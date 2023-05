[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]









昨年、韓国でのMini Albumが2作連続で米ビルボードのメインチャート「ビルボード200」で1位を記録、同チャートで初めて1位を獲得してから、その後2作連続で1位を獲得するというK-POP史上初となる快挙を達成、さらに、2022年にスタートしたワールドツアーは成功を収め、全世界から注目を集める“全米No.1ボーイズグループ”Stray Kids(読み : ストレイキッズ)が、K-POP史上最多のアルバム予約注文数を記録し話題となっている。









6月2日(金)に発売されるStray Kidsの韓国3rd Album、『★★★★★ (5-STAR)』の先行予約注文数が、昨日5月30日(火)時点で、493万枚を突破した。これは、K-POP史上最多の先行予約注文数となり、K-POP歴代1位を記録。これまでの記録を大きく塗り替えた。





Stray Kids、韓国3rd Album『★★★★★ (5-STAR)』 は今作も、もちろん彼らメンバー自身で作詞・作曲を手掛けており、すでにYouTubeに公開されているティザー映像からは、Stray Kidsの特別で変わった個性をふんだんに詰め込んだ、まさに“5つ星”のアルバムであることを期待させる。

タイトル曲「S-Class」、そして3rd Album『★★★★★ (5-STAR)』は、6月2日(金)午後1時に配信がスタートとなる。

K-POPの新しい歴史を築いていく彼らの今後に、さらに大きな期待と注目が集まる。









■Stray Kids "★★★★★ (5-STAR)" Trailer

https://youtu.be/6emgiatRGu4





■Stray Kids "S-Class" M/V Teaser 1

https://youtu.be/GiPoIfB6Tsg





■Stray Kids "S-Class" M/V Teaser 2

https://youtu.be/9_nu3bnLs3Y





■Stray Kids 『THE SOUND』 Music Video

https://youtu.be/ivijoIfhl0o





■Stray Kids 『CASE 143 -Japanese ver.-』 Music Video

https://youtu.be/pNIVcEVdjqc





■2023年2月22日(水)発売 JAPAN 1st Album『THE SOUND』

特設サイト : https://www.straykidsjapan.com/thesound/





【収録曲】

1. THE SOUND

2. Battle Ground

3. Lost Me

4. DLMLU

5. Novel

6. CASE 143 -Japanese ver.-

7. CHILL -Japanese ver.-

8. Scars

9. ソリクン -Japanese ver.-

10. There

11. THE SOUND (Instrumental) ※FC限定盤のみ収録





【商品概要】





<初回生産限定盤A>

CD+Blu-ray ¥6,600 (税込) / ESCL-5760~5761





*60P PHOTO BOOK (Type A)

*三方背BOX&オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様

*フォトカードA (メンバー別全16種より2枚ランダム封入)

*フォトステッカー (メンバー別全8種より1枚ランダム封入)

*連結オリジナルフォトカード (メンバーソロ8枚連結)

*Stray Kids折りたたみポスター (約W558×H405mm / メンバー集合絵柄1種)

*シリアルナンバー2口封入





*Blu-ray 収録内容

・Jacket Shooting Making Movie

・「THE SOUND」 Recording Making Movie

・SKZ MUSEUM

・「CIRCUS」 Music Video

・「CIRCUS」 Music Video Making Movie

・「Your Eyes」 Music Video

・「Your Eyes」 Music Video Making Movie





<初回生産限定盤B>

CD+スペシャルZINE ¥4,200 (税込) / ESCL-5762~5763





*32P PHOTO BOOK (Type B)

*オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様

*フォトカードB (メンバー別全16種より2枚ランダム封入)

*スペシャルZINE 28P (メンバー手書きメッセージ付)

*シリアルナンバー1口封入





<通常盤 (初回仕様) >

CD Only ¥3,300 (税込) / ESCL-5764

*フォトカードC封入 (メンバー別全8種より1枚ランダム封入) ※初回仕様のみ封入

*シリアルナンバー1口封入 ※初回仕様のみ封入





<FANCLUB会員限定盤 (Bang Chan盤)>

CD Only ¥3,500 (税込) / ESC8-130

*スペシャル両面フォトカード封入 (バンチャン絵柄全3種より1枚ランダム封入)

*完全受注生産





<FANCLUB会員限定盤 (Lee Know盤)>

CD Only ¥3,500 (税込) / ESC8-131

*スペシャル両面フォトカード封入 (リノ絵柄全3種より1枚ランダム封入)

*完全受注生産





<FANCLUB会員限定盤 (Changbin盤)>

CD Only ¥3,500 (税込) / ESC8-132

*スペシャル両面フォトカード封入 (チャンビン絵柄全3種より1枚ランダム封入)

