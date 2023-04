[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]

ASCAが6/21(水)に代官山ユニットにて1年ぶりとなるワンマンライブ開催を発表! 完売必至のチケットが早くもファンクラブ会員先行で販売スタート!さらに、TVアニメ「EDENS ZERO」EDテーマとなった新曲「リンネ」の配信もスタート!





ASCAワンマンライブ6/21(水)開催決定! 新曲「リンネ」配信開始!



累計発行部数7000万部を超える「FAIRY TAIL」の真島ヒロ最新作「EDENS ZERO(エデンズゼロ)」TVアニメ第2期が2023年4月1日(土)24:55より放送スタートする。

放送に合わせ、ASCAが歌うエンディングテーマ「リンネ」の配信が開始された。

ASCAの新曲「リンネ」は、FM802「802 Palette」で初めてラジオオンエアされ、“どんな時も君を想う人がいることを忘れないで”、 “生きていくことは怖くない” という温かく力強い歌詞メッセージにSNSでは「勇気づけられた」という反響があった。

CD早期予約キャンペーン(ASCAプリントサイン&メッセージ入りクリアファイル特典)も4月9日(日)まで受付中なのでぜひ手に入れよう。



5月28日(日)にはASCAファンコミュニティ会員限定イベントを原宿RUIDOにて開催、さらに6月21日(水)には約1年ぶりとなる自身のワンマンライブ“ASCA LIVE 2023 -No Voice, No Live-”の開催を発表! ASCAからコメントが届いた。



▼ASCAコメント

「いつも応援してくださる皆さんへ



声帯ポリープを見つけたのは、実は約2年前でした。特に昨年は思うように声が出せず、活動を続けながら様子を見ていましたが、歌う喜びを感じにくくなってしまい、音楽に対して消極的になってしまう瞬間が何度かありました。

そこで、これからの歌人生をより良いものにするために、そして何より応援してくださる皆さんの支えのおかげで、「手術をする」という前向きな決断をすることが出来ました。

正直不安な気持ちもありましたが、今年の2月に声帯ポリープの摘出手術を受けまして、現在はリハビリをしながら順調に回復していることをご報告させて頂きます。



そして、ここでもう一つ、私にとって嬉しいお知らせをさせてください。

手術後初、約1年ぶりとなるワンマンライブ「ASCA LIVE 2023 "No Voice, No Live"」を6月21日(水)に開催することが決定いたしました!

「声」に悩まされてきた私が、「声」にこだわって、みなさんとLIVEで生きがいを感じることが出来たら幸せです。

新しいこの声で、皆さんに全身全霊で届けたいと思っています。

これからも応援よろしくお願いいたします」ASCA

久しぶりとなるファンクラブイベントやワンマンライブ開催が決定し、国内外でも精力的に動き始めたASCAの今後にぜひ注目したい。



◆ワンマンライブ 「ASCA LIVE 2023 “No Voice, No Live”」開催決定!

ASCA公式ファンコミュニティ「ASCA Music Entertainment」会員の先行チケット受付が4/2(日)0:00~よりスタート!

完売必至! ぜひこの機会にファンクラブへの入会をオススメ!



ASCA LIVE 2023 “No Voice, No Live”

日程:2023年6月21日(水)

会場:代官山UNIT( https://www.unit-tokyo.com )

時間:open 18:00 / start 19:00

チケット:AME社員割引 ¥5,300(税込)

一般前売料金 ¥5,900(税込)

※整理番号付き・オールスタンディング / 未就学児童入場不可 / ドリンク代別途必要

※問合せ:ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/



★ASCA公式ファンコミュニティ「ASCA Music Entertainment」先行

[受付期間] 4/2(日)0:00~4/9(日)23:59

受付URL▶ https://l-tike.com/st1/asca-0621

ファンコミュニティサイト▶ https://asca-me.com

AME社員割引:5300円(税込)



★チケット一般発売日

[受付期間] 5月13日(土) 10:00~予定

一般前売:5900円(税込)

※整理番号付き・全自由 / 未就学児入場不可 / ドリンク代別途必要

※全てのチケット先行販売は、抽選となります。



◆楽曲情報

ASCA

Single「リンネ」(TVアニメ「EDENS ZERO」第2期エンディングテーマ)

4月2日(日) Digital Release

4月26日(水) CD Release

デジタル配信予約▶ https://ASCA.lnk.to/Rinne_DG

CD予約・購入▶ https://asca.lnk.to/rinne_0426



<発売形態>



●初回限定盤:CD+BD[ASCA「リンネ」×TVアニメ「EDENS ZERO」Collaboration Music Video収録]

¥1,600 (¥1,454+税) VVCL 2235-36



●通常盤:CD

¥1,300 (¥1,182+税) VVCL 2237



●期間生産限定盤:CD+BD[TVアニメ「EDENS ZERO」ノンクレジットエンディングムービー収録]

