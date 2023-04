[株式会社カプコン]

カプコン公式web番組「カプコンTV!!」



『ストリートファイター6』では好評配信中の体験版を実施予定! そして好評発売中の『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』はオンライン対戦企画を実施予定!











2023年6月2日(金)発売予定のシリーズナンバリング最新作『ストリートファイター6』。先日配信されたデジタルイベント『ストリートファイター6 ショーケース』のおさらいと好評配信中の体験版を狩野さんに体験して頂きます。乞うご期待!



『ストリートファイター6』公式サイト

https://www.streetfighter.com/6/ja-jp/『ストリートファイター』公式Twitterhttps://twitter.com/StreetFighterJA(C)CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.





好評発売中のデータアクションRPG『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』。今回の番組では本作に搭載されている、「ネットバトル」を実施予定! 視聴者さんとのオンライン対戦も予定しているので、奮ってご参加ください! 参加方法や対戦ルールは番組内でお知らせいたします。 お楽しみに!※番組で使用する『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』はNintendo Switch(TM)版を使用予定です。※他機種版とのクロスプレイ・クロスセーブは非対応となります。※Nintendo Switch(TM)版でインターネットに接続して遠くのプレイヤーと通信を行う場合は、Nintendo Switch Online(有料)への加入が必要です。



『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』公式サイトhttps://www.capcom-games.com/megaman/exe/ja-jp/「ロックマン」シリーズ公式Twitterhttps://twitter.com/ROCKMAN_UNITY(C)CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.そのほか2023年7月14日(金)発売予定の『エグゾプライマル』の紹介やプレゼントキャンペーンも実施予定です! お見逃しなく!



『エグゾプライマル』公式サイトhttps://www.exoprimal.com/『エグゾプライマル』公式Twitterhttps://twitter.com/exoprimal_jp(C)CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED. ◆当日の視聴はコチラからhttps://youtube.com/live/fuOqWcqWenQ

※企画内容・配信スケジュールを急遽変更する場合がございます。 予めご了承下さい。



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/25-19:16)