*完全受注生産





<FANCLUB会員限定盤 (Hyunjin盤)>

CD Only ¥3,500 (税込) / ESC8-133

*スペシャル両面フォトカード封入 (ヒョンジン絵柄全3種より1枚ランダム封入)

*完全受注生産





<FANCLUB会員限定盤 (HAN盤)>

CD Only ¥3,500 (税込) / ESC8-134

*スペシャル両面フォトカード封入 (ハン絵柄全3種より1枚ランダム封入)

*完全受注生産





<FANCLUB会員限定盤 (Felix盤)>

CD Only ¥3,500 (税込) / ESC8-135

*スペシャル両面フォトカード封入 (フィリックス絵柄全3種より1枚ランダム封入)

*完全受注生産





<FANCLUB会員限定盤 (Seungmin盤)>

CD Only ¥3,500 (税込) / ESC8-136

*スペシャル両面フォトカード封入 (スンミン絵柄全3種より1枚ランダム封入)

*完全受注生産





<FANCLUB会員限定盤 (I.N盤)>

CD Only ¥3,500 (税込) / ESC8-137

*スペシャル両面フォトカード封入 (アイエン絵柄全3種より1枚ランダム封入)

*完全受注生産





【店頭特典】

【対象店舗/特典内容】

■Stray Kids応援店 (※対象店舗は追って発表いたします) ・・・ B2告知ポスター

■Sony Music Shop ・・・ オリジナルクリアポスター(全8種の内1種ランダム)

■ファミリーマート ・・・ オリジナルL版ブロマイド(全8種の内1種ランダム)

※ファミリーマートは、12月23日(金)レジ・ファミペイWEB予約にて 正午~順次予約受付開始となります。

■TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く) ・・・ オリジナルクリアトレカ(全8種の内1種ランダム)

■HMV全店(HMV&BOOKS online含む)/全国のローソンLoppi端末 ・・・ オリジナルクリアしおり(全8種の内1種ランダム)

■TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)/ TSUTAYAオンラインショッピング ・・・ オリジナルポストカード(全8種の内1種ランダム)

■楽天ブックス ・・・ オリジナルアクリルキーホルダー(全8種の内1種ランダム)

■セブンネットショッピング ・・・ オリジナルアクリルチャームミニキーホルダー(全8種の内1種ランダム)

■ネオ・ウィング ・・・ オリジナルトレカ(全8種の内1種ランダム)

■Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ(全8種の内1種ランダム)





【まとめ買い特典】

■Sony Music Shop ・・・ LIMITED PACKAGE

・初回生産限定盤A・B・通常盤初回仕様の3形態をまとめてご購入いただいた方に差し上げます。

・初回生産限定盤A・B・通常盤初回仕様の3形態をまとめて収納いただけるBOXとなります。

・個別商品カートより全3形態をご購入いただいても、本特典は付与されません。必ずまとめ買いカートより商品をご購入ください。

・まとめ買いにてご購入いただいた商品には<オリジナルクリアポスター(全8種の内1種ランダム)>は付与されませんので、予めご了承ください。





Sony Music Shop まとめ買い購入はこちら

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=MATO000003646





■Sony Music Shop ・・・ Stray Kids FANCLUB会員限定盤8形態収納BOX

・FANCLUB会員限定盤8形態をまとめてご購入いただいた方に差し上げます。

・FANCLUB会員限定盤8形態をまとめて収納いただけるBOXとなります。

・個別商品カートより全8形態をご購入いただいても、本特典は付与されません。必ずまとめ買いカートより商品をご購入ください。

・FANCLUB会員限定盤は、Stray Kids OFFICIAL FANCLUB「STAY JAPAN」または「STAY JAPAN MOBILE」会員様だけがご購入いただける商品です。





FANCLUB会員限定盤 購入はこちら

・STAY JAPAN

https://skz-stayjapan.com/s/n105/page/ck_1stAL

・STAY JAPAN MOBILE

https://skz-stayjapan.com/s/n104/page/ck_1stAL





■HMV全店(HMV&BOOKS online含む) / 全国のローソンLoppi端末 ・・・ オリジナルステッカーシート

・<3形態まとめ買い特典付きセット>のカートでご予約の方に先着でプレゼントいたします。各形態を単品でご購入いただいても、本特典は付与されませんのでご注意ください。

・<3形態まとめ買い特典付きセット>は@Loppi・HMV限定特典:オリジナルクリアしおり(全8種の内1種ランダム)も対象となります。オリジナルクリアしおりは3枚プレゼントいたしますが、絵柄はランダムのため重複する場合がございます。





