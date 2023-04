[株式会社カプコン]







本日放送された、著名ラッパーのリル・ウェインがMCを務める「ストリートファイター6 ショーケース」から、最新のニュースをお届け! 今すぐ遊べる無料体験版の配信がスタート! 更に、カスタマイズしたアバターで冒険を楽しむ「ワールドツアー」、自分好みにバトルスタイルを組み合わせてアバターバトルを披露する「バトルハブ」、驚きの新機能を搭載した「ファイティンググラウンド」、そしてYear 1に追加されるファイターたちの情報など、充実のラインナップでお届けするので、最後までお楽しみに!「ストリートファイター6 ショーケース」 アーカイブはこちら





『ストリートファイター6 Demo』無料体験版が配信開始! https://mt.streetfighter.com/6/demo/







本日より、PlayStation(R)5とPlayStation(R)4の『ストリートファイター6』の無料体験版の配信を開始した! アバター作成を含むワールドツアーの冒頭部分、ファイティンググラウンドの一部モードをいち早く遊へる。体験版で作成したアバターのデータは、体験版をプレイした機種と同じ機種の製品版へ引き継ぐことができる。『ストリートファイター6』のバトルシステムを学び、好みのアバターを作成して、発売日を楽しみにお待ちいただきたい。RPG要素満載のワールドツアー





ワールドツアーは、自分の分身であるアバターを自由に作成して、ストリートファイターの世界を冒険する没入型ストーリーモードだ。「ファイナルファイト」や「ストリートファイター」シリーズに登場するメトロシティの他、アジアの片隅にひっそりと佇む新興国「ナイシャール」が今回のショーケースで公開された。どのような出会いがあり、どのような闘いが待っているのだろうか。ワールドツアーゲームプレイ&アバターバトルトレーラーはこちら





ワールドツアーの大きな特徴を2つ紹介する。1つ目は、従来の対戦格闘のモードとは一線を画し、ゲームプレイにRPG要素をたくさん取り入れていることだ。ストリートバトルを通して主人公をレベルアップさせると、スキルポイントをゲットし、思うままにキャラクターを育成できる。アパレルショップにならぶ装備品を購入し装備すれば、見た目の変化を楽しめるだけでなく、キャラクターを強化することもできる。また、街には飲食店があり様々な食べ物が販売されている。その場で食事して体力を回復したり、バトル中にキャラクターを一時的に強化させたり、受けるダメージを軽減させるなど、幅広い効果を持つ食べ物を購入できる。用心のため購入して持ち歩くと良いかもしれない。バトル中に“ポーズ”して、体力回復できるのはワールドツアーならではの楽しみ方だ。



2つ目は、様々なレジェンドファイター達へ弟子入りできることだ。フライトチケットを使って世界中を旅して彼らを探してみよう! 弟子入りした師匠との交流で新しいストーリーやマスターアクションが解放されるだけでなく、師匠にプレゼントを渡して「絆」を深めることで、師匠との素敵なエピソードが見られるかも!師匠のバトルスタイルを取り入れると彼らの基本技が使えるようになり、バトルに勝利することで「スタイル経験値」を獲得できる。レベルアップで取得した「スキルポイント」を「スキルツリー」で消費してパンチ力を強化する、セットできる必殺技の数を増やすなど、まさに自分好みのファイターを育成することがワールドツアーの醍醐味だ。



ワールドツアーで冒険していると、対戦相手が襲い掛かってくることがある。そんなときはワールドツアー専用のバトルシステムを活用しよう。





スキルツリーから習得できる「ドライブスロー」を発動すると時間の進みが遅くなるので、相手の攻撃を回避したり、パワーアップした「マスターアクション」をヒットさせて優位にバトルを開始したりすることができる。但し、発動している間は「ドライブゲージ」を消費するのでゲージの残量に注意しよう。ドライブスロー ショート動画



バトル中に相手が白く光るタイミングがあるが、相手の攻撃の隙や弱点が表れている。このタイミングで攻撃を当てると、より多くのダメージを与えられる「プレッシャータイム」が発動する。必殺技を「プレッシャータイム」にヒットさせれば相手を「スタン状態」にできるので、タイミングを覚えてバトルを有利に進めよう。プレッシャータイム ショート動画



