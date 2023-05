[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]

6/21(水)にWinkの名曲をカバーした、Concept EP「淋しい熱帯魚」発売を発表!!







デビュー13年目を迎える二人組ユニットClariS。昨年はTHE FIRST TAKEに初出演し、代表曲「コネクト」と「ALIVE」を1発撮りで披露し話題をさらったことは記憶に新しいが、本日、ClariSにとって約3年8か月ぶりとなるライブハウス公演「ClariS SPRING LIVE 2023~Neo Sparkle~」(@Zepp Haneda)が開催された。声出しが解禁された当公演は、全編初の生バンド演奏を取り入れ、迫力あるパフォーマンス、派手なLED演出も相まって、満員御礼となった会場を大いに沸かせた。当公演は、明日5/7(日)も同会場にて開催される。



ライブ終盤では、1989年に発売されたWinkの名曲「淋しい熱帯魚」をカバーした、Concept EP「淋しい熱帯魚」を6/21(水)に発売することがサプライズ発表され、さらにClariSの公演では初となるダブル・アンコールにて、その新曲「淋しい熱帯魚」が早くも初披露された。

Concept EP「淋しい熱帯魚」は、Blu-ray付きの初回生産限定盤A、DVD付で「LPサイズ大型ジャケット仕様」となる初回生産限定盤B、通常盤の3形態でリリースされ、Winkの世界観をオマージュした、アートワーク(ジャケット写真、アーティスト写真)も公開されている。CD初回生産限定盤A、Bのジャケット写真はClariS史上初となるアーティスト写真も採用されており、オリジナルアーティストへの愛に溢れたConcept EPの発売を、ぜひ楽しみにお待ちいただきたい。





また、本日のライブMCでは、8/2(木) に日本のエンタメを世界へ発信するイベント「Anime Connect!! ~World~」へのライブ出演、11/24(金)、11/25(土)の2日間、秋のライブ公演「ClariS Autumn Live 2023 in Zepp DiverCity」が開催されることも大発表された。チケットの先行受付詳細等は、HPをチェックしてほしい。





公演後には、新曲「淋しい熱帯魚」のMUSIC VIDEOも公開されており、新曲の先行配信は本日24:00からスタートするとのこと。ClariSの解釈でカバーした新曲「淋しい熱帯魚」、80年代を彩った音楽番組を彷彿させる、ClariSの世界観と歌謡テイストが見事に融合した見ごたえのあるMUSIC VIDEOも併せて、ぜひ新たなClariSの世界観に浸ってほしい。先行配信スタートに伴い、LINE MUSICキャンペーンも実施されるとなので、こちらもぜひ奮ってご応募を。





さらに、Concept EP「淋しい熱帯魚」発売を記念して、ClariSのオフィシャルTikTokも本日開設されている。

いち早くアカウントをフォローいただき、今後の投稿、ClariSの活動を楽しみにしていてほしい。





新作リリースとイベント出演、ライブ開催、オフィシャルTikTokの開設と、話題が満載のClariS。13年目にして、さらにステージを駆け上がるClariSの今後の活躍からますます目が離せない。





★新曲「淋しい熱帯魚」Music Video

https://youtu.be/RooK6ZJ3Vuw



★5/7(日)0:00~「淋しい熱帯魚」先行配信スタート

https://ClariS.lnk.to/SabishiiNettaigyo

※URLは5/7(日)0:00~有効になります。





★ClariS オフィシャルTikTokアカウント開設!

本日よりオフィシャルTikTokアカウントが開設され、運用がスタートいたしました!

既に多数のClariS楽曲が配信されていますので、是非皆さんも楽曲を使用して動画を投稿してみてくださいね♪

ClariSオフィシャルTikTokアカウント

https://www.tiktok.com/@claris.official_



★ClariS Concept EP「淋しい熱帯魚」 発売決定!

Winkの名曲「淋しい熱帯魚」を大胆カバー!!

○発売日:2023年6月21日(水)

○商品形態:

初回生産限定盤A(CD+Blu-ray) ¥2,530(税込) VVCL- 2280



初回生産限定盤B(CD+DVD) ¥2,530(税込) VVCL- 2282 ※LPサイズ大型ジャケット仕様



通常盤(CD) ¥1,430(税込) VVCL- 2284







※Concept EP「淋しい熱帯魚」ご予約はコチラ

https://claris.lnk.to/0621SG_pkg





※FC早期予約情報はコチラ

https://www.clarismusic.jp/news/archive/?552089



★ライブ会場限定CD予約特典プレゼント!

「ClariS SPRING LIVE 2023 ~Neo Sparkle~」【5/6(土)終演後 &5/7(日)】にて、CD即売所に設置のQRコード(アニメイト通販)から6月21日発売 ClariS Concept EP「淋しい熱帯魚」 をご予約いただくと、ライブ会場限定予約特典“「淋しい熱帯魚」オリジナルステッカー”をプレゼント!

