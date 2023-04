[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]





2/22(水)に通算13枚目となるシングル「この空がトリガー」を発売し、オリコン・週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに初登場で2位にランクイン。過去最高値のポイント・集計を記録し、勢いが止まらない、指原莉乃プロデュースのアイドルグループ=LOVE(イコールラブ)。







本日、代アニLIVEステーションにて開催された、13thシングル「この空がトリガー」の発売を記念したスペシャルイベント「行こラブ会vol.14」が開催された。「行こラブ会vol.14」は13thシングル「この空がトリガー」の購入者を対象に、抽選で選ばれたラッキーなユーザーだけが参加できる、ライブをはじめトーク企画コーナーなど、メンバーとの空間を間近で体感できる、今や大変貴重なイベントとなっている。







イベントは、2部構成(1部 15:00~ / 2部 18:00~)で行われ、各部200名、計400名を招待して行われた。シングル「この空がトリガー」収録の新曲4曲に加えて、来場者のファンから募集したお題に、ラブキュンさせちゃう回答をメンバーがクリエイトする「どんなお題もラブクリエイト!ラブラブ大喜利!」、さらにメンバーの「笑った顔」や「怒った顔」、ライブ中の「キメ顔」など、とにかくメンバーが大好きな他メンバーの「顔」でトークする「この顔がトリガートーク!」企画、メンバー「齋藤樹愛羅」による来場者からのお悩み相談など、新曲タイトルにちなんだ様々な企画で、来場者とともに大いに盛り上がった。またイベント中には、4日後に23歳の誕生日を迎える「野口衣織」に、メンバーからサプライズの誕生日ケーキがプレゼントされるアットホームな一幕も。







「シングル『この空がトリガー』も、たくさんのファンの皆さんの愛、ここまで作り上げることが出来たと思います。これからも私たち=LOVEの活動を楽しみにしていただけると嬉しいです。今日は本当にありがとうございました。」とのリーダー山本杏奈のMCで本イベントを締めくくった。







「行こラブ会」は14回目を迎えプレミアムイベントとなっている。参加いただけていないファンの方には、次回の「行こラブ会」開催の際には、ぜひとも当選を目指して、奮ってご応募いただきたい。





■4/22(土) 13thシングル『この空がトリガー』発売記念 行こラブ会vol.14 @代アニLIVEステーション

<LIVE SETLIST>

1. この空がトリガー ※2/22(水)発売 13thシングル表題曲

2. ラブクリエイト ※2/22(水)発売 13thシングルC/W曲

3. Junkies ※2/22(水)発売 13thシングルC/W曲

4. Kiara Tiara ※2/22(水)発売 13thシングルC/W曲

5. =LOVE





★「この空がトリガー」Music Video

https://www.youtube.com/watch?v=20QJax8CwQo





『この空がトリガー』

作詞:指原莉乃

作曲:塚田耕平

編曲:古川貴浩

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Recorded by Sony Music Studios Tokyo





[MUSIC VIDEO]

Director:山戸結希

Choreographer:shoji(s**t kingz)

Producer:三池智之(north river)

Production Producer:渡辺洋朗、トルシエ(PARADE Tokyo)





★「この空がトリガー」配信はコチラ

https://equallove.lnk.to/Kono_Sora_ga_Trigger



★商品情報

【=LOVE 13thシングル「この空がトリガー」商品概要】

好評発売中!





■Type A

商品仕様:CD+DVD

品番:VVCL-2188~2189

価格:¥1,650(税込)





《CD収録内容》

1.この空がトリガー

2.Junkies

3.この空がトリガー -Instrumental-

4.Junkies -Instrumental-





《DVD収録内容》

1.この空がトリガー Music Video

2.この空がトリガー メイキング映像





《初回仕様限定 封入特典》

Type A生写真10種(=LOVE)のうち1枚ランダム







■Type B

商品仕様:CD+DVD

品番:VVCL-2190~2191

価格:¥1,650(税込)





《CD収録内容》

1.この空がトリガー

2.ラブクリエイト

3.この空がトリガー -Instrumental-

4.ラブクリエイト -Instrumental-





《DVD収録内容》

イコラブ社員旅行 in 北海道 -前編-





《初回仕様限定 封入特典》

Type B生写真10種(=LOVE)のうち1枚ランダム





■Type C

商品仕様:CD+DVD

品番:VVCL-2192~2193

価格:¥1,650(税込)

《CD収録内容》

1.この空がトリガー

2.Kiara Tiara

3.この空がトリガー -Instrumental-

4.Kiara Tiara -Instrumental-





《DVD収録内容》

イコラブ社員旅行 in 北海道 -後編-





《初回仕様限定 封入特典》

Type C生写真10種(=LOVE)のうち1枚ランダム







■Type D

商品仕様:CD+DVD

品番:VVCL-2194~2195

価格:¥1,650(税込)





《CD収録内容》

1.この空がトリガー

2.スイートシックスティーン(≒JOY)

3.この空がトリガー -Instrumental-

4.スイートシックスティーン -Instrumental-





《DVD収録内容》

1.スイートシックスティーン Music Video(≒JOY)

2.スイートシックスティーン メイキング映像





《初回仕様限定 封入特典》

Type D生写真12種(≒JOY)のうち1枚ランダム







■Type E(通常盤)

商品仕様:CD Only

品番:VVCL-2196

価格:¥1,100(税込)





《CD収録内容》

1.この空がトリガー

2.Junkies

3.ラブクリエイト

4.Kiara Tiara

5.この空がトリガー -Instrumental-

6.Junkies -Instrumental-

7.ラブクリエイト -Instrumental-

8.Kiara Tiara -Instrumental-



★13thシングル発売記念 オンライン個別お話し会開催

2023年2月22日(水)発売、=LOVE 13thシングル『この空がトリガー』 forTUNE music限定オンライン個別お話し会参加権利付通常盤をご購入いただいた方を対象としたオンライン個別お話し会を開催!!



▼オンライン個別お話し会 開催日時

【日程】

2023年4月23日(日)

2023年4月29日(土)

2023年5月5日(金・祝)

2023年5月7日(日)

2023年5月27日(土)

2023年5月28日(日)





【時間】 ※全日程共通

開場時間/9:45 開始時間/10:00 終了時間/20:00

https://equal-love.jp/news/detail/6578





★7/29(土)、30(日) 「イコノイジョイ 2023」 開催!

【日 程】2023年7月29日(土)、30日(日)

【会 場】富士急ハイランド コニファーフォレスト





★プロフィール

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル「=LOVE」メジャーデビュー。これまでに13作のシングルをリリースし、すべてオリコン・週間ランキングトップ10入りを果たしている。6thシングル「ズルいよ ズルいね」、8thシングル「青春”サブリミナル”」、12thシングル「Be Selfish」でオリコン週間シングルランキング初登場1位を獲得。昨年5月にリリースしたファーストアルバム「全部、内緒。」でもオリコン週間アルバムランキング初登場1位を獲得。2021年1月には日本武道館2days公演、7月には横浜アリーナ単独公演、9月には幕張メッセ 幕張イベントホール単独公演も開催。 2022年9月25日(日)には東京・国立代々木競技場 第一体育館にて、過去最大規模となる「=LOVE 5th ANNIVERSARYPREMIUM CONCERT」を大成功に収める。「=LOVE」という名前には、「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。」という指原莉乃の想いが詰まっている。



オフィシャルHP https://equal-love.jp/

公式twitter https://twitter.com/Equal_LOVE_12

公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/channel/UCv7VutirxDn3RWIJXI68n_A



