumental-

04. コイコガレ -Instrumental-

05. 絆ノ奇跡 -TV ver.-

06. コイコガレ -TV ver.-





初回生産限定盤<DVD>

01. 絆ノ奇跡 Music Video

02.コイコガレ Music Video





期間生産限定盤<DVD>

01. テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編 ノンクレジットOP映像

02. テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編 ノンクレジットED映像





※MAN WITH A MISSION アリーナ公演CD購入者限定チケット先行予約シリアルコード封入





アナログ盤収録内容

<A面>

1.絆ノ奇跡

2.コイコガレ

<B面>

3.絆ノ奇跡 -Instrumental-

4.コイコガレ -Instrumental-

5.絆ノ奇跡 -TV ver.-

6.コイコガレ -TV ver.-





アナログ盤のご予約はコチラ

https://smr.lnk.to/WKGtro





■テレビアニメ放送情報

テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編

全国フジテレビ系列

https://kimetsu.com/anime/katanakajinosatohen/



▼アーティスト関連サイトおよびSNS

MAN WITH A MISSION Official Website http://www.mwamjapan.info/

Twitter: https://twitter.com/mwamjapan

Staff Twitter: https://twitter.com/mwaminfo029

Facebook: https://www.facebook.com/MWAMjapan/

Instagram: https://instagram.com/mwamofficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/@mwamofficial/

LINE: manwithamission



【プロフィール】

MAN WITH A MISSION

頭はオオカミ、身体は人間という究極の生命体5匹からなるロックバンド。2010年に突如音楽シーンに登場し以降、日本武道館、横浜アリーナ、幕張メッセ、さいたまスーパーアリーナ、阪神甲子園球場でそれぞれのワンマン公演を即日SOLD OUTさせ、ライブでの快進撃はとどまる事を知らない。さらに、多くのテレビCMやアニメ、ドラマ、映画の主題歌を担当。幅広いファン層に支持を広げ、日本国内のみならず全米デビューも果たすなど、世界からも注目を浴びている。



