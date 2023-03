[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]

FUNK・SOUL・DISCOのグルーヴに、哲学のエッセンスを加えた歌詞、そしてコミカルで個性的なダンスを武器に数々の音楽ファンをうならせている五人組アイドル、フィロソフィーのダンスの新曲「シュークリーム・ファンク」がTVアニメ「マッシュル-MASHLE-」エンディングテーマに起用された。







「マッシュル-MASHLE-」は週刊少年ジャンプにて大好評連載中で、全世界発行部数400万部を突破している甲本一による漫画作品。魔法界を舞台に繰り広げられる個性豊かなキャラクターたちとの友情や戦いとシュールなギャグによって生まれるギャップに話題沸騰中のアブノーマル魔法ファンタジーが、TVアニメとして2023年4月より放送開始となる。





(C)甲本 一/集英社・マッシュル製作委員会



そんな「マッシュル-MASHLE-」エンディングテーマに起用された新曲「シュークリーム・ファンク」は、フィロソフィーのダンスが満を持して放つ至極のFUNKナンバー。「マッシュル-MASHLE-」の主人公マッシュの大好物であるシュークリームをモチーフに、思わず踊りだしたくなるような一曲に仕上がった。本日公開された新ビジュアルでは、シュークリームに扮したメンバーがゴージャスな衣装に身を包んでいる。



「シュークリーム・ファンク」を収録した6thシングルは、5月31日リリース。さらに5月2日からは、新体制初のバンドセットワンマンライブツアー「Brand New Dance TOUR」がスタート。東京、大阪、名古屋の三都市をバンドセットで訪れる本ツアーはチケット好評発売中だ。



▼奥津マリリ コメント



マッシュの大好物シュークリームがテーマの「シュークリーム・ファンク」、中身はカスタード?チョコレート?ストロベリー?楽しくて軽快なノリノリファンクです!!アニメとのマリアージュがとても楽しみです!!!是非作品と合わせてお召し上がりください!!



▼佐藤まりあ コメント



「マッシュル-MASHLE-」に出会い、ジャンプに夢中だった学生時代の情熱を再び取り戻しました。主人公のマッシュが筋力とパワーで魔法に立ち向かうように、わたしたちは音楽とダンスで勝負します。マッシュが愛してやまないシュークリームをぎゅっと詰め込んだ一曲、その名も『シュークリーム・ファンク』です!アニメを見終わった後、あなたもシュークリームが食べたくて、踊りたくて、堪らなくなるはず。



▼日向ハル コメント



「マッシュル-MASHLE-」のエンディングテーマを歌わせていただけることになりとても嬉しいです!こんなにかっこよく「シュークリーーーーーム!」って叫んだのは生まれて初めて。レコーディングで1番印象に残ってるのは、ディレクターさんに他のメンバーの可愛さを引き立てる為にもハルちゃんはおじさんでいて下さいと言われ続けたこと。笑 ハルおじさんの歌声にも注目して作品と一緒に楽しんで頂けたら嬉しいです!「シュークリーム・ファンク」どうぞよろしