TVアニメ 「ヴィンランド・サガ」 SEASON 2 の放送に合わせ既に配信リリースされ話題の、Survive Said The Prophet(通称:サバプロ)のニュー・シングル「Paradox」が、5月17日(水)にCDリリース決定。

また、毎週月曜24時30分から放送のTVアニメ 「ヴィンランド・サガ」 SEASON 2 のオープニング・テーマ含む豪華収録内容、アートワークも解禁された。



2023年第一弾シングルの今作は、先日解禁され大反響を呼んだTVアニメ 「ヴィンランド・サガ」 SEASON 2 オープニング・テーマの「Paradox」が表題曲。

「Paradox」は同アニメSEASON 1のオープニング・テーマとして書き下ろした「Mukanjyo」の先にある情景をイメージして書き下ろされた楽曲で、主人公の目線に寄り添いつつも、サバプロのラウドバンドとしての魅力が全面に詰まった新曲となっている。



期間生産限定盤にはアニメスタジオ描き下ろしのアニメ絵柄ジャケットデザインに加え、カップリングに「Mukanjyo」のアコースティックバージョン、特典Blu-rayとして「VINLAND SAGA SEASON 2 Non Credit Opening Movie」が収録、通常盤にはメンバーのIvan(Gt.)がデザインしたジャケットに加え、ファンから幻の未発表曲としてリリースを切望されていた「Find You」が収録と、それぞれの形態で現在のサバプロを堪能できる収録内容となっている。



サバプロファン・アニメファン、待望のパッケージリリースとなる今作を是非注目してほしい。



▼Single「Paradox」 CD予約サイトはこちら

https://SurviveSaidTheProphet.lnk.to/v5r5Qw



また、表題曲「Paradox」は、4月4日0:00より先行配信が開始されているため、そちらも併せてチェックしてほしい。

▼「Paradox」の試聴はこちら

https://sstp.lnk.to/J4MoMccG



■シングル情報

New Single

発売日:2023年5月17日(水)

タイトル:「Paradox」

品番・価格

<通常盤>(CD)SRCL-12477 / ¥1,000+tax









<期間生産限定盤>(CD+Blu-ray)SRCL-12478~12479 / ¥1,600+tax





【収録内容】常盤(CD Only)

01.Paradox

02.Find You

03.Paradox -Acoustic-



期間生産限定盤

(Disc1 CD)

01.Paradox

02.Mukanjyo -Acoustic-

03.Paradox –Instrumental-

04.Paradox -TV Edit-

(Disc2 Blu-ray)

VINLAND SAGA SEASON 2 Non Credit Opening Movie



<店頭別購入者特典>

2023年5月17日(水)に発売となるSurvive Said The Prophet『PARADOX』の購入特典・応援店対象店舗が決定いたしました!

店舗別の4種類の特典となりますので、お早めにご予約ください!

※特典絵柄は追って発表いたします!

【対象店舗/特典内容】

■セブンネットショッピング ・・・ 缶バッチ

■楽天ブックス ・・・ アクリルキーホルダー

■Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ(各形態別ジャケット写真絵柄)

■Survive Said The Prophet応援店 ・・・ ステッカー

対象店舗:https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/survivesaidtheprophet/shoplist/230517/



【注意事項】

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。



【「Paradox」タイアップ情報】

■TVアニメ 「ヴィンランド・サガ」 SEASON 2 オープニング・テーマ







<各局放送情報>

TOKYO MX:毎週月曜日24:30~

BS11:毎週月曜日24:30~

岐阜放送:毎週月曜日24:30~

AT-X:毎週火曜日20:00~

【リピート放送】毎週木曜日8:00~ / 毎週月曜日14:00~

※放送日時は予告なく変更になる場合がございます。

<配信情報>

日本:Netflix、Prime Video、ひかりTV/Leminoにて毎週月曜日25:30~配信中

海外:Netflix、Crunchyrollほかにて配信中



<スタッフ>

原作:幸村誠「ヴィンランド・サガ」(講談社『アフタヌーン』連載)

監督:籔田修平

シリーズ構成 / 脚本:瀬古浩司

キャラクターデザイン / 総作画監督:阿比留隆彦

美術監督:竹田悠介

美術ボード:大貫賢太郎/平林いずみ

色彩設計:橋本賢 / 西田みのり

撮影監督:川下裕樹 / 松向寿

編集:木村佳史子

3DCG 監督:小川耕平

音響監督:はたしょう二

音響効果:長谷川卓也

音響制作:サウンドチーム・ドンファン

音楽:やまだ豊

制作:MAPPA

製作:ヴィンランド・サガ SEASON 2 製作委員会

オープニング・テーマ:Survive Said The Prophet 「Paradox」

エンディング・テーマ:haju:harmonics「Ember」



<キャスト>

トルフィン : 上村 祐翔

エイナル : 武内 駿輔

クヌート : 小野 賢章

アルネイズ : 佐古 真弓

オルマル : 林 勇

ケティル : 手塚 秀彰

トールギル : 楠 大典

蛇 : 小松 史法

スヴェルケル : 麦人

レイフ : 上田 燿司

トルケル : 大塚 明夫



▼TVアニメ 「ヴィンランド・サガ」 SEASON 2 第2クールトレーラー オープニング・テーマ ver

https://youtu.be/kCSjF4vZYpw



▼TVアニメ 「ヴィンランド・サガ」 SEASON 2第2クール ノンクレジットオープニングムービー

https://www.youtube.com/watch?v=mm-BT_PreFo



▼アーティスト関連サイトおよびSNS

Official Website: http://survivesaidtheprophet.com/

Twitter: https://twitter.com/SSTPofficial

Instagram: https://www.instagram.com/survivesaidtheprophet/

Facebook: https://www.facebook.com/survivesaidtheprophet/

<Survive Said The Prophet MEMBER'S SITE 『SABA CULT』>

http://sabacult.com/



■Profile

Survive Said The Prophet 通称「サバプロ」は2011年、東京にて結成。ネイティブな英語を操るバイリンガルのボーカリストYoshの圧倒的な歌唱力とカリスマ性を筆頭に、確かなスキル、ミュージシャンシップ、そして個性的なキャラクターを持ったメンバーからなる奇跡のインターナショナル・ロック・バンド。その異彩を放つ音楽性はロックに限らず、ポップ、エレクトロ、ヒップホップ、R&Bまで幅広いバックグラウンドをベースに、既存のシーンの枠に収まらないダイバーシティを武器に様々なフィールドを活動の場とし、日々進化し続けている。



