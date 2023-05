[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]



4月に12枚目のオリジナルアルバム「BLONDE16」(ヨミ;ブロンドシックスティーン)をリリースして間もない加藤ミリヤが配信シングル「PRAYER」を本日リリース(https://miliyah.lnk.to/PRAYERWN)。昨年より「I’m a GAL」と自分自身の在り方を再定義し、デビューから変わらない“自分を強く持っているギャルマインド”こそが自分の歌う意味と掲げたミリヤ。「PRAYER」は、沼にはまった女性の少し偏った恋心を綴ったディープな楽曲になっている。構成もミリヤにとっては珍しくラップがメイン、そしてどこか懐かしさを感じ,自然に体が縦に揺れる、ヒップホップサウンドに仕上がっている。





より近い距離で楽曲に込めた想いを伝えるべく、現在クラブツアーの真っ最中のミリヤ。6月は静岡・東京と2か所でのクラブライブが控えている。新曲の披露するのか楽しみだ。そして、8月からは“BLONDE16 Zepp TOUR”がいよいよスタートする。ミリヤとファンにとって初の声だし可能なツアーが幕を開ける。







■PRAYER

Out Now

楽曲:https://miliyah.lnk.to/PRAYERWN

































■BLONDE16

【初回生産限定盤】 CD+DVD+フォトブック(全48P)

¥5,000-

SRCL-12470-1

ご購入はこちら:https://miliyah.lnk.to/BLONDE16

楽曲はこちら:https://miliyah.lnk.to/BLD16WN

























【通常】 CD

¥3,500-

SRCL-12472

ご購入はこちら:https://miliyah.lnk.to/BLONDE16

楽曲はこちら:https://miliyah.lnk.to/BLD16WN



























■加藤ミリヤ “BLONDE16 Zepp TOUR”

<プレリザーブ2次先行>

5月31日(水)18:00~6月11日(日)23:59

https://w.pia.jp/t/miliyah/





チケット(税込・入場時別途ドリンク代)

┗1Fスタンディング 7,900円(整理番号付)

┗2F指定席 8,500円





2023年8月4日(金)

└Zepp Namba

Open 18:00/Start 19:00

(問)キョードーインフォメーション 0570-200-888





2023年8月5日(土)

└Zepp Fukuoka

Open 17:00/Start 18:00

(問)キョードー西日本 0570-09-2424





2023年8月12日(土)

└Zepp Nagoya

Open 17:00/Start 18:00

(問)サンデーフォークプロモーション 052-320-9100





2023年8月18日(金)

└Zepp Haneda(TOKYO)

Open 18:00/Start 19:00

(問)H.I.P. 03-3475-9999



■加藤ミリヤ CLUB TOUR

2023年6月16日(金)

└G2 SHIZUOKA





2023年6月24日(土)

└WARP SHINJUKU









▼加藤ミリヤ プロフィール

1988年生まれのシンガーソングライター。2004年のデビュー以来、リアルで等身大な歌詞とメロディセンス、生きざまが"現代女性の代弁者”として、同じ時代を生きる同世代女性からの支持・共感を集め続けている

ファッションデザイナーとしても活躍する彼女の髪型やメイク、ファッションを真似する“ミリヤー”現象を巻き起こし、『VOGUE JAPAN WOMAN OF THE YEAR 2010』に選ばれる。現在は小説家としても才能を発揮。

デビュー18周年では配信を中心に勢力的にリリース重ね、新しい表現に挑戦し続けている。





▼加藤ミリヤ オフィシャル

http://www.miliyah.com/

Instagram :@miliyahtokyo