アバターバトルとファイターズクラブを楽しむバトルハブ





ワールドツアーでカスタマイズしたアバターをバトルハブでも活躍させよう! 世界中のプレイヤーが育成したファイターと本格バトルが楽しめる「アバターバトル」も発表された。レジェンドファイター達から習得した必殺技やスタイルを自由に組み合わせて、自分だけのプレイスタイルでバトルを楽しもう。ダルシムの「スタイル」、ザンギエフの「スクリューパイルドライバー」、ケンの「波動拳」など誰もが夢見た組み合わせで、信じられないほど斬新なバトルができるかも! 闘い方はあなたの想像力次第! 予測不能な技セットを対戦相手も用意するかもしれないので、ぜひスリル満点の「アバターバトル」を楽しみにしていただきたい。

アバターバトル ショート動画



お友達や仕事場の仲間、同じ志を持つ世界中のファイター達と「ファイターズクラブ(コミュニティ)」をバトルハブで作ってみよう! クラブのエンブレムやフライヤー、メンバーとお揃いの「クラブウェア」をデザインすることができる。「ファイターズクラブ」でタイムラインや掲示板でコミュニケーションを図れるので、発売に向けてメンバーと交流し楽しむアイデアを今から考えてみるのもありだ!







格闘ゲームのイノベーションをもたらすファイティンググラウンドファイティンググラウンドでは「ダメージ表現」機能を搭載している。キャラクターはバトルが進むと汗ばみ、ダメージを受けると顔や体、衣服に傷や汚れがつくようになる。より臨場感があるバトルを堪能できる本機能はオフライン一部モード専用で、プレイヤーの好みでON/OFF切り替えることができる。ダメージ表現 ショート動画



ゲーム体験を補助する「サウンドアクセシビリティ」機能を大幅に進化させている。対戦相手との距離を知らせるサウンドエフェクト、上・中・下段の攻撃ヒットやめくり攻撃のサウンドエフェクト、各種ゲージ残量のお知らせなど、様々なサウンドエフェクトを用意しており、バトルの状況がより把握しやすくなった。

サウンドアクセシビリティ ショート動画



格闘ゲーム未経験者から上級者まで、幅広いプレイヤーがより格闘ゲームを楽しんでもらえるようなお助けツールを用意している。「チュートリアル」から本作のバトルシステムや格闘ゲームの基本知識を学び、「キャラクターガイド」で初めてプレイするキャラクターの基本性能や実戦的な闘い方を習得しよう。慣れてきたら、「コンボトライアル」で難易度の異なるコンボにぜひ挑戦してみよう。

チュートリアル ショート動画



キャラクターガイド ショート動画



コンボトライアル ショート動画



「ストリートファイター」シリーズでおなじみの一人プレイ専用コンテンツ「アーケード」モードももちろん用意している。CPUと対戦してキャタクター毎のストーリーをより深く楽しめる本モードでは、クリアするとスペシャルイラストが解放される。「ギャラリー」から確認できるのでぜひ集めてみよう! さらに、本モードのスコアはオンラインランキングに対応しているので、世界中のプレイヤーと競える。いかにスコアを稼いでクリアするかという楽しみ方もできる。





定番の「バーサス」モードに加え、「チームバトル」と「エクストリームバトル」も用意している。「チームバトル」では、複数のキャラクターを選んでチームを構成し、「勝ち抜き」、「二人団体戦」、「星取戦」など他のプレイヤーやCPUと対戦できる。「バトル自動実況」機能をONにして、ゲーム大会さながら熱気あふれる「チームバトル」をお家で楽しもう!



「エクストリームバトル」は、通常のバトルと異なる“ルール”や“ギミック”で勝敗が決まり、パーティ感覚で遊べる。ステージに走りこむ「闘牛」をかわしながら相手を先に「5回ダウン」させる、壊すと何かが起こる「ランダムドローン」でバトルの流れを変える、パネルに出された「お題」を相手より先にクリアして勝利するなど、ひと味違う「エクストリームバトル」をぜひプレイしよう!



