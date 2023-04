[株式会社カプコン]

【カプコン直営店舗関連情報】



株式会社カプコンは、2023年4月29日(土)よりイラストレーターオオゴシヤステルさんによる、LINEスタンプを中心に大人気の柴犬のキャラクター『しばんばん』(株式会社マインドウェイブ)と、カプコンのゲーム内に登場する犬のキャラクターのコラボレーション商品をカプコン直営アミューズメント店舗にて順次展開いたします。







「もしも『しばんばん』がカプコンのゲームの世界に迷い込んだら…」をコンセプトに、「大神」シリーズから『アマテラス』『オキクルミ』、「モンスターハンター」シリーズから『ガルク』、「バイオハザード」シリーズから『ケルベロス』、「ロックマン」シリーズから『ラッシュ』に扮した5種類の『しばんばん』をオオゴシヤステルさんに描き下ろしていただきました。そしてこの度、描き下ろしコラボイラストがなんと「ぬいぐるみ」となって全国のカプコン直営アミューズメント店舗や、おうちで遊べるカプコンのクレーンゲームサイト「カプとれ」で登場いたします!





あたまからおしりまで細かいパーツの再現にこだわり、5匹それぞれの個性が光る「ぬいぐるみ」。こちらを見てほほ笑む姿に、つい心を奪われてしまいます。



全長が約26cmと、なでたくなってしまう存在感のある大きさが◎ みなさまのお迎えをお待ちしております。□商品情報・BIGぬいぐるみ(全5種) サイズ:全長約26cm□展開場所、展開日時・「カプコンネットキャッチャー カプとれ」 2023年4月29日(土)0時から展開開始・全国のカプコン直営アミューズメント店舗 2023年4月29日(土)~順次展開開始





■好評展開中の『しばんばん』とカプコンの犬キャラクター コラボグッズもお見逃しなく!



□取扱店舗【プライズ景品】・「カプコンネットキャッチャー カプとれ」 https://capcom-netcatcher.com/・全国のカプコン直営アミューズメント店舗 https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/index.html【物販商品】・CAPCOM STORE TOKYO / OASAKA / UMEDA(カプコンストアトーキョー / オーサカ / ウメダ)・パルコ公式通販サイト「ONLINE PARCO」 https://online.parco.jp/shop/c/cs025792/【注意事項】※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。※発売日は変更になる場合がございます。※本商品は後日イベント、店舗、オンラインストア等で販売の可能性がございます。予めご了承ください。※在庫は常に変動をしておりますので、ご来店いただいた時点でご希望の商品が完売している場合もあります。在庫状況については各店舗に直接お問い合わせください。





・公式サイト :https://capcom-netcatcher.com/・公式Twitter :https://twitter.com/CAPCOM_CAPTORE■カプコン直営アミューズメント施設 店舗概要■



・店舗一覧 :https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/index.html・公式Twitter :https://twitter.com/Capcom_amuse【『しばんばん』とは? 】株式会社マインドウェイブに在籍するデザイナー、オオゴシヤステルが描く柴犬のキャラクター。

飼い犬感とキャラクターの狭間を絶妙に描いており、柴犬のかわいらしい仕草や表情が幅広い世代に好評を得ています。■『しばんばん』SNSアカウント・Twitter:@shibanban_mw■オオゴシヤステル SNSアカウント・Twitter:@ogoshi_yasuteru・Instagram:ogoshi_yasuteru(C) MIND WAVE INC.(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



