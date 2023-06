[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]







先日、約3年8か月ぶりとなるライブハウス公演「ClariS SPRING LIVE 2023~Neo Sparkle~」(5/6(土)、5/7(日)@Zepp Haneda)を大成功に収め、6/21(水)にはWinkの名曲「淋しい熱帯魚」を大胆カバーしたConcept EPの発売を控える二人組ユニットClariS。

5/6(土)に公開された「淋しい熱帯魚」Music Videoは、すでに115万回再生を突破し、80年代を彩ったTBS「ザ・ベストテン」、フジテレビ「夜のヒットスタジオ」をオマージュし、細部まで昭和感に拘った当作品は、再現性の高さにも注目が集まっている。





Music Video公開直後には、原曲の作詞家「及川眠子」さんが「30年以上前に作った楽曲に、Winkへのオマージュも含みながら新しい命を吹きこんでくれている。感謝。」、原曲の振付師「香瑠鼓(Kaoruco)」さんは「こんだけやってくれると創ったかいあるし確かに古く感じない!感謝」と立て続けにSNSにてMusic Videoの感想を投稿し、オリジナル楽曲のクリエイターの方々がすかさず反応してくれたことでも大いに話題となった。





そんな最中、本日、フジテレビにて放送された「MUSIC FAIR」にClariSが出演し、話題の「淋しい熱帯魚」の初歌唱を披露した。当時のWinkを彷彿させる電飾が散りばめられたドレス衣装に、原曲の振付、楽曲の世界観を再現した表情など完成度の高いパフォーマンスに、当時の原曲を聞いていたWinkファンや、初めて楽曲を聞いた若年層も巻き込みSNSでは大きな賑わいを見せた。

番組「MUSIC FIAR」の演出を手掛けたフジテレビ・プロデューサーの「浜崎綾」さんは、「今回ClariSが『淋しい熱帯魚』をカバーすると聞き、ならば映像からも“昭和の残り香”が感じられる演出にしようとWinkが出演した歌番組のカメラワークを研究し、構図、アングルなど実際にWinkが撮られていたものを抽出しClariSに当てはめてみました。まるで時代がタイムスリップしたかのような映像と、ClariSの被写体としての圧倒的な強さがマッチして不思議な映像に仕上がったのではないかと思います。」と、並々ならぬ想いとこだわりで番組演出を手掛けたとコメントしている。





プロフェッショナルな方々の拘りや熱い想いが結集され、原曲発売から30年以上の時を経て新たな命が吹き込まれたClariSの「淋しい熱帯魚」。MUSIC VIDEOで監督を務めた「本吉祐士」ディレクターからも、作品に込めた熱いメッセージが届いているので、ぜひ併せてチェックしてほしい。





Winkをオマージュしたジャケット写真、初回生産限定盤Bでは「LPサイズ大型ジャケット仕様」となっているなど、80年代感が随所に散りばめられたClariSのコンセプトEP「淋しい熱帯魚」は、6/21(水)に発売される。ぜひ、発売を楽しみにお待ちいただきたい。







★フジテレビ「MUSIC FAIR」演出・プロデューサー「浜崎綾」さんコメント

「淋しい熱帯魚」が発売された1989年は昭和から平成へ時代が移り変わった年で、「夜のヒットスタジオ」や「ザ・ベストテン」、「歌のトップテン」など“昭和的な”歌番組が最後の力を振り絞っていた時代。今回ClariSが「淋しい熱帯魚」をカバーすると聞き、ならば映像からも“昭和の残り香”が感じられる演出にしようとWinkが出演した歌番組のカメラワークを研究し、構図、アングルなど実際にWinkが撮られていたものを抽出しClariSに当てはめてみました。まるで時代がタイムスリップしたかのような映像と、ClariSの被写体としての圧倒的な強さがマッチして不思議な映像に仕上がったのではないかと思います。





★Music Videoディレクター「本吉祐士」さんコメント

このカバーのお話を聞いて、ClariSは完全にハマり役だと思いました。MVを制作するとなった際に、昭和風の歌番組にしたいというオーダーをいただき、当時の雰囲気を壊さないよう、フィクションのような、ノンフィクションのような独特な作品を作るよう心がけました。その時代を知ってる人も知らない人も何か引っかかるようなMVを作ったつもりです。ぜひ見ていただけると嬉しいです。





★作詞家「及川眠子」さんコメント

作詞家はいつも「その時代を捉えて」詞を書く。だから時が経つうちに「歌が古くなる」のは当然。 でも30年以上前に作った楽曲に、Winkへのオマージュも含みながら新しい命を吹きこんでくれている。感謝。





