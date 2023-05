[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]



2020年4月にメジャー再契約を果たし、2021年7月には話題の映画『東京リベンジャーズ』の主題歌に「名前を呼ぶよ」が起用される。メジャー再契約後、第2弾フルアルバム『東京』を、2022年2月23日(水)にリリースした。現在もライブハウス、ホール、アリーナ、フェスなど年間100本近いライブを行い、同年10月19日から12月にかけて自身最大規模となる4都市8公演のアリーナツアーを全公演ソールドアウトにて実施し、約75,000人を動員した。2023年7月には自身最大キャパシティとなる富士急ハイランド・コニファーフォレストにてワンマンライブを2日間開催予定。前作の映画『東京リベンジャーズ』に引き続き、現在公開中の映画『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命-』の主題歌に書き下ろしの新曲「グラデーション」が決定。さらに、同年6月30日(金)より公開の映画『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -決戦-』にも書き下ろしの新曲「儚くない」が主題歌に決定した。今最も注目を集めるロックバンドSUPER BEAVER。



遂に4月21日(金)に前編「-運命-」が公開し、興行収入&観客動員数ともに週末(土日)オープニング2023年実写No1を記録!日本中がまさに“東リベ祭り現象”で盛り上がり、後編への期待感が最高潮となっている今、映画『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -決戦-』主題歌である「儚くない」が収録されたSUPER BEAVERニューシングル『儚くない』が6月28日(水)にリリースする事が決定した。楽曲「儚くない」は、「儚いから美しいなんて 命には当てはまらなくていい」と歌う珠玉のバラードに仕上がっている。

ニューシングル『儚くない』の収録曲には映画『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命-』の主題歌である「グラデーション」のアコースティックアレンジが収録。

初回生産限定盤には、特典映像として表題曲「儚くない」Music VideoとMusic Video撮影の裏側が記録された“「儚くない」Music Video -Behind The Scenes-”が収録。

さらに、映画で実際に使用された廃車場のセットでパフォーマンスした「グラデーション」Music Videoと、同じセットで撮影された“「名前を呼ぶよ」SUPER BEAVER×東京リベンジャーズ2 Music Video”、そして、その撮影のメイキング映像である“SUPER BEAVER×東京リベンジャーズ2 Music Video -Behind The Scenes-” など多くの映像がBlu-ray Discにて収録され、非常に豪華な作品に仕上がっている。こちらの特典映像は同封のプレイパスを利用してスマートフォンでもダウンロードして視聴を楽しむ事ができる。映画と共に、SUPER BEAVERの新曲を楽しんでほしい。





<ニューシングル『儚くない』リリース情報>



New Single『儚くない』

2023年6月28日発売

CD予約はコチラ⇒

https://SUPERBEAVER.lnk.to/nMJrIL





【初回生産限定盤(CD+BD)】 SRCL-12553~4 ¥3,000円(税込)





[ Disc1 / CD ]

<収録曲>

1. 儚くない (映画『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -決戦-』主題歌)

2. グラデーション -Acoustic ver.-





[ Disc2 / 特典Blu-ray Disc ] ※特典映像のみプレイパス対応

<収録内容>

◆「儚くない」Music Video

◆「儚くない」Music Video -Behind The Scenes-

◆「グラデーション」Music Video

◆「名前を呼ぶよ」 SUPER BEAVER×東京リベンジャーズ2 Music Video

◆SUPER BEAVER×東京リベンジャーズ2 Music Video -Behind The Scenes-





プレイパス詳細

https://playpass.jp/





【通常盤(CD)】 SRCL-12555 ¥1,100円(税込) ジュエルケース

<収録曲>

2曲(初回生産限定盤と同じ)



<購入特典>

2023年6月28日発売となる『儚くない』の購入者特典が決定!

