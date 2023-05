[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]





2月22日(水)に発売した13thシングル「この空がトリガー」が、オリコン・週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに過去最高値のポイント・集計を記録し見事2位にランクイン。「あの子コンプレックス」「Be Selfish」に続きレコード協会のプラチナディスク(25万枚セールス以上)に3作品連続で認定され、デビューシングルから「13作連続オリコン週間シングルランキングTOP10入り」の快挙を成し遂げた、勢いが止まらない指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ=LOVE(イコールラブ)。





本日、楽天野球団が開催する「音楽で彩るスタジアム」をテーマに、“野球観戦×音楽”の楽しさを追求、スタジアムを音楽で彩る野外フェスさながらのイベント「イーグルスフェスティバル」にゲスト出演し、「東北楽天ゴールデンイーグルス×千葉ロッテマリーンズ」戦の試合後に、来場者の前で熱気あふれるライブパフォーマンスを披露した。





=LOVEがスタジアムでのライブを行うのは今回が初。

「スタジアムでライブをするのは初めてで少し緊張しているのですが、選手のみなさんに負けないくらいの熱いパフォーマンスをお届けしたいと思います!」とメンバー野口衣織が意気込みを語り、最新曲「この空がトリガー」をはじめ、=LOVEの代表曲「青春”サブリミナル”」「=LOVE」、夏の定番曲となっている「ウィークエンドシトロン」「夏祭り恋慕う」他、全8曲を披露。スタジアムを最大限活用した360°の観客に向けて、気迫あふれる全力パフォーマンスで来場者を魅了し、ライブ後には温かい拍手が贈られた。





=LOVEは7/19(水)に通算14枚目となるニューシングルの発売を控え、=LOVE、≠ME、≒JOYの3グループとしては、今夏、7/29(土)&30(日)に合同フェス 「イコノイジョイ 2023」 が富士急ハイランド コニファーフォレストにて2日間開催される。夏に向かって精力的に活動し続ける=LOVEに、今後もぜひご注目いただきたい。



Photo: (C)Rakuten Eagles



■セットリスト

1. Be Selfish

2.ウィークエンドシトロン

3.お姫様にしてよ!

4.夏祭り恋慕う

5.青春”サブリミナル”

6.この空がトリガー

7.Oh!Darling

8.=LOVE



【Information】

★「この空がトリガー」配信はコチラ

https://equallove.lnk.to/Kono_Sora_ga_Trigger





★「この空がトリガー」Music Video

https://www.youtube.com/watch?v=20QJax8CwQo



『この空がトリガー』

作詞:指原莉乃

作曲:塚田耕平

編曲:古川貴浩

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Recorded by Sony Music Studios Tokyo



[MUSIC VIDEO]

Director:山戸結希

Choreographer:shoji(s**t kingz)



▼7/19(水)発売 =LOVE 14thシングル

7/19(水)にLOVEの14thシングル「タイトル未定」の発売が決定!≒JOYの6th Songも、Type Dのカップリングに収録。



【=LOVE 14thシングル「タイトル未定」商品概要】



■Type A

仕 様:CD+DVD

封入特典:Type A生写真10種(=LOVE)のうち1枚ランダム、スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

品 番:VVCL-2302~2303

価 格:1,650円(税込)





■Type B

仕 様:CD+DVD

封入特典:Type B生写真10種(=LOVE)のうち1枚ランダム、スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

品 番:VVCL-2304~2305

価 格:1,650円(税込)





■Type C

仕 様:CD+DVD

封入特典:Type C生写真10種(=LOVE)のうち1枚ランダム、スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

品 番:VVCL-2306~2307

価 格:1,650円(税込)





■Type D

仕 様:CD+DVD

封入特典:Type D生写真12種(≒JOY)のうち1枚ランダム、スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

≒JOYアナザージャケット

品 番:VVCL-2308~2309

価 格:1,650円(税込)





■Type E(通常盤)

仕 様:CD

品 番:VVCL-2310

価 格:1,100円(税込)



商品タイトル、CD及びDVDの収録内容、スペシャルプレゼントの内容などは後日HPにてお知らせ致します。



▼=LOVE14thシングル発売記念 オンラインサイン会開催決定!!

2023年7月19日(水)発売、=LOVE 14thシングル『タイトル未定』 forTUNE music限定オンラインサイン会参加権利付通常盤をご購入いただいた方を対象としたオンラインサイン会の開催が決定いたしました!!

