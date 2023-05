[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]







TVアニメ『機動戦士ガンダム 水星の魔女』Season2のオープニングテーマで、yama新曲『slash』のミュージック・ビデオが本日5月22日(月)21時よりYouTubeプレミア公開される。

今回は、近年ストリートシーンなで大きな注目を浴びているクリエイターのJUN INAGAWAの描き下ろしイラストを使用したミュージック・ビデオとなっている。



すでに『slash』ミュージック・ビデオの待機画面ページは公開されているので、リマインダー設定をオンにして待とう。



▼yama『slash』Music Video▼

2023年5月22日(月) 21:00 プレミア公開

https://youtu.be/tsh7waq3Fyo



<JUN INAGAWAコメント>

「自分にとって、実在の被写体あっての描き下ろしは初めてだったんです。

でも、お互いのサブカル的な偏好や素養が結構近かったり、GORILLAZで盛り上がったりしたので、スムーズに表現することができました。

いつも纏っているマスクがこの“ニューyama”ではそれ自体、本人とは別人格を持ち合わせているとか、スタチューの“ムニ”が隠れキャラになっているとか……アイデアをたくさん取り入れさせていただきました!」



▼yama『slash』▼



音源ダウンロード/ストリーミング

https://yama.lnk.to/2pePbMAY



▼yama『slash』リリックビデオ▼

https://www.youtube.com/watch?v=-oa1N_aeQvs



▼yama『slash』ノンクレジットエンディングアニメ映像▼

https://www.youtube.com/watch?v=0Zmt74GeVpY





▼yama Profile▼



SNSを中心にネット上で注目を集める新世代シンガー「yama」。

2018年よりYoutubeをベースにカバー曲を公開し活動をスタート。

2020年4月に自身初のオリジナルとしてリリースされたボカロPくじらが手掛けた楽曲「春を告げる」はSNSをきっかけに爆速的にリスナーの心を掴み、あらゆるヒットチャートでトップにランクイン。

また2022年に放送されたTVアニメ『SPY×FAMILY』の第2期EDテーマである「色彩」ではボカロPくじらと約3年ぶりのタッグを組んだ。

現在の音楽シーンを象徴するアーティストの1人。

Official Site : https://www.sonymusic.co.jp/artist/yama/

Instagram : https://www.instagram.com/ya.ma_00/

Twitter : https://twitter.com/douhwe

Staff Twitter : https://twitter.com/yama_official0

TikTok:https://www.tiktok.com/@yama_official_tiktok





▼JUN INAGAWA Profile▼



イラストレイテッドアーティスト/DJ 1999年生まれ。

アメリカのカルフォルニア州で中学・高校時代を過ごす。

そこで出会ったスケートカルチャーに影響を受け、幼い頃から親しんでいたアニメや漫画を用いて、2017年よりLAを拠点にアーティスト活動を開始。

オタクな画風が話題となり、A$AP Bari(エイサップ・バリ)率いるVLONE(ヴィーロン)やショーン・パブロが主宰するPARADIS3(パラダイス)にフィーチャーされる。

帰国後、初の作品集『情報破壊 マスメディアクラッシュ』(2021年, 発行:株式会社MEAZ・COA事業部, 発売:SHIBUYA TSUTAYA)を出版。22年にはビリー・アイリッシュの2ndアルバムをサポートしたライブツアー“HAPPIER THAN EVER WORLD TOUR 2022”の衣装デザインを手掛け、クリエイティブの領域をさらに拡張。

23年4月から原案を務めるTVアニメーション『魔法少女マジカルデストロイヤーズ』がMBS・TBS・BS-TBS系列“アニメイズム”枠にて放送中。

ストリートブランドのネイバーフッドとは第2弾コラボがリリースされたばかり。

一方、DJは2018年にスタート。80~90年代のレイブ、EDMやロックなどをマッシュアップしたプレイスタイルは世代を凌駕する個性となっている。

神出鬼没にオーガナイズする主催イベント『MAD MAGIC ORCHESTRA』はゲストで石野卓球やDaoko、新しい学校のリーダーズが出演するなど、今や渋谷を代表するモンスターパーティーに!

Instagram : https://www.instagram.com/madmagicorchestra/

Twitter : https://twitter.com/JunInagawa1