ぜひ、ライブ会場にて、QRコードをチェックし、ご予約下さい!





◎ライブ会場限定予約特典

「淋しい熱帯魚」オリジナルステッカー



※特典は制作の都合上、商品のお渡しと一緒に、後日お渡しとなります。ご了承ください。





★「ClariS Autumn Live 2023 in Zepp DiverCity」開催決定!

ファンクラブ先行受付スタート!

■日程

2023年

・11月24日(金)

開場 18:00/開演 19:00

・11月25日(土)

開場 12:00/開演 13:00 (昼公演)

開場 17:00/開演 18:00 (夜公演)





■会場

Zepp DiverCity

https://www.zepp.co.jp/hall/divercity/





■チケット料金

1F 立見…8,000円 (税込)

2F 指定…8,500円 (税込)

※別途ドリンク代 ¥600

※6歳以上チケット必要/未就学児童(6歳未満)入場不可

※1公演につき2枚まで申込可能





問:DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/





★8/2(木) 日本のエンタメを世界へ発信するイベント「Anime Connect!! ~World~」に出演決定!!

日本のエンタメを世界へ発信することをテーマとしたライブイベント「Anime Connect!! ~World~」が2023年8月2日(水)豊洲PITにて初開催決定!チケットは本日5月6日(土)21:00~より最速先行がスタート!

ぜひチェックください!!





<公演概要>

「Anime Connect!! ~World~」

●日時 2023年8月2日(水)開場 17:00 / 開演 18:00

●会場 豊洲PIT

●出演者 FLOW / ClariS / 三月のパンタシア / センチミリメンタル / 最終未来少女(O.A.)

●イベントHP

https://goodraht.com/anime-connect





<チケット>

全席スタンディング:8,800円(税込)

※枚数制限:お一人様4枚まで





▼最速先行

【受付期間】05/06(土) 21:00 ~ 05/21(日) 23:59

▼PG先行1次

【受付期間】05/25(木) 10:00 ~ 06/11(日) 23:59

▼PG先行2次

【受付期間】06/15(木) 10:00 ~ 06/25(日) 23:59





【受付URL】※全受付共通

https://eplus.jp/anime-connect/



★ ClariS新曲「淋しい熱帯魚」LINE MUSIC再生回数キャンペーン開催決定!

ぜひ奮ってご参加ください!!

LINE MUSICで「淋しい熱帯魚」を

(1) 100回以上再生で、「淋しい熱帯魚」オリジナル待ち受け画像をもれなくプレゼント!

(2) 500回以上再生で、ClariS直筆サイン色紙を抽選で5名様にプレゼント





▼LINE MUSICプレゼントキャンペーン応募ページはコチラ

https://www.sonymusic.co.jp/event/103222





▼LINE MUSICで「淋しい熱帯魚」を聴くにはコチラ

https://ClariS.lnk.to/SabishiiNettaigyo_LM

※5/7(日)0:00~有効になります。







☆ClariS Profile★



クララとカレンの女の子2人組ユニット。

2010年10月にデビューシングル「irony」(TVアニメ「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」OP)をリリース。以降、24枚のシングルと3枚のミニアルバム、6枚のオリジナルアルバム、またベストアルバムもリリースと精力的に活動している。

2020年10月20日にはメジャーデビュー10周年を迎え、謎のベールに包まれていたClariSがキャリア初の配信ライブで素顔を明かすと大きな話題を呼んだ。同年10月21日には10周年を記念したベストアルバム「ClariS 10th Anniversary BEST」を2タイトル同時リリース。

2022年は6枚目となるフルアルバム「Parfaitone」(パルフェトーン)の他、TVアニメ「リコリス・リコイル」OPテーマとなったシングル「ALIVE」、TVアニメ「シャドーハウス 2nd Season」EDテーマとなったシングル「Masquerade」を立て続けにリリース。

また2年10ヶ月ぶりとなる有観客ライブの実施、TV番組の他、THE FIRST TAKEなどへの出演もトレンド入りを果たす等大きな話題となっており、12月には「WINTER TRACKS ー冬のうたー」という冬をテーマにしたコンセプチュアルなミニアルバムをも発売。2023年もClariSの快進撃はまだ止まらない。ユニット名“ クラリス”という言葉には、ラテン語で「明るい、清潔、輝かしい」などの意味がある。





オフィシャルサイト:https://www.clarismusic.jp/

YouTube:https://www.youtube.com/c/clarismusic

Twitter:https://twitter.com/ClariS_Staff

Facebook:https://www.facebook.com/ClariSofficial



