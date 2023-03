[株式会社カプコン]

大興奮したそのゲームモードの全貌とは!?





2023年6月2日(金)発売予定のシリーズ最新作『ストリートファイター6』。

シリーズ初のシングルプレイヤーの没入型ストーリーモード「ワールドツアー」を芸能界きってのストリートファイターファン「野田クリスタル」さんが先行体験プレイ。

題して「野田クリスタルが行く!ストリートファイター6ワールドツアー」!

大興奮のプレイを全4回に渡ってお届けする、第1回が本日公開。お見逃しなく!





野田クリスタルが行く!ストリートファイター6ワールドツアー 特設サイト



https://www.capcom-games.com/ja-jp/20230330/sf6_nodacry/



▼第1回動画はこちらから









自他ともに認めるストリートファイターファンである「野田クリスタル」さんのプレイとリアクションは必見!



▲大興奮のアバタークリエイトでこだわりが止まらない!?



▲野田クリスタル、ストリートファイターの世界に登場!?



▲大興奮&爆笑必至のプレイを見逃すな!



「野田クリスタルが行く!ストリートファイター6ワールドツアー」は全4回でお届け。

気になる続編は順次公開予定!



■商品名:ストリートファイター6

■ジャンル:対戦格闘

■CEROレーティング:C

■プラットフォーム:PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Steam

■公式サイト:https://www.streetfighter.com/6/

■プレイ人数:1~2人(オフラインの場合)|2~16人(オンラインの場合)

■発売日:2023年6月2日(金)

■価格:



スタンダードエディション

■PS5

パッケージ 税込:8,789円

ダウンロード 税込:7,990円



■PS4

パッケージ 税込:8,789円

ダウンロード 税込:7,990円



■Xbox Series X|S

ダウンロード 税込:7,990円



■PC(Steam)

ダウンロード 税込:7,990円



デラックスエディション

■PS5

ダウンロード 税込:10,490円



■PS4

ダウンロード 税込:10,490円



■Xbox Series X|S

ダウンロード 税込:10,490円



■PC(Steam)

ダウンロード 税込:10,490円



アルティメットエディション

■PS5

ダウンロード 税込:12,490円



■PS4

ダウンロード 税込:12,490円



■Xbox Series X|S

ダウンロード 税込:12,490円



■PC(Steam)

ダウンロード 税込:12,490円



※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格となります。



■コピーライト:

(C)CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.



※本リリース内容は日本国内向けの情報です。

※記載の内容は予告なく変更する場合があります。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/30-14:46)