ラクーンシティを舞台にレオン、クレア、エイダと共に戦え!



「バイオハザード」シリーズと『パズル&サバイバル』のコラボレーションがいよいよスタート! 3月30日(木)午前9時からコラボイベントが開催されています。レオン、クレア、エイダの人気キャラクター、そしてリッカーやG、タイラントといった強敵も登場。詳しくは37GAMESから発信されたグローバルリリースをご覧ください。





37GAMESはゾンビ系ストラテジーゲーム『パズル&サバイバル』で2023年日本時間3月30日 9:00a.m.、カプコンを代表するサバイバルホラーシリーズ「バイオハザード」とのコラボイベントの配信を開始しました。同時にこのコラボレーションの最新PVも公開。3人のコラボキャラクターと6つのコラボイベントといった数々の新要素があなたを待っています。



●トレーラー









3人のコラボ英雄参戦、共に戦おう!

●キャラクタートレーラー







『パズル&サバイバル』と「バイオハザード」のコラボ期間中、プレイヤーはゲーム内で「バイオハザード」を彷彿とさせるサバイバルを体験でき、3人のコラボキャラクターを使用して戦うことができます。正義感あふれる警察官のレオン、活発な大学生のクレア、知的で冷静なエイダ。この3人がタイラントとの激闘を繰り広げます。



6つのコラボイベント、ラクーンシティから脱出

今回のコラボはボリュームたっぷりの内容です。R.P.D.(ラクーンシティ警察署)に行き、最新情報を入手するところからイベントは始まります。リッカーを倒し、G-バーキンと対決し、タイラントを撃破せよ! アンブレラの機密データを解析し、世界の平和を乱す恐怖の組織から脱出するのだ!



ゲームにログインしてサプライズをGET

『パズル&サバイバル』×「バイオハザード」のコラボが本日いよいよスタートしました。タイラントとG-バーキンが避難所を攻撃しようと狙っている! 血戦前の物資としてパックコード「PNSRE777」と「PNSBH777」を使用して豪華アイテムを受け取とろう。公式コミュニティで更なる特典を入手可能だ。このチャンスをお見逃しなく。





●基本情報

製品名:パズル&サバイバル

価格:基本プレイ無料(一部アイテム等に課金要素あり)

対応言語:日本語/英語/中国語(繁体字、簡体字)/ドイツ語/ロシア語/フランス語/韓国語/ポルトガル語/タイ語/トルコ語/スペイン語/イタリア語/ベトナム語/ポーランド語/インドネシア語/オランダ語/マレー語/アラビア語

対応プラットフォーム:iPhone/Android

公式サイト:https://jp.37games.com/ztmslg/

ダウンロードリンク:https://pse.is/pnsbh02

本コラボの期間:日本時間2023年3月30日9:00a.m.~同年4月18日9:00a.m.

一般のお客様のお問い合わせ先:global.support@37games.com





