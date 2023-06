[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]



サブスク総再生回数24億回超、作詞・作曲・アレンジまで全て一人で行い、 デビュー15周年を迎えてなおJ-POPシーンのトレンドセッターとして最前線で活躍し続ける清水翔太が、本日リリースの新曲「Fallin」のMVを公開した。





◆清水翔太 『Fallin』 MV

https://youtu.be/7DX-XYyrZqA



「Fallin」は、6/28(水)にリリースされる10thアルバム「Insomnia」のリードシングル。

切ない歌詞、一度聴いたら忘れないメロディ、エッジの効いたアレンジ、どれをとっても清水翔太らしい仕上がりとなっている。また、コーラスにはZ世代から圧倒的な支持を受ける女性シンガーソングライター・當山みれいが参加している他、BAD HOP「Asian Doll」のリリックがサンプリングされているなど、話題には事欠かない一曲だ。





今回のMVを手掛けたのは「プロローグ feat. Aimer」でもタッグを組んだ中澤太。

とある男女の熱く燃え上がるような恋の風景をエモーショナルに切り取った作品に仕上がっている。

ぜひ視聴してみて欲しい。





◆清水翔太「Fallin」

2023.05.31 (wed) Digital Release

LISTEN/DOWNLOAD https://shimizushota.lnk.to/LydQlq





◆清水翔太「Insomnia」



・完全生産限定盤(SRCL-12542~43):¥7,700(tax in)

CD+限定Tシャツ



・通常盤(SRCL-12545):¥3, 520(tax in)

CD only





【収録内容】

Baby I love you so他、全12曲

曲目は後日発表。





【予約URL】

https://shotashimizu.lnk.to/Insomnia





【特典内容】

■HMV全店(HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く)

オリジナルL判フォトカード

■TSUTAYAオンラインショッピング早期予約限定特典

オリジナル缶ミラー

※早期予約特典ご予約対象期間:2023年5月19日(金)19:00~2023年6月4日(日)23:59まで

■TSUTAYA RECORDS(TSUTAYAオンライン含む/一部店舗除く)

オリジナルB3カレンダーポスター(7月始まり)

■楽天ブックス

オリジナルシューレース

■Amazon.co.jp

メガジャケ

■セブンネットショッピング

オリジナルミニスマホスタンドキーホルダー

■Sony Music Shop

オリジナルスクエア型缶バッジ

■清水翔太応援店特典

オリジナルポストカード





【注意事項】

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※応援店対象店舗・特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。





◆SHOTA SHIMIZU LIVE TOUR 2023 supported by Taica

7/7(金) 【神奈川】神奈川県民ホール 大ホール

7/15(土) 【静岡】静岡市民文化会館 大ホール

7/28(金) 【大阪】大阪フェスティバルホール

7/29(土) 【大阪】大阪フェスティバルホール

8/6(日) 【石川】北陸電力会館 本多の森ホール

8/9(水) 【愛知】日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

8/27(日) 【宮城】仙台サンプラザホール

9/2(土) 【兵庫】神戸国際会館 こくさいホール

9/10(日) 【福岡】福岡サンパレス

9/11(月) 【福岡】福岡サンパレス





【席種・料金】

指定席 ¥8,500(税込)

着席指定席 ¥8,500(税込)※神奈川県民ホール・静岡市民文化会館のみ





【チケット購入】

https://www.shimizushota.com/info/archive/?552597





◆清水翔太「Baby I love you so」

2022/09.14 (wed) Digital Release

Streaming/Download : https://shimizushota.lnk.to/XBcUTRIn





◆清水翔太 9th Album 「HOPE」

2021.07.21 (wed) Release

CD購入 : https://shimizushota.lnk.to/hope

Streaming/Download : https://shimizushota.lnk.to/gFUk8HWN



◆清水翔太 - 恋唄 / THE FIRST TAKE

https://youtu.be/WUovCA9e5jw

◆清水翔太 - 花束のかわりにメロディーを / THE FIRST TAKE

https://youtu.be/YB1RxBrwolo





◆清水翔太 PROFILE



作詞・作曲、そしてアレンジまでこなす天才肌のシンガー・ソングライター。

サブスク総再生回数24億回超え、作詞・作曲、そしてアレンジまでこなす、大阪府八尾市出身、

現在34歳の天才肌のシンガー・ソングライター。





2008年に「HOME」でメジャーデビュー。

地元大阪のスクールで学び、ソウルミュージックに魅せられた事をきっかけに時に力強く、

時に儚く歌い上げ、感情豊かな歌唱からラップまでこなせるマルチな才能を持つ稀有な存在。





2015年「PROUD」以降、ほとんどの楽曲のアレンジも自身で手掛けるようになり、

圧倒的な歌唱力のみならず、ソングライティング能力・アレンジのセンスがより輝きを増し、

2015年「花束のかわりにメロディーを」が、ウエディングソング、そしてアマチュアミュージシャンのカバーの定番曲として定着し現在1.6億回再生、2016年「My Boo」が時代の名ラブソングとして若年層を中心に大ヒットし現在1.7億再生を突破するなど、サブスクのマーケットにおいて安定した支持を獲得している。





2021年には9thアルバム「HOPE」をリリース。

盟友Takaを迎えたリードシングル「Curtain Call feat.Taka」は累計1.3億回再生、セカンドリード曲「恋唄」も7,000万回再生を越えるなど、日本の音楽シーンのトレンドセッターとしての存在感を発揮し続けている。2022年にデビュー15周年を迎え、2年ぶりとなる10thアルバム「Insomnia」をリリース。





YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCv3cmuTwVzTXROJdaT7xw6w

Instagram:https://www.instagram.com/s.shota0227/

TikTok:https://vt.tiktok.com/ZSJvspxdv/

Twitter:https://twitter.com/sshota0227

STAFF Twitter:https://twitter.com/SHOTA_MOBILE

HP:https://www.shimizushota.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/01-11:46)