各店舗・オンラインともに先着でのお渡しとなりますのでお早めに。

特典のお渡しはご予約者優先となり、各店舗で無くなり次第終了いたしますのでぜひ奮ってご予約下さい。





<店舗別購入者特典>

■TOWER RECORDS全店(オンライン含む / 一部店舗除く)

オリジナルB3ポスター

■HMV全店(HMV&BOOKS Online含む / 一部店舗除く)

缶バッジ (丸形44mm)

■TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)/ TSUTAYAオンラインショッピング

オリジナルポストカード

■楽天ブックス

アクリルコースター

■Amazon.co.jp

メガジャケ(ジャケット写真絵柄)

■セブンネットショッピング

アクリルチャームミニキーホルダー

■Sony Music Shop

長方形缶バッジ

■応援店特典

オリジナルステッカー





※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

※上記記載のあるチェーンでも一部取り扱いのない店舗がございます。

※応援店対象店舗・特典絵柄は追ってご案内いたします。







<シングル『グラデーション』リリース情報>



New Single『グラデーション』配信中!

https://superbeaver.lnk.to/6YbqWM





SUPER BEAVER「グラデーション」MV

https://www.youtube.com/watch?v=O2nEirNPXPM



ニューシングル『グラデーション』CD購入はコチラ

https://SUPERBEAVER.lnk.to/VadxYx





SUPER BEAVER

New Single『グラデーション』

Now On Sale







【初回生産限定盤A(CD+BD)】

SRCL-12465~6 ¥5,000円(税込)

[ Disc1 / CD ]

<収録曲>

1. グラデーション (映画『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命-』主題歌)

2. 名前を呼ぶよ -Acoustic ver.-





[ Disc2 / 特典Blu-ray Disc ]

<収録内容>

- 2022.12.25 ポートメッセなごや 新第1展示館 LIVE映像

SUPER BEAVER「都会のラクダSP ~東京ラクダストーリービヨンド~」

1. 東京流星群

2. スペシャル

3. 証明

4. ラヴソング

5. 突破口

6. VS.

7. ひたむき

8. 名前を呼ぶよ

9. 未来の話をしよう

10. 人として

11. your song

12. 美しい日

13. アイラヴユー

14. 秘密

15. 東京

16. 青い春

17. 最前線

en1. ロマン





【初回生産限定盤B(CD+DVD)】

SRCL-12467~8 ¥4,500 円(税込)

[ Disc1 / CD ]

<収録曲>

2曲(初回生産限定盤Aと同内容)





[ Disc2 / 特典DVD ]

<収録内容>

(初回生産限定盤Aと同内容)





【通常盤初回仕様(CD)】

SRCL-12469 ¥1,100円(税込)

[ CD ]

<収録曲>

2曲(初回生産限定盤A・Bと同内容)





◆映画『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命-/-決戦-』情報

世界累計発行部数が7,000万部を超え(2023年3月時点)、遂に2023年1月に堂々の連載完結となった「東京卍リベンジャーズ」。仲間のために命をかける男たちの熱い絆、心震える名言の数々、そして何があっても諦めず何度でも立ち上がる主人公・タケミチの姿は、多くのファンの心を掴み、一昨年2021年7月9日に実写映画として劇場公開した映画『東京リベンジャーズ』は2021年劇場用実写映画No.1の大ヒット作となった。 そして、前作から約2年の時を経て、観客を魅了したドラマとアクション、キャラクターに宿るキャスト陣の熱き想い、全てがスケールアップして帰ってくる―。原作でも屈指の人気を誇り、ファンのなかでも「最も泣ける」と絶大な支持を集めるエピソード、【血のハロウィン編】が満を持して実写化!

前編、後編にわたり珠玉のエピソードを実写化する。前作に引き続き、主人公・タケミチを演じる北村匠海をはじめ、山田裕貴、杉野遥亮、今田美桜、鈴木伸之、眞栄田郷敦、清水尋也、磯村勇斗、間宮祥太朗、吉沢亮という錚々たる布陣が続投。そして、「血のハロウィン編」最重要キャラクター3人を演じるのは、永山絢斗、村上虹郎、高杉真宙。人気、実力ともに申し分のないオールスターキャストが集結。スタッフ、そしてキャスト全員が【最もやりたかったエピソード】と語り、全身全霊を込めて作り上げた、前作を遥かに凌駕する“最高傑作”が誕生した。本作の勢いは留まるところを知らず、Twitter42.4万フォロワー超、Instagram44.4万フォロワー超、TikTok39.6万フォロワー超、#東京リベンジャーズ 関連動画は78億視聴超!『東京リベンジャーズ』が再び日本のみならず世界中を熱狂の渦に巻き込んでいる!

