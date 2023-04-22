ソニー・ミュージックレーベルズが手掛けるVTuberプロジェ…
［株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ］
ソニー・ミュージックレーベルズと、Helixesが共同で手掛けているVTuberプロジェクト「VERSEn」（ヴァース）。
「VERSEn」は、様々な物語を巡るVTuberプロジェクトで、ライブ配信・アニメ・音楽・イラスト・小説・漫画などのコンテンツをクロスメディアに展開し、ユーザーと共に「VERSEn」の世界の過去・現在・未来を物語として紡いでいく。
本日20時より配信された ”アルバ・セラ2ND BIRTHDAY LIVE - flourish”の中で、アルバ・セラ本人より新曲「God Willing」が４月２６日(水)に配信リリースされることが発表された。
「God Willing」は作曲・作詞を、ラウドロック系のサウンドを鳴らす一方、それらと相反するキャッチーで歌謡曲的なメロディのVOCALOUD（ボーカラウド）を特徴とするボカロP「鬱P」によるもの。
リリース情報とともにジャケット情報、そして４月２６日（水）２１時に公開となるMusic Videoよりティザー映像も公開となった。
最後に、新曲「God Willing」のリリースを記念しiTunesダウンロードキャンペーンがスタートした。
「God Willing」を期間内にiTunesにて事前に予約、または購入いただき、ご応募頂いた方全員に「本人コメント入りオリジナル待ち受け画像」がプレゼントされる。
「God Willing」ティザー映像
iTunesダウンロードキャンペーン
iTunesでのプリオーダーはこちらからURL：https://albasera.lnk.to/GodWilling
【ご応募に関して】・期間：2023年4月22日(土)～4月29日（土）23:59・応募条件：「God Willing」プレオーダーもしくは単曲配信を上記期間内に購入頂いた方・応募方法：応募フォームに必要項目を入力し、購入済み画面が表示されたスクリーンショットを添付してご応募ください。・プレオーダー対象ストア：iTunes・まとめダウンロード対象ストア：iTunes, mora, レコチョク, animelo mix
【応募フォーム】
https://www.sonymusic.co.jp/event/103198
※プレゼントはキャンペーン終了後、順次にお送りさせていただきます。
是非奮って参加しよう！
■新曲情報
アルバ・セラ
New Song
「God Willing」
2023.04.26 digital release
プリオーダー予約URL：https://albasera.lnk.to/GodWilling
■VERSEnオフィシャルリンク
公式HP: https://verse-n.com
Twitter: https://twitter.com/verse_n_project
YouTube: https://www.youtube.com/@verse_n_project
■VERSEn各キャラクターオフィシャルリンク
・アルバ・セラ
Twitter: https://twitter.com/sera_alb
YouTube: https://www.youtube.com/@albasera2426
・カシ・オトハ
Twitter: https://twitter.com/otoha_ks
YouTube: https://www.youtube.com/@kashiotoha8669
・マル・ナナモナ
Twitter: https://twitter.com/nanamona_mr
YouTube: https://www.youtube.com/@Maru_Nanamona
・ヒトシロ・イツキ
Twitter: https://twitter.com/itsuki_htsr
YouTube: https://www.youtube.com/@Hitoshiro_Itsuki
・カガセ・ウノ
Twitter: https://twitter.com/uno_kgs
YouTube: https://www.youtube.com/@kagase_uno
企業プレスリリース詳細へ （2023/04/22-17:45）
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