2021年から約1年半に及んだLDH史上最大のオーディションから、デビューを勝ち取った3グループの同時デビューへのカウントダウンが始まった。





本日、LDH JAPANが仕掛けた史上最大のオーディション『iCON Z ~Dreams For Children~』(読み:アイコンゼット ドリームスフォーチルドレン)男性部門の第二章から誕生したKID PHENOMENON(読み:キッドフェノメノン)、THE JET BOY BANGERZ(読み:ザジェットボーイバンガーズ)、WOLF HOWL HARMONY(読み:ウルフハウルハーモニー)3グループ総勢21人が大集合。MCに先輩グループのGENERATIONSから小森隼、THE RAMPAGEから陣を迎え「21人大集合!KID・JET・WOLF生配信SP」をLDH JAPANとavex、Sony MusicのYouTubeチャンネル、そして各グループのInstagramと TikTok、さらにLDHのコンテンツサービス「CL」にて同時生配信を行い、8月23日の同時デビューに向けて、デビューの感謝を伝えるLDH恒例のライブ行脚『iCONZ 夢者修行』の第1弾開催日程が発表されたほか、各グループのファンネームが発表された。





『iCONZ 夢者修行』は6月24日(土)から全国各地で開催予定。場所・時間・参加方法ほかイベント詳細は追っては発表される。





また、各グループのファンネームはKID PHENOMENONは[SPINEL KIDS](読み:スピネル キッズ)、THE JET BOY BANGERZは[TEAM JETZ](読み:チーム ジェッツ)、WOLF HOWL HARMONYは[LOVERED](読み:ラブレッド)にそれぞれ決定。





「SPINEL KIDS」は、王冠に使用される事の多い、「SPINEL」という宝石から着想。KID PHENOMENONが王冠、ファンの皆さんが、その王冠を飾る宝石となり、ともに高みを目指していきたい。という想いが込められている。また、「SPINEL」は8月の誕生石でもあり、8月23日にデビューするKID PHENOMENONとリンクしている。







「TEAM JETZ」には、「騒がしい個性が集まってジェットエンジンのように燃え盛る」という意味が込められたTHE JET BOY BANGERZメンバーと一体となって、飛ぶための翼や熱く燃え盛る原動力として、ともに高みを目指すチームメンバーになって欲しいという想いが込められている。







「LOVERED」はWOLF HOWL HARMONYのオーディション課題曲である「LOVE RED」を通して、ファンの方々からたくさんの【愛】を頂いたことから命名。“これからも愛を伝えあっていける関係でいたい”という想いが込められている。







なお、デビューに合わせて活動名が変更となるメンバーも発表に。WOLF HOWL HARMONYは「世界中の方々に名前を覚えて頂きたい」ということから、4名全員が英語表記に。杉山亮司がRYOJI(読み:リョウジ)、比嘉涼樹はSUZUKI(読み:スズキ)、ギレルメマサユケトマジ西村はGHEE(読み:ギー)、そして沓野広翔はHIROTO(読み:ヒロト)に変更となった。そしてTHE JET BOY BANGERZの伊東 弘之助はNOSUKE(読み:ノスケ)、マークエイロンがエイロンという表記で活動していくことも発表された。





さらに、デビューシングルが、ビルボードウィークリーチャートTOP10にランクインしたチームには、東京、大阪、名古屋、福岡、札幌にて、グループのビジュアルを使用した広告枠の展開や全国紙の新聞一面広告に掲出されるというチャレンジ企画も同時に発表され、SNSで大きな反響を呼んでいる。ファンはもとより、Z世代のアイコン的存在を目指す彼らにぜひ今後も注目して欲しい。





‐‐‐‐‐





【21人大集合!KID・JET・WOLF生配信SP】アーカイブ

■LDH JAPAN公式YouTubeチャンネル

配信URL:https://www.youtube.com/live/Ye7sRfe95vw?feature=share

※アーカイブ期間期限あり





■iCON Z 夢者修行開催日程 第1弾

『KID PHENOMENON -iCON Z 夢者修行-』

6月24日(土)東京都

6月25日(日)宮城県

7月1日(土)千葉県

7月2日(日)東京都

7月8日(土)大阪府

7月9日(日)関西エリア

7月15日(土)茨城県

7月16日(日)埼玉県

7月17日(月・祝)関東エリア





『THE JET BOY BANGERZ -iCON Z 夢者修行-』

6月24日(土)東京都

6月25日(日)宮城県

7月1日(土)千葉県

7月2日(日)東京都

7月8日(土)大阪府

7月9日(日)関西エリア

7月15日(土)茨城県

7月16日(日)埼玉県

7月17日(月・祝)関東エリア





『WOLF HOWL HARMONY -iCON Z 夢者修行-』

6月24日(土)愛知県

6月25日(日)関西エリア

7月1日(土)石川県

7月2日(日)富山県

7月8日(土)宮城県

7月9日(日)東京都

7月15日(土)埼玉県

7月16日(日)千葉県

7月17日(月・祝)神奈川県





■KID PHENOMENON プロフィール



平均年齢17歳。7人組ダンス&ボーカルグループ。

メンバー全員がマイクを持ち、スタイリッシュなパフォーマンスを武器とする。

「PHENOMENON」とは、「現象」という意味でグループ名には「世の中に新しい現象を起こして欲しい」という期待が込められている。





<メンバー>

夫松 健介/それまつ けんすけ(19)

