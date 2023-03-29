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PlayStation(TM)StoreとニンテンドーeショップでCAPCOM SPRING SALEを開催！

［株式会社カプコン］



PlayStation™Storeとニンテンドーeショップでカプコンタイトルのダウンロード版がお得に購入できる「CAPCOM SPRING SALE」を実施中！　
PS5『デビル メイ クライ 5　スペシャルエディション』をはじめとした「デビル メイ クライ」シリーズ各作品の他、ゲームセンターを賑わせた人気タイトルを収録した『カプコン ファイティング コレクション』や『カプコン ベルトアクション コレクション』に加え、「囚われのパルマ」シリーズもお買い得！　

さらに『Capcom Arcade Stadium』の単品タイトル31作品が50%OFFでセール中！　

この機会にカプコンタイトルをプレイしよう！　

セール名称：CAPCOM SPRINGSALE
特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale25-28j6w/ja-jp/
※商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますので、ご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※セール詳細及びコンテンツ内容、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページか各ストアにてご確認ください。
※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。




PlayStation™Store１.



セール期間：2023年4月12日（水）23:59まで
https://store.playstation.com/ja-jp/view/a1fabf70-7dcf-11ea-acb6-06293b18fe04/8d32d9cf-bfb6-11ed-a6a5-52d679db8b2e
PS5『デビル メイ クライ 5　スペシャルエディション』（ゲーム本編）

通常価格：4,990円（税込）
セール価格【50%OFF!!】：2,495円（税込）

PS4『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』（ゲーム本編）

通常価格：3,990円（税込）
セール価格【67%OFF!!】：1,316円（税込）

PS4『デビル メイ クライ 4　スペシャルエディション』（ゲーム本編）

通常価格：3,046円（税込）
セール価格【68%OFF!!】：974円（税込）

PS4『デビル メイ クライ HDコレクション』（ゲーム本編）

通常価格：4,063円（税込）
セール価格【64%OFF!!】：1,462円（税込）

PS4『Capcom Arcade Stadium：ストリートファイターII' TURBO - HYPER FIGHTING -』（ダウンロードコンテンツ）

通常価格：200円（税込）
セール価格【50%OFF!!】：100円（税込）
※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade Stadium』（ゲーム本編：無料）が必要です。

PS4『Capcom Arcade Stadium：サイバーボッツ - FULLMETAL MADNESS -』（ダウンロードコンテンツ）

通常価格：200円（税込）
セール価格【50%OFF!!】：100円（税込）
※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade Stadium』（ゲーム本編：無料）が必要です。

PS4『Capcom Arcade Stadium：1942』（ダウンロードコンテンツ）

通常価格：200円（税込）
セール価格【50%OFF!!】：100円（税込）
※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade Stadium』（ゲーム本編：無料）が必要です。





PlayStation™Store２.



セール期間：2023年4月26日（水）23:59まで
https://store.playstation.com/ja-jp/view/a1fabf70-7dcf-11ea-acb6-06293b18fe04/8d32d9cf-bfb6-11ed-a6a5-52d679db8b2e
PS4『カプコン ファイティング コレクション』（ゲーム本編）

通常価格：4,990円（税込）
セール価格【50%OFF!!】：2,495円（税込）

PS4『カプコン ベルトアクション コレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3,362円（税込）
セール価格【71%OFF!!】：974円（税込）





ニンテンドーeショップ



▼「囚われのパルマ」シリーズ
セール期間：2023年4月12日（水）23:59まで
https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_3.html
Nintendo Switch『囚われのパルマ』（ゲーム本編）

通常価格：4,063円（税込）
セール価格【51%OFF!!】：1,990円（税込）

Nintendo Switch『囚われのパルマ Refrain』（ゲーム本編）

通常価格：3,990円（税込）
セール価格【50%OFF!!】：1,990円（税込）


▼Capcom Arcade Stadium DLC
セール期間：2023年4月12日（水）23:59まで
https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_2.html
Nintendo Switch『Capcom Arcade Stadium：ストリートファイターII - The World Warrior -』（ダウンロードコンテンツ）

通常価格：200円（税込）
セール価格【50%OFF!!】：100円（税込）
※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade Stadium』（ゲーム本編：無料）が必要です。

Nintendo Switch『Capcom Arcade Stadium：天地を喰らうII - 赤壁の戦い -』（ダウンロードコンテンツ）

通常価格：200円（税込）
セール価格【50%OFF!!】：100円（税込）
※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade Stadium』（ゲーム本編：無料）が必要です。

Nintendo Switch『Capcom Arcade Stadium：戦場の狼』（ダウンロードコンテンツ）

通常価格：200円（税込）
セール価格【50%OFF!!】：100円（税込）
※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade Stadium』（ゲーム本編：無料）が必要です。


(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。

企業プレスリリース詳細へ （2023/03/29-17:16）

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