この=LOVE 14thシングル『タイトル未定』 forTUNE music限定オンラインサイン会参加権利付通常盤の抽選購入申込を、抽選購入専門サイト「forTUNE music(https://fortunemusic.jp/)」にて以下のように開始いたします。



★オンラインサイン会開催日時★

【日程・時間】

2023年6月20日(火) アナザージャケット絵柄A

2023年6月23日(金) アナザージャケット絵柄B

2023年6月25日(日) アナザージャケット絵柄C

2023年6月27日(火) アナザージャケット絵柄D

2023年7月2日(日) アナザージャケット絵柄E



【イベント内容】

オンラインサイン会

対象商品CD 1枚につき1枚、該当メンバーのサインとお客様のお名前(ニックネーム)を記入したアナザージャケットをプレゼント致します。SHOWROOMの各メンバーのルームにて、開催日時にサイン会の様子がご覧になれます。※開催日によって”アナザージャケット”の絵柄が異なります。



★参加メンバー★

=LOVEメンバー: 大谷 映美里 / 大場 花菜 / 音嶋 莉沙 / 齋藤 樹愛羅 / 佐々木 舞香 / 高松 瞳 / 瀧脇 笙古 / 野口 衣織 / 諸橋 沙夏 / 山本 杏奈

≒JOYメンバー: 逢田 珠里依 / 天野 香乃愛 / 市原 愛弓 / 江角 怜音 / 大信田 美月 / 大西 葵 / 小澤 愛実 / 高橋 舞 / 藤沢 莉子 / 村山 結香 / 山田 杏佳 / 山野 愛月



★オンラインサイン会の参加方法★

参加希望のお客様は、「forTUNE music (https://fortunemusic.jp/)」にて、=LOVE 14thシングル『タイトル未定』 forTUNE music限定オンラインサイン会参加権利付通常盤を抽選購入申込の上、お買い求めください。



▼=LOVE 14thシングル発売記念 オンライン個別お話し会開催決定!!

2023年7月19日(水)発売、=LOVE 14thシングル『タイトル未定』 forTUNE music限定オンライン個別お話し会参加権利付通常盤をご購入いただいた方を対象としたオンライン個別お話し会の開催が決定いたしました!!この=LOVE 14thシングル『タイトル未定』 forTUNE music限定オンライン個別お話し会参加権利付通常盤の抽選購入申込を、抽選購入専門サイト「forTUNE music(https://fortunemusic.jp/)」にて以下のように開始いたします。



★オンライン個別お話し会開催日時★

【日程】

2023年7月23日(日)

2023年8月11日(金・祝)

2023年8月19日(土)

2023年8月20日(日)

2023年9月9日(土)

2023年9月16日(土)

2023年9月17日(日)

2023年9月30日(土)

2023年10月21日(土)

2023年11月5日(日)



【時間】 ※全日程共通

開場時間/9:45 開始時間/10:00 終了時間/20:00



【オンライン個別お話し会スケジュール】

<第1部> 10:00~11:30 (新規入場受付締切 11:00)

<第2部> 12:00~13:30 (新規入場受付締切 13:00)

<第3部> 14:30~16:00 (新規入場受付締切 15:30)

<第4部> 16:30~18:00 (新規入場受付締切 17:30)

<第5部> 18:30~20:00 (新規入場受付締切 19:30)

※全会場とも終了時間の30分前を入場締切とさせていただきます。

※開場、開始、終了時間は予定となっております。スケジュールは、都合により変更となる場合があります。その際は、当サイトにてご案内いたします。



【イベント内容】

forTUNE meetsによるオンライン個別お話し会

★参加メンバー★

=LOVEメンバー: 大谷 映美里 / 大場 花菜 / 音嶋 莉沙 / 齋藤 樹愛羅 / 佐々木 舞香 / 高松 瞳 / 瀧脇 笙古 / 野口 衣織 / 諸橋 沙夏 / 山本 杏奈

≒JOYメンバー: 逢田 珠里依 / 天野 香乃愛 / 市原 愛弓 / 江角 怜音 / 大信田 美月 / 大西 葵 / 小澤 愛実 / 高橋 舞 / 藤沢 莉子 / 村山 結香 / 山田 杏佳 / 山野 愛月



★オンライン個別お話し会の参加方法★

参加希望のお客様は、「forTUNE music (https://fortunemusic.jp/)」にて、=LOVE 14thシングル『タイトル未定』 forTUNE music限定オンライン個別お話し会参加権利付通常盤を抽選購入申込の上、お買い求めください。



▼7/29(土)、30(日) 「イコノイジョイ 2023」 開催!

【日 程】2023年7月29日(土)、30日(日)

【会 場】富士急ハイランド コニファーフォレスト





▼プロフィール

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル「=LOVE」メジャーデビュー。これまでに13作のシングルをリリースし、すべてオリコン・週間ランキングトップ10入りを果たしている。6thシングル「ズルいよ ズルいね」、8thシングル「青春”サブリミナル”」、12thシングル「Be Selfish」でオリコン週間シングルランキング初登場1位を獲得。2021年5月にリリースしたファーストアルバム「全部、内緒。」でもオリコン週間アルバムランキング初登場1位を獲得。2022年9月25日(日)には東京・国立代々木競技場 第一体育館にて、過去最大規模となる「=LOVE 5th ANNIVERSARYPREMIUM CONCERT」を大成功に収める。「=LOVE」という名前には、「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。」という指原莉乃の想いが詰まっている。



オフィシャルHP https://equal-love.jp/

公式twitter https://twitter.com/Equal_LOVE_12

公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/channel/UCv7VutirxDn3RWIJXI68n_A



