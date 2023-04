[株式会社カプコン]

「カプコン オリコカード」第3弾!









『バイオハザード RE:4』とコラボレーションしたクレジットカード「カプコン オリコカード~バイオハザード RE:4~」の申込受付を2023年4月24日(月)から開始!カードデザインは、縦型かつクレジットカード番号などのカード情報を裏面に集約し、『バイオハザード RE:4』のデザインを最大限に活かしています。詳細は、「カプコン オリコカード~バイオハザード RE:4~」申込ページをご確認ください。https://www.orico.co.jp/merchant/ce2/biohazard4-230424/index.html



カード概要





カード名称:カプコン オリコカード~バイオハザード RE:4~カードブランド:JCB年会費:初年度:無料 次年度以降:1,375円(税込) ※年間1回以上のカードショッピングご利用で次年度の年会費は無料ポイント制度:オリコカードポイントサービス「暮らスマイル」 ※カードショッピングご利用1,000円で1スマイル(1スマイル=5円相当) ※オリコポイント経由で、各種共通ポイント等に交換可能付帯サービス:■付帯保険・保障サービス(海外旅行傷害保険、国内旅行傷害保険、紛失・盗難保障等)■ETCカード新規発行手数料無料申込開始日:2023年4月24日(月)申込URL:https://www.orico.co.jp/merchant/ce2/biohazard4-230424/index.htmlキャンペーン:2023年7月31日(月)までの新規入会者限定で、オリジナルマルチケース(バイオハザード RE:4/非売品)をプレゼント



カード特典





「暮らスマイル」900スマイルで、カプコン オリコカード~バイオハザード RE:4~ワイヤレスカードスピーカー(非売品)とポイント交換可能!



※各キャンペーンやサービス内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