遠藤 翼空/えんどう つばさ(19)

岡尾 琥珀/おかお こはく(17)

佐藤 峻乃介/さとう しゅんのすけ(16)

川口 蒼真/かわぐち そうま(16)

山本 光汰/やまもと こうた(16)

鈴木 瑠偉/すずき るい(15)





<SNS>

【Twitter】https://twitter.com/_KID_PHENOMENON (@_KID_PHENOMENON)

【Instagram】https://www.instagram.com/kid_phenomenon/ (@kid_phenomenon)

【TikTok】https://www.tiktok.com/@kid_phenomenon (@kid_phenomenon)





<リリース情報>

2022年12月28日(水)配信リリース

KID PHENOMENON「C’mon」





<配信サイトリンク>

https://iconz.lnk.to/KID





■THE JET BOY BANGERZ プロフィール



4.8万人が参加したLDH史上最大規模のオーディション『iCON Z』から誕生した10人組ダンス&ボーカルグループ。

LDH JAPAN所属のコーラスグループ「DEEP SQUAD」、ダンスのプロリーグ「D.LEAGUE」からも参加するメンバーを要し、LDH屈指のパフォーマンス力を誇る。

グループ名には、「騒がしい個性が集まってジェットエンジンのように燃え盛る」

という意味が込められており、Z 世代アーティストのトップを目指す!





<メンバー>

田中 彰/たなか しょう(26)

桑原 巧光/くわはら たくみ(23)

佐藤 陽/さとう ひなた(18)

古嶋 滝/こじま たき(19)

NOSUKE/ノスケ (23)

中村 碧/なかむら あおい(17)

佐藤 蒼虎/さとう しげとら(17)

宇原 雄飛/うはら ゆうひ(22)

石川 晃多/いしかわ こうた(22)

エイロン(23)





<SNS>

【Twitter】https://twitter.com/tjbb_ (@tjbb_)

【Instagram】https://www.instagram.com/the_jet_boy_bangerz/ (@the_jet_boy_bangerz)

【TikTok】https://www.tiktok.com/@the_jet_boy_bangerz (@the_jet_boy_bangerz)





<リリース情報>

2022年12月28日(水)配信リリース

THE JET BOY BANGERZ「RAGING BULL」





<配信サイトリンク>

https://iconz.lnk.to/TJBB





■WOLF HOWL HARMONY プロフィール



2023年8月23日にavex(rhythm zone)よりデビュー。

LDH JAPAN史上最大規模である、4.8万人が選ばれたオーディション『iCON Z ~Dream For Children~』のファイナリスト

ギレルメマサユケトマジ西村、沓野広翔に、iCON第二章から参加し、

DEEP SQUADとしても活動中の杉山亮司、比嘉涼樹を加えた4人組男性ボーカルグループ。

デビューをかけたオーディションのオリジナル課題曲であった「LOVE RED」は、SpotifyバイラルTOP50(日本)ウィークリーチャートで異例となる3週連続1位を獲得、また連日インスタグラムでの生配信を行ったり、デビュー日までに公式YouTubeのチャンネル登録者10万人を目指して毎週カバー動画をアップするなど、デビュー前にも関わらずSNSでの盛り上がりを見せている。





<メンバー>

RYOJI/リョウジ(27)

SUZUKI/スズキ(27)

GHEE/ギー(25)

HIROTO/ヒロト(21)





<SNS>

【Twitter】https://twitter.com/WOLFHOWLHARMONY

(@WOLFHOWLHARMONY)

【Instagram】https://www.instagram.com/wolf_howl_harmony/ (@wolf_howl_harmony)

【TikTok】https://www.tiktok.com/@wolf_howl_harmony (@wolf_howl_harmony)

【YouTube】https://www.youtube.com/@wolfhowlharmony

(@wolfhowlharmony)





<リリース情報>

2022年12月28日(水)配信リリース

WOLF HOWL HARMONY「LOVE RED」





【配信サイトリンク】

https://iconz.lnk.to/WHH





■iCON Zとは

未来を担うZ世代の「Z」をキーワードに新しい世代の新しい才能が、新しい時代をつくりエンタテインメントの新たな未来を創造するための才能発掘&プロデュースプロジェクト。

無限の可能性に満ちあふれた若者たちの“夢を叶えたい”という想いを応援し、その才能を世界へ羽ばたかせたいというLDHの強い想いが込められている。まさにLDHが掲げる、「LOVE DREAM HAPPINESS」をTOKYOからアジアへ、そしてアジアから世界へと発信していく新世代プロジェクトでもある。

8月23日にWOLF HOWL HARMONYはavexのrhythm zoneより、THE JET BOY BANGERZ、KID PHENOMENONはSony Music Labelsより3グループ同時デビューが決定している。