★振付師「香瑠鼓(Kaoruco)」さんコメント

[淋しい熱帯魚]がカバーされて振付も! 歌がうまいClariS、昭和感でぴったりと高評価コメントが多数

[ストップ!]の肘がほんとはもっと曲がっている振付で、そこがオシャレだと思っていたので、ちと残念だが、こんだけやってくれると創ったかいあるし確かに古く感じない!感謝







★新曲「淋しい熱帯魚」Music Video

https://youtu.be/RooK6ZJ3Vuw



★新曲「淋しい熱帯魚」好評配信中!

https://ClariS.lnk.to/SabishiiNettaigyo



★ClariS Concept EP「淋しい熱帯魚」 発売

○発売日:2023年6月21日(水)

○商品形態:

初回生産限定盤A(CD+Blu-ray) ¥2,530(税込) VVCL- 2280



初回生産限定盤B(CD+DVD) ¥2,530(税込) VVCL- 2282

※LPサイズ大型ジャケット仕様



通常盤(CD) ¥1,430(税込) VVCL- 2284



<CD収録内容>(全形態共通)

1. 淋しい熱帯魚

2. はいからさんが通る

3. 淋しい熱帯魚 -??? ver.-

4. 淋しい熱帯魚 -Instrumental

5. はいからさんが通る -Instrumental-



<[Blu-ray][DVD]収録内容>

1. ザ・ベストヒットスタジオ

(はいからさんが通る~淋しい熱帯魚)

2. 淋しい熱帯魚 Performance Video

3. はいからさんが通る Performance Video

4. 淋しい熱帯魚/はいからさんが通る Behind the Scenes



※Concept EP「淋しい熱帯魚」ご予約はコチラ

https://claris.lnk.to/0621SG_pkg





★「ClariS Autumn Live 2023 in Zepp DiverCity」開催!

ファンクラブ先行受付スタート!

■日程

2023年

・11月24日(金)

開場 18:00/開演 19:00

・11月25日(土)

開場 12:00/開演 13:00 (昼公演)

開場 17:00/開演 18:00 (夜公演)





■会場

Zepp DiverCity

https://www.zepp.co.jp/hall/divercity/





■チケット料金

1F 立見…8,000円 (税込)

2F 指定…8,500円 (税込)

※別途ドリンク代 ¥600

※6歳以上チケット必要/未就学児童(6歳未満)入場不可

※1公演につき2枚まで申込可能





問:DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com/





「ClariS Autumn Live 2023 in Zepp DiverCity」情報

https://claris-room.com/ClariS-Autumn-Live.html



★8/2(水) 日本のエンタメを世界へ発信するイベント「Anime Connect!! ~World~」に出演!!

<公演概要>

「Anime Connect!! ~World~」

●日時 2023年8月2日(水)開場 17:00 / 開演 18:00

●会場 豊洲PIT

●出演者 FLOW / ClariS / 三月のパンタシア / センチミリメンタル / 最終未来少女(O.A.)

●イベントHP

https://goodraht.com/anime-connect





☆ClariS Profile★



クララとカレンの2人組ユニット。

2010年10月にデビューシングル「irony」(TVアニメ「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」OP)をリリース。以降、25枚のシングルと3枚のミニアルバム、6枚のオリジナルアルバム、またベストアルバムもリリースと精力的に活動している。

2020年10月20日にはメジャーデビュー10周年を迎え、謎のベールに包まれていたClariSがキャリア初の配信ライブで素顔を明かすと大きな話題を呼んだ。同年10月21日には10周年を記念したベストアルバム「ClariS 10th Anniversary BEST」を2タイトル同時リリース。

2022年は6枚目となるフルアルバム「Parfaitone」(パルフェトーン)の他、TVアニメ「リコリス・リコイル」OPテーマとなったシングル「ALIVE」、TVアニメ「シャドーハウス 2nd Season」EDテーマとなったシングル「Masquerade」を立て続けにリリース。

初の冠番組「ClariS新章」のO.Aに加え、地上波音楽番組出演の他、THE FIRST TAKEへも初出演し、トレンド入りを果たす等大きな話題となり、12月にはいう冬をテーマにしたミニアルバム「WINTER TRACKS ー冬のうたー」も発売。2023年、約3年8か月ぶりのライブハウス公演「ClariS SPRING LIVE 2023 ~Neo Sparkle~」を大成功におさめ、ClariSの快進撃はまだ止まらない。





ユニット名“ クラリス”という言葉には、ラテン語で「明るい、清潔、輝かしい」などの意味がある。





オフィシャルサイト:https://www.clarismusic.jp/

YouTube:https://www.youtube.com/c/clarismusic

TikTok: https://www.tiktok.com/@claris.official_

Twitter:https://twitter.com/ClariS_Staff

Facebook:https://www.facebook.com/ClariSofficial



