「EVO Japan 2023」にて「カプコンブース」出展を記念したキャンペーンをSTREET FIGHTER公式(@StreetFighterJA)Twitterで、たくさんの反響をいただいている「がんばれジュリちゃん」ノベルティ製作決定キャンペーンをストリートファイター6 広報部(@SF6_PR)Twitterで同時開催!





「EVO Japan 2023」でスト6を楽しもう! Twitterプレゼントキャンペーン実施









2023年3月31日(金)~4月2日(日)に、東京ビッグサイトで行われるイベント「EVO Japan 2023」の「カプコンブース」にて『ストリートファイター6』が試遊出展致します!「EVO Japan 2023」で試遊された方も、発売を楽しみにしている方も参加できるTwitterのプレゼントキャンペーンを開催!抽選で20名様にキャラクターデザインタオル1種(ランダム)をプレゼント!参加方法はストリートファイター / STREET FIGHTER公式Twitterアカウント(@StreetFighterJA)をフォローし、キャンペーンツイートをRTするか、ハッシュタグ「#スト6EVOJAPAN」をつけて投稿すればOK!ぜひご参加ください!詳しくはキャンペーンサイトからhttps://www.capcom-games.com/ja-jp/20230328/sf6_evocamp/



【キャンペーン期間】







2023年3月28日(火)~4月3日(月)13時まで

【参加方法】







1.ストリートファイター / STREET FIGHTER公式(@StreetFighterJA)をフォロー2.キャンペーンツイートをRTするか、ハッシュタグ「#スト6EVOJAPAN」をつけて投稿することで参加可能!

【賞品】









20名様にキャラクターデザインタオル1種(ランダム)をプレゼント!



「ストリートファイター6 広報部」Twitter 「がんばれジュリちゃん」Tシャツ 製作決定キャンペーン開催!









「ストリートファイター6 広報部」Twitterにて定期投稿中の「がんばれジュリちゃん」。反響にお答えしてノベルティの製作が決定!未公開のイラストラフ画をTシャツにしてみました。これからの季節に大活躍な白地のワイドサイズで、フロント部分には「がんばれジュリちゃん」のかわいいイラスト、背面には『スト6』のおしゃれなタイトルロゴがプリントされています。応募方法は、「ストリートファイター6 広報部」Twitter(@SF6_PR)をフォローのうえ、キャンペーンツイートをRTで応募完了!Tシャツは4種類の中からランダムでプレゼント。どの絵柄のTシャツが届くかはお楽しみに!※すべて男女兼用のLサイズとなります。たくさんのご応募お待ちしております!詳しくはキャンペーンサイトからhttps://www.capcom-games.com/ja-jp/20230328/sf6_shirtcamp/



キャンペーン期間







2023年3月28日(火)~4月3日(月)13時まで

賞品























20名様に「がんばれジュリちゃんTシャツ」1種(ランダム)をプレゼント!

シークレットの絵柄は今後の公開をお楽しみに!

商品情報











■商品名:ストリートファイター6■ジャンル:対戦格闘■CEROレーティング:C■プラットフォーム:PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Steam■公式サイト:https://www.streetfighter.com/6/■プレイ人数:1~2人(オフラインの場合)|2~16人(オンラインの場合)■発売日:2023年6月2日(金)■価格:スタンダードエディション■PS5パッケージ 税込:8,789円ダウンロード 税込:7,990円■PS4パッケージ 税込:8,789円ダウンロード 税込:7,990円■Xbox Series X|Sダウンロード 税込:7,990円■PC(Steam)ダウンロード 税込:7,990円 デラックスエディション■PS5ダウンロード 税込:10,490円■PS4ダウンロード 税込:10,490円■Xbox Series X|Sダウンロード 税込:10,490円■PC(Steam)ダウンロード 税込:10,490円アルティメットエディション■PS5ダウンロード 税込:12,490円■PS4ダウンロード 税込:12,490円■Xbox Series X|Sダウンロード 税込:12,490円■PC(Steam)ダウンロード 税込:12,490円※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格となります。■コピーライト:(C)CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.※本リリース内容は日本国内向けの情報です。※記載の内容は予告なく変更する場合があります。



