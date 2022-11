[合同会社EXNOA]

合同会社EXNOA(本社:東京都港区、CEO:村中 悠介、URL:https://games.dmm.com/)が運営するDMM GAMESの『御城プロジェクト:RE(以下、城プロ:RE)』において、11月8日(火)メンテナンス後より、「スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園(以下、スーパーダンガンロンパ2)」とのコラボを開催することをお知らせいたします。







【コラボ期間】

11月8日(火)定期メンテナンス終了後~11月22日(火)定期メンテナンス開始前まで



▼「スーパーダンガンロンパ2」とコラボ決定!

城プロ:REと大人気ゲーム「ダンガンロンパ」シリーズとの第2弾コラボレーションが決定致しました!

今回は「スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園」とのコラボイベントを実施いたします!



「スーパーダンガンロンパ2」コラボでは、限定キャラクターや武器等が手に入るコラボ限定イベントを開催する他、ログインボーナス等キャンペーンを開催!

また、コラボキャラクターが出現する限定のステップ招城も開催!

なんと、今回のコラボでは、昨年開催いたしました「ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生」とのコラボ時に登場した「ダンガンロンパ」キャラクターも再登場します!!



今回はコラボに新登場するキャラクターのイラストを紹介♪



<七海千秋(CV:花澤香菜)>





<辺古山ペコ(CV:三石琴乃)>





<ソニア・ネヴァーマインド(CV:荒川美穂)>





<澪田唯吹(CV:小清水亜美)>





<小泉真昼(CV:小林ゆう)>





<罪木蜜柑(CV:茅野愛衣)>





<西園寺日寄子(CV:三森すずこ)>





<終里赤音(CV:朴璐美)>





<[絶望]希望ヶ峰学園(CV:田中理恵)>





その他コラボに関する詳細は御城プロジェクト:RE公式からのお知らせをご確認ください!



さらに「スーパーダンガンロンパ2」とのコラボ期間中は、オリジナルデザインのアマゾンギフトカードや純金の所領入館証等が当たるキャンペーンを複数実施!

各キャンペーンへの参加方法等の詳細については、御城プロジェクト:RE公式Twitterアカウント(@ShiroPro_STAFF)よりキャンペーン開始時に掲載される内容をご確認ください。



▲オリジナルデザインのアマゾンギフトカード





▲純金の所領入館証



※画像はサンプルです。実際の内容と異なる場合がございます。



■コラボ概要

『今度の悪だくみの舞台は戦国時代!?』

スーパーダンガンロンパ2のキャラクターたちが城プロ:REの世界で大きな陰謀に巻き込まれる!



楽しいはずの修学旅行。

しかし、身に覚えのないめまいに襲われる。

目を覚ますとそこはなんと・・・異世界の風景!!



希望ヶ峰学園の生徒たちは再び元の世界に戻れるのか・・・!?



▼コラボ特設サイトはこちら

https://oshirore-danron-specialsite.com/



■『御城プロジェクト:RE~CASTLE DEFENSE~』

DMM GAMESが贈る本格的タワーディフェンスRPGです。

兜(敵)たちに対抗できる城娘たちの殿となり、天下統一を目指します。

城娘はバトル中、かわいいドット絵となり、巨大化・特技・計略を駆使して本陣と殿を守ります。

さらに城娘たちに贈り物を贈ることで、パワーアップしていくとともにイベントが発生し、彼女たちの意外な一面を見ることができます。

個性的な城娘たちと天下統一を目指す旅が殿(あなた)を待っています。



