沖縄セルラー×au 5G シリーズ「沖縄のために5Gは何ができるか。2023篇」CMソングであるAnlyの新曲「Round&Round」が6月14日(水)0時より、AppleMusic・LINE MUSIC・Spotifyなど各音楽ダウンロード・ストリーミングサービスで配信をスタートさせる。

また、配信ジャケットが公開になった。



「Round&Round」は、この『沖縄セルラー×au 5G シリーズ「沖縄のために5Gは何ができるか。2023篇」』の新CMに合わせて書き下ろされた楽曲。

CMの世界観にマッチした楽曲に仕上がっており、Anlyのしっとりとした歌声が映える一曲となっている。





また、「Round&Round」Official Videoは6月14日(水)20時に公開される。

前作「TAKE OFF」のOfficial Videoに引き続き、今作「Round&Round」の配信ジャケットとOfficial Videoはwatakemi氏が手掛けた。

沖縄・北谷の美浜アメリカンビレッジに2022年まであった観覧車をモチーフに制作された。



Anlyの繊細な表現がつまった楽曲にぜひ注目してほしい。



■本人コメント

時とともに景色が変わっていくことを自分の中でどう捉えていくかというのをテーマとして書きました。



高校生の頃、よく北谷の赤い観覧車がある広場でストリートライブをしていました。上京した後も沖縄に戻ったらよく北谷に行っていましたが、そこに在ることがあたりまえの感覚でした。



ある日、跡形もなくなった更地を見た時に、自分の中で思い出がより鮮明に刻まれたような気がしたと同時に、そこに新たに重なる未来にも期待するしかないという気持ちにもなりました。



人間は思い出や未来とうまく付き合いながら今日を生きているんだと思ったことを歌詞に込めました。



■「Round&Round」はこちら

https://Anly.lnk.to/rXPebiWN



■Anly 『 A . L . I . V . E 』ワンマンライブ

日時:7月1日(土)開場16:30 開演17:30 指定席

会場:東京 LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)

▼チケット:一般販売中!http://eplus.jp/anly

■Anly 4thアルバム「QUARTER」

【商品形態】

・通常盤 (CD) 価格:3,000円(税込) 品番:SRCL-12265

・初回生産限定盤(CD + DVD)価格:6,500円(税込) SRCL-12263~4



<ご購入はこちら>

https://smr.lnk.to/yzqViv

<配信URL>

https://Anly.lnk.to/wgiiq7WN



【収録曲】

1 Alive (au沖縄セルラー『沖縄のために5Gは何ができるか』CMソング)

2 Welcome to my island

3 Do Do Do

4 IDENTITY

5 Angel voice (NHK「見たことのない文化財」テーマ曲)

6 Homesick (musicるTV 6月度EDテーマ)

7 KAKKOII

8 CRAZY WORLD

9 VOLTAGE (テレビ東京系アニメ『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』のEDテーマ)

10 カラノココロ - Matt Cab & MATZ Remix (アニメ『NARUTO-ナルト-疾風伝』OPテーマ「カラノココロ」のリミックス音源)

11 KOMOREBI (RBC琉球放送『Aランチ』7月エンディングテーマ)

12 Saturday Kiss

13 星瞬~Star Wink~ (『夏目友人帳 石起こしと怪しき来訪者』の主題歌)



【DVD収録内容】

・Anly "いめんしょり”~Imensholy~Tour 47 SECRET FINAL LIVE at 伊江島 (2022/7/10)

・Anly "いめんしょり”~Imensholy~Tour 47 -Behind the scenes-

・“Loop Around the World ~Track3~”東京公演 @渋谷 duo MUSIC EXCHANGE(2021/11/28)



■Anly PROFILE

1997年1月、沖縄・伊江島生まれ。沖縄本島からフェリーで約30分、北西に浮かぶ人口約4,000人、風光明媚な伊江島出身。英語詞、日本語詞、様々なジャンルの音を楽曲の随所に感じさせるミックス感覚、ループ・ペダルを駆使したソロ・ライブ、バンド編成ライブ、アコースティック・ギター弾き語りなど、イベントや会場にあわせパフォーマンス・スタイルを変え、日本国内、香港、台湾、ドイツなど海外でもライブを行う、唯一無二の空気を感じさせる沖縄出身シンガーソングライター



▶Twitter https://twitter.com/Anly_singer

▶TikTok @anly_singer https://vt.tiktok.com/ZSe1Mv9s9/

▶Instagram https://www.instagram.com/anly_singer/?hl=ja

▶Official YouTube Channel

https://www.youtube.com/channel/UCzYXSNsSVmjdkxFrXL3eYYw

▶LINE公式アカウント LINE ID:anly_official

▶HP https://www.anly-singer.com