■楽天ブックス ・・・ 楽天ブックス限定オリジナル配送BOX

・楽天ブックスにてJAPAN 1st Albumの初回生産限定盤A・B・通常盤初回仕様の3形態セットをご予約いただいたお客様限定で、「オリジナル・デザイン仕様」の ”楽天ブックス限定オリジナル配送BOX”で商品をお届けします。

・オリジナル配送BOXは、配送伝票やバーコード、テープが直接貼付された形態でのお届けとなります。また、配送中の汚れ、破損による交換はお断りいたします。

・数量がなくなり次第終了となりますので予めご了承ください。

・オリジナル配送BOXは1注文につき1箱でのお届けとなります。

・初回生産限定盤A・B・通常盤初回仕様を単品でご購入いただいてもオリジナル配送BOXでは届きません。





【注意事項】

※特典は数に限りがございますので、無くなり次第終了となります。ご購入前に必ず各CDショップ・オンラインショップ商品ページにて特典の有無をご確認ください。

※上記店舗・オンラインショップ以外での配布はございません。

※特典絵柄は追ってご案内いたします。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対称商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

※各オンラインショップに関しまして、カートが上がるまで時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。





■Stray Kids JAPAN Official Site : https://www.straykidsjapan.com

■Twitter : Japan Official Twitter : https://twitter.com/stray_kids_jp

■Instagram : Japan Official Instagram :

https://www.instagram.com/straykids_official_jp/

■TikTok : Japan Official :

https://www.tiktok.com/@straykids_japan

■Stray Kids Japan official YouTube :

https://www.youtube.com/channel/UCXhj2pPWvONXmvgHX5wllCA

■Stray Kids Official FANCLUB :

https://skz-stayjapan.com/s/n104/page/about_main





■Stray Kids (ストレイキッズ)

Stray Kidsは、2017年に韓国で放送されたサバイバル・リアリティ番組「Stray Kids」からデビューを果たしたJYP Entertainment所属のK-POPボーイズグループ。





2018年3月にミニアルバム『I am NOT』でデビューを果たした彼らは、メンバー自ら作詞・作曲・プロデュースを手掛けるなど、非凡な才能をもったグループとして大きな注目を集め、2019年には異例の「新人賞 11冠」を達成した。同じく2019年、アジア、オセアニア、アメリカ、ヨーロッパを巡るワールドツアーをK-POPアーティスト最速クラスで敢行し、全13公演を成功させた。





そして日本では2019年12月に代々木第一体育館にて行われた『Stray Kids Japan Showcase 2019 “Hi-STAY”』でも大きな成功をおさめ、2020年3月待望の日本デビューを果たす。2020年4月より日米韓をはじめ世界各国で同時公開されたアニメ「神之塔 -Tower of God-」のオープニング曲及びエンディング曲を担当するという異例のWタイアップを実施し、6月に発売したJAPAN 1st Single『TOP -Japanese ver.-』は、海外男性アーティスト史上4組目となるオリコン週間ランキング1位を獲得した。





同じく、2020年の米TIME誌「The 10 Best Songs of 2020」に「Back Door」が、K-POPとして唯一ノミネートされ、日本でも「第35回日本ゴールドディスク大賞」にて「ベスト3・ニューアーティスト(アジア)」を受賞。

さらに、2021年、世界中が熱狂したサバイバル番組「KINGDOM:LEGENDARY WAR」で堂々優勝を果たし、K-POPボーイズグループの新たな頂点に輝いた。2021年6月に韓国にて発表した配信シングル『Mixtape : OH』はビルボードのワールドデジタルソングセールスチャートで1位を獲得、同年8月にリリースしたアルバム『NOEASY』はJYP Entertainment制作のアルバムで史上初のミリオンセラーを記録。さらに今年3月にはMini Album『ODDINARY』が、K-POP史上3組目の快挙となる、米ビルボードのメインチャート「ビルボード200」で1位を記録、iTunesでは世界56の国と地域で1位を獲得。

10月にはMini Album『MAXIDENT』が2度目の米ビルボード1位を獲得し、トリプルミリオンセラーを記録。さらに、世界18都市42公演を巡るワールドツアーを開催し、日本で行われたドーム公演も即日ソールドアウト、米LAでのスタジアム公演も決まっているなど、彼らの人気は韓国のみにとどまらず、日本やアメリカなど世界中で現象化している。

“Stray Kids”というグループ名の“Stray”には、古い伝統や形式、システムを打ち破り、そこから抜け出すという意味が込められており、メンバー構成もバンチャンが中心となり選出するなど、セルフプロデュース能力も大きな魅力となっている。