バトルハブとは別に、オンラインで複数のプレイヤーが集まって対戦できる「カスタムルーム」で、最大16名のプレイヤーが入室できるようになった。ルーム内設置された4台の筐体には「ONE ON ONE」、「エクストリームバトル」、「オンライントレーニング」を設定できるので、同時にバトルを進行できるだけでなく、好きなバトルを気軽に観戦できる。また、「オンライントレーニング」で仲の良いプレイヤーにコンボやテクニックを教えてもらうこともできるので、ぜひ活用していただきたい。



最新の「ランクマッチ」では、自分と実力が近い相手とオンライン対戦してリーグポイント(LP)を獲得し、ランクアップを楽しめる。本作ではストレスなく遊んでいただくために、特定のランクにおいて「敗北時のLP減少なし」や「ランク降格保護機能」を追加している。また、キャラクター毎にランクが設定できるようになったので、ぜひ様々なキャラクターを使って「ランクマッチ」を楽しもう。もちろん、ランクやリーグポイントの増減がない「カジュアルマッチ」もあるので、気軽にオンライン対戦したい方はこちらを利用しよう。





以上、『ストリートファイター6』にある3つのメインモードの詳細情報を紹介した。読者の皆様がきっと感じ取っていただけたように、本作の開発チームは全てのプレイヤーが楽しめる、長く愛される「ストリートファイター」を作ることに挑戦してきた。開発チーム一同これからも“みんなのストリートファイター”をお届けできるよう挑戦を続けていくので、ぜひ乞うご期待!Year 1キャラクターのラシード、A.K.I.、エド、豪鬼が参戦発表



『ストリートファイター6』は6月2日の発売以降も新しいキャラクターやコンテンツを追加する。発売後のYear 1で4人のキャラクターが新たに加わる。2023年夏には、『ストリートファイターV』でデビューした「ラシード」、2023年秋には、謎めいた「A.K.I.」、2024年、年明けての冬には、同じく『ストリートファイターV』に初登場した「エド」、そして2024年春には、強き者との死合いを求め闘い続ける「豪鬼」が参戦! これら4人のキャラクターはワールドツアーの師匠としても登場するので、どのようなストーリーが展開されるのか、楽しみにしていただきたい。Year 1の追加キャラクターは、『Street Fighter 6 デラックスエディション』と『Street Fighter 6 アルティメットエディション』に収録されている。現在予約受付中なので、ぜひチェックしよう!Year 1 キャラクター発表トレーラーはこちら



■各エディションの予約はこちらhttps://www.streetfighter.com/6/ja-jp/product/





■予約特典(全エディション)・Outfit 1 カラー 10 (春麗、ジェイミー、マノン、ディージェイ、ジュリ、ケン) 以上、今回は6月2日(金)に発売される『ストリートファイター6』発売前“最大級”の情報発表を楽しんでいただけただろうか! 詳細はぜひ「ストリートファイター6 ショーケース」をチェックしよう!【商品概要】■商品名:ストリートファイター6■ジャンル:対戦格闘■CEROレーティング:C■プラットフォーム:PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Steam■公式サイト:https://www.streetfighter.com/6/■プレイ人数:1~2人(オフラインの場合)|2~16人(オンラインの場合)■発売日:2023年6月2日(金)■価格:【スタンダードエディション】■PS5パッケージ 税込:8,789円ダウンロード 税込:7,990円■PS4パッケージ 税込:8,789円ダウンロード 税込:7,990円■Xbox Series X|Sダウンロード 税込:7,990円■PC(Steam)ダウンロード 税込:7,990円



【デラックスエディション】■PS5ダウンロード 税込:10,490円■PS4ダウンロード 税込:10,490円■Xbox Series X|Sダウンロード 税込:10,490円■PC(Steam)ダウンロード 税込:10,490円【アルティメットエディション】■PS5ダウンロード 税込:12,490円■PS4ダウンロード 税込:12,490円■Xbox Series X|Sダウンロード 税込:12,490円■PC(Steam)ダウンロード 税込:12,490円※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格となります。■コピーライト:(C)CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.