前作に引き続き、本作も20代30代の男女を中心に中高生のグループから、親子まで幅広い層の観客が劇場で「東リベ」の熱量を浴びている『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命-』が大ヒット上映中!『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -決戦-』が6月30日(金)に公開!





◆映画『東京リベンジャーズ』情報◆

◇タイトル:

前編:『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命-』大ヒット上映中!

後編:『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -決戦-』(6月30日(金)公開)





◇原作:和久井健『東京卍リベンジャーズ』(講談社『週刊少年マガジン』KC)

◇監督:英勉

◇脚本:高橋泉

◇音楽:やまだ豊

◇主題歌:SUPER BEAVER【前編『-運命-』】「グラデーション」【後編『-決戦-』】「儚くない」(ソニー・ミュージックレーベルズ)

◇出演:北村匠海 山田裕貴 杉野遥亮 今田美桜 鈴木伸之 眞栄田郷敦 清水尋也 磯村勇斗/永山絢斗 村上虹郎 高杉真宙/間宮祥太朗/吉沢亮

◇配給:ワーナー・ブラザース映画

◇(C)和久井健/講談社 (C)2023映画「東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編」製作委員会

◇公式サイト:tokyo-revengers.jp

◇公式Twitter:@revengers_movie #東京リベンジャーズ2

◇公式Instagram:@revengers_movie

◇公式TikTok:@revengers_movie





【STORY】

東卍崩壊の危機をもたらす、かつての親友同士の壮絶な戦いがついに始まった。

マイキーは敵の芭流覇羅に寝返った場地を連れ戻すために。芭流覇羅にいる一虎は東卍をぶっ潰し、マイキーを殺すために。

東卍結成メンバーたちを引き裂く過去の悲劇と壊れてしまった仲間との絆。

「もう、誰も死なせたくない!」

それぞれの想いを受け止め、タケミチは、明るい未来のため、最悪の結末を止められるのか!

そして、もう一度ヒナタを、仲間の未来を救えるのかー。



映画『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命-/-決戦-』後編本予告

https://www.youtube.com/watch?v=7bmpBarUnxA





前編本予告編

https://www.youtube.com/watch?v=3AIjldkVNzM

特報

https://www.youtube.com/watch?v=DwVGyGXmiXY

新キャスト解禁PV(場地×一虎×千冬):

https://www.youtube.com/watch?v=k2KVFsvYju0

キャラクターPV(タケミチ×千冬ver.)

https://www.youtube.com/watch?v=IEKOGp5gK84

キャラクターPV(タケミチ×ナオト×ヒナタver.)

https://www.youtube.com/watch?v=S4dbVnj0WKo

キャラクターPV(溝高メンバーver.)

https://www.youtube.com/watch?v=jmDiiPmwMN4

キャラクターPV(東卍結成メンバーver.)

https://www.youtube.com/watch?v=wJS1gxC5LnA



◆ライブ情報1.

自身最大キャパにして、初の野外ワンマン2days

SUPER BEAVER「都会のラクダSP ~真夏のフジQ、ラクダにっぽんいち ~」

7月22日(土) 【山梨】富士急ハイランド・コニファーフォレスト

7月23日(日) 【山梨】富士急ハイランド・コニファーフォレスト





「都会のラクダ SP ~ 真夏のフジQ、ラクダにっぽんいち ~」特設サイト

http://super-beaver.com/conifer/





◆ライブ情報2.

2023年19都市ホールツアー情報

SUPER BEAVER「都会のラクダ HALL TOUR 2023 ~ ラクダ紀行、ロマン飛行 ~」

5月14日 (日) 【北海道】 帯広市民文化ホール

5月19日 (金) 【茨城】 ザ・ヒロサワ・シティ会館

5月21日 (日) 【広島】 ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ

5月25日 (木) 【東京】 TACHIKAWA STAGE GARDEN

5月28日 (日) 【高知】 高知県立県民文化ホールオレンジホール

6月9日 (金) 【青森】 八戸市公会堂

6月11日 (日) 【山形】 やまぎん県民ホール(山形県総合文化芸術館)

6月16日 (金) 【三重】 三重県文化会館

6月18日 (日) 【岐阜】 長良川国際会議場

6月22日 (木) 【兵庫】 アクリエひめじ

6月24日 (土) 【和歌山】 和歌山県民文化会館





◆ライブ情報3.

SUPER BEAVER「都会のラクダ TOUR 2023-2024 ~ 駱駝革命21 ~」

9月29日 (金) 【広島】 広島文化学園HBGホール

9月30日 (土) 【広島】 広島文化学園HBGホール

10月14日 (土) 【宮城】仙台サンプラザホール

10月15日 (日) 【宮城】仙台サンプラザホール

10月21日 (土) 【福岡】福岡サンパレス

10月22日 (日) 【福岡】福岡サンパレス

10月28日 (土) 【新潟】新潟県民会館

10月29日 (日) 【新潟】新潟県民会館

11月11日 (土) 【愛媛】松山市民会館

11月12日 (日) 【愛媛】松山市民会館

11月18日 (土) 【北海道】札幌文化芸術劇場 hitaru

11月19日 (日) 【北海道】札幌文化芸術劇場 hitaru





◆ライブ情報4.

SUPER BEAVER「都会のラクダSP ~サシ飲み五番勝負、ラクダグビグビ~」





2023年

8月3日 (木) 【宮城】 仙台GIGS

8月7日 (月) 【愛知】 Zepp Nagoya

8月24日 (木) 【香川】 レグザムホール(香川県県民ホール・大ホール)

8月31日 (木) 【大阪】 Zepp Osaka Bayside

9月14日 (木) 【福岡】 Zepp Fukuoka





オフィシャル先行

https://eplus.jp/sb23s-sashi/

受付期間:5/13(土)10:00~5/21(日)23:59 <抽選受付>





詳細はHPをご覧ください





SUPER BEAVER Official Website

http://super-beaver.com





◆SUPER BEAVERプロフィール

SUPER BEAVER(スーパービーバー)。

渋谷龍太(Vo)、柳沢亮太(G)、上杉研太(B)、藤原“34才”広明(Dr)の4人によって2005年に東京で結成された。

2009年6月にEPICレコードジャパンよりシングル「深呼吸」でメジャーデビュー。

2011年に活動の場をメジャーからインディーズへと移し、年間100本以上のライブを実施。

2012年に自主レーベルI×L×P× RECORDSを立ち上げたのち、2013年にmurffin discs内のロックレーベル[NOiD]とタッグを組んでの活動をスタートさせた。2018年4月には初の東京・日本武道館ワンマンライブを開催。

11月にはインディーズながらシングル「予感」がテレビドラマ「僕らは奇跡でできている」の主題歌に抜擢され話題を呼ぶ。

2019年11月に兵庫・ワールド記念ホールと2020年1月には東京・国立代々木競技場第一体育館で初のアリーナ単独公演を行った。

結成15周年を迎えた2020年、Sony Music Recordsと契約を結んだことを発表。約10年ぶりのメジャー再契約となる。現在もライブハウス、ホール、アリーナ、フェスなど年間100本近いライブを行い、同年10月から12月に自身最大規模となる4都市8公演のアリーナツアーも全公演ソールドアウトにて実施し、約75,000人を動員した。

さらに前作に続き、2023年4月21日より公開の映画『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命-』には新曲「グラデーション」が、6月30日公開の『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -決戦-』の主題歌には新曲「儚くない」が決定。

今年7月には自身最大キャパシティとなる富士急ハイランド・コニファーフォレストにてワンマンライブを2日間開催予定。今最も注目を集めるロックバンド。





◆SUPER BEAVER OFFICIAL HP&SNS

HP:http://super-beaver.com/

Twitter:https://twitter.com/super_beaver/

Instagram:https://www.instagram.com/superbeaver_official/

Tik Tok:https://vt.tiktok.com/ZSJ4kPjBv/