¥1,600(¥1,454+税) VVCL 2238-39

※真島ヒロ描き下ろし「EDENS ZERO」絵柄デジパック仕様



<CD>

1.「リンネ」

2.「Real Dawn」

3.「リンネ -Instrumental-」

4.「Real Dawn -Instrumental-」

5.「リンネ -TV size-」



<Blu-ray(初回生産限定盤のみ)>

1. ASCA「リンネ」×TVアニメ「EDENS ZERO」Collaboration Music Video



<Blu-ray(期間生産限定盤のみ)>

1. TVアニメ「EDENS ZERO」第2期ノンクレジットエンディングムービー



▼「早期予約特典」詳細はコチラ

2023年4月26日(水)発売『リンネ』の発売を記念して、期間限定の早期予約特典が決定し

ました!

数に限りがありますのでお早めのご予約をお待ちしております!



●早期予約販売期間

2023年3月11日(土)17:00~4月9日(日)23:59



●早期予約特典内容

プリントサイン&メッセージ入りクリアファイル



<早期予約販売ページ>

●ASCA「リンネ」初回生産限定盤

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=own

ed&utm_campaign=MATO000003856&cd=MATO-3856



●ASCA「リンネ」通常盤

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=own

ed&utm_campaign=MATO000003857&cd=MATO-3857



●ASCA「リンネ」期間生産限定盤

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=own

ed&utm_campaign=MATO000003858&cd=MATO-3858



▼その他の詳しい ”特典内容” に関してはコチラ

https://www.asca-official.com/info/archive/?550998



◆【AME会員限定イベント】

第2回“AME社員総会” 5/28 (日) 開催決定!

第2回“AME社員総会”

【日程】2023年5月28日(日)

【開場】17:15 【開演】18:00

【会場】原宿RUIDO

【内容】トーク+ライブ

※チケットは4/2(日)よりAMEサイトにて販売開始予定です。

※開場・開演時間・内容等は変更となる可能性がありますので予めご了承ください。



▼詳細はAMEサイトへ

https://asca-me.com



★ASCA Music Entertainment (AME)とは・・・

基本的なコンテンツを全てお楽しみ頂ける従来のコース「昇進コース」(月額980円)と、一部の

コンテンツを気軽にお楽しみ頂けるライトコース「インターシップコース」(月額440円)があり

ます。内容をご確認の上、入社をお待ちしています!



◆ASCA Profile

愛知県出身、1996年9月5日生まれ。A型。2017年11月、1stシングル「KOE」(TVアニメ

「Fate/Apocrypha」2ndクール エンディングテーマ)でメジャーデビュー。

2019年、SAOアリシゼーションOPテーマ「RESISTER」や“Fate”シリーズEDテーマ「雲

雀」がスマッシュヒットを記録、1stアルバム「百歌繚乱」は現在もロングヒット中。2020

年11月にシングル「Howling」(TVアニメ「魔法科高校の劣等生

来訪者編」OPテーマ)をリリース。2021年1月、2ndアルバム「百希夜行」をリリース。20

22年1月26日にEP盤「君が見た夢の物語」をリリース。国内にとどまらず海外からの人気

も高く、2022年4月にアメリカ“KawaiiKon”、5月アメリカ“AnimeBoston”、8月にドイツ”

AnimagiC”

でライブを敢行し成功させた。ASCA自身が社長に扮し、架空の会社をコンセプトにした

コンテンツ盛りだくさんのファンコミュニティ「ASCA Music Entertainment」を設立。



【ASCAリンクまとめ】https://ASCA.lnk.to/Artist_Page

【Official Web Site】 http://www.asca-official.com/

【ファンコミュニティ「ASCA Music Entertainment」】 https://asca-me.com/



■TVアニメ「EDENS ZERO」情報



4月1日(土) 24:55~日本テレビ系にて順次全国放送

ついにドラッケン・ジョーとシキの直接対決が始まる!

※放送日時は予告なく変更になる場合があります

「EDENS ZERO」公式サイト https://edens-zero.net/

「EDENS ZERO」公式Twitter @EDENSZERO_PJ (https://twitter.com/EDENSZERO_PJ )



<キャスト>

シキ:寺島拓篤

レベッカ:小松未可子

ハッピー:釘宮理恵

ワイズ:手塚ヒロミチ

ピーノ:井澤詩織

ホムラ:青木志貴

ウィッチ:安野希世乃

シスター:藤井ゆきよ

ハーミット:高尾奏音

モスコ:岩田光央

ドラッケン・ジョー:楠大典

ラグナ:八代拓

シルフ:大久保瑠美

ファイ:増田俊樹

ダイチ:伊丸岡篤

ほか



