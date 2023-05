[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]

作家、ベーシストとしての楽曲参加などでも活躍するシンガーソングライター・キタニタツヤが、TVアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」 OPテーマを手掛けることが決定した。併せて、新アーティスト写真も公開されている。





ヨルシカのサポートメンバーとしての活動や、Ado、まふまふなどの楽曲への参加、ジャニーズWESTや私立恵比寿中学などジャンルを超えた数多くの楽曲提供など、自身名義のソロ活動以外でも注目を集めるキタニタツヤが、TVアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」 OPテーマを手掛けることが決定した。





「週刊少年ジャンプ」(集英社刊)にて連載中、シリーズ累計発行部数7,000万部を突破している大人気コミック『呪術廻戦』(芥見下々・著)。2020年にTVアニメ第1期が放送され、初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦 0』は全世界興行収入265億円の大ヒットを記録。全世界で一大ムーブメントを巻き起こしたTVアニメ『呪術廻戦』待望の続編が7月6日から毎週木曜23:56~MBS/TBS系列全国28局より放送開始となる。



今回アニメに書き下ろした楽曲「青のすみか」に関して、キタニタツヤ本人からもコメントが届いている。

視界を遮るものが何もないような、どこまでも行けるような気がした日。「私」と「あなた」がどれだけ近くに居ようとも、どれだけ同じ未来を見据えている気がしていても、決定的に異なる存在であると知った日。一生かけても取り返せないあやまちに、二度と触れられない喪失に打ちのめされた日。そんな人生における春のかけがえない記憶を、時々取り出しては眺める。甘い追想の色にも、苦い後悔の色にも映るそれは、「大人」になってしまったあとの心の杖になる。そうやって歩いてきた人間の歌です。

また、TVアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」 OPテーマ「青のすみか」が、7月19日(水)にCDリリースされることも決定。初回盤と通常盤の全二形態で、初回盤のCDジャケットはアナログサイズの描き下ろしイラスト仕様となる。全国CDショップにて本日より予約がスタートしているので、是非チェックしてほしい。



なお、キタニタツヤが手掛けるオープニングテーマ「青のすみか」は、5月21日(日)開催のイベント「MAPPA STAGE 2023」(https://mappastage-2023.com/)内、『呪術廻戦』コーナーにて、楽曲の一部を最速で解禁予定。いち早く「青のすみか」を聴けるこの機会を、決して見逃さないようにしたい。



更に、今回の発表に合わせて新アーティスト写真も解禁。9月からはキタニタツヤ史上最多公演回数となるツアー"UNFADED BLUE"も控えるなど、これからますます勢力的な活動を予感させるキタニタツヤに、今後も目が離せない。





▼2023年7月19日発売 キタニタツヤ「青のすみか」▼

CD予約: https://tatsuyakitani.lnk.to/WhereOurBlueIs

【初回生産限定盤】 SRCL-12546~7 / ¥5,500 (税込)

CD+BD / アナログJK仕様



【通常盤】 SRCL-12548 / ¥1,980 (税込)

CD only



▼キタニタツヤ Japan Tour "UNFADED BLUE"▼

9月22日 (金)東京 恵比寿 LIQUIDROOM

9月30日 (土)大阪 梅田 CLUB QUATTRO

10月1日(日)愛知 名古屋 CLUB QUATTRO

10月7日(土)福岡 DRUM LOGOS

10月8日(日)熊本 B.9 V1

10月14日(土)北海道 札幌 PENNY LANE24

10月21日(土)香川 高松 オリーブホール

10月22日(日)愛媛 松山 WstudioRED

10月28日(土)宮城 仙台 Rensa

10月29日(日)福島 郡山 HIPSHOT JAPAN

11月4日(土) 長野 CLUB JUNK BOX

11月5日(日)新潟 NEXS NIIGATA

11月9日(木) 京都 FANJ

11月11日(土)広島 CLUB QUATTRO

11月12日(日)岡山 CRAZYMAMA KINGDOM

11月18日(土)岐阜 club-G

11月19日(日)兵庫 神戸 Harbor Studio



チケット代 ¥5,500(税込)※ドリンク代別途必要



▼TVアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」 放送情報▼

7月6日から毎週木曜23:56~MBS/TBS系列全国28局にて放送開始!



★「懐玉・玉折」PV第1弾を公開中!!

PV第1弾配信URL:https://youtu.be/aybr_9MzKXI



▼キタニタツヤ オフィシャルファンクラブ "CLUB UNREALITY"▼

https://tatsuyakitani.com/clubunreality/



▼キタニタツヤ「永遠」×TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』ANIMATION MV▼

https://youtu.be/3bvLN-rfbYI



▼2022年11月23日発売 キタニタツヤ 「スカー」▼

特設サイト:https://lit.link/TatsuyaKitaniScar

ダウンロード/ストリーミング:https://tatsuya-kitani.lnk.to/EOmaC6AW

スカー - Music Video:https://youtu.be/pb_fwnVamdI



【初回生産限定盤】 購入はコチラ→ https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/Ywgu03BZ

SRCL-12260~1 / ¥5,500(税込)

CD+BD / アナログJK仕様



【通常盤】 購入はコチラ→ https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/SNOM4vBx

SRCL-12262 / ¥1,980(税込)

CD only



▼2022年5月25日発売 キタニタツヤ 「BIPOLAR」▼

特設サイト:https://lit.link/BIPOLAR

ダウンロード/ストリーミング:https://tatsuya-kitani.lnk.to/Ff235NWN



【初回生産限定盤】 購入はコチラ→ https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/xfa5e4ONWN

SRCL-12117~8 / ¥5,100+tax

CD+BD / アナログJK仕様



【通常盤/初回限定仕様アリ】 購入はコチラ→ https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/GF4g7uFfWN

SRCL12119 / ¥2,600+tax

CD only / 初回仕様封入チラシ(グッズ先行販売アクセスチケット)



▼キタニタツヤ Profile▼

1996年生まれ。バンド活動をしながら、2014年頃からボカロP「こんにちは谷田さん」としてネット上に楽曲を公開し始める。その後、高い楽曲センスが買われ作家として様々なジャンルのアーティストに楽曲提供を行いながら、、自身名義のソロ活動もスタート。ソロ作品は、TOWER RECORDSの”タワレコメン”や“NE(X)T BREAKERS”、SPACE SHOWERの”RETSUDEN NEW FORCE”等に軒並み選出される。その他、『ヨルシカ』のサポートメンバーとしても参加や、バンド『sajou no hana』のメンバーとして、有名アニメーションのタイアップ曲を数多く手掛けるなど、シーンを選ばずその才能を発揮し続けている。

Official HP : https://tatsuyakitani.com/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCgP3GbgbuVzAhlctGU5yuPA

Instagram : https://www.instagram.com/inunohone

Staff Instagram : https://instagram.com/tatsuyakitani2

Twitter : https://twitter.com/TatsuyaKitani

Staff Twitter : https://twitter.com/TatsuyaKitani2

TikTok:https://vt.tiktok.com/ZSKe513q/



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/10-19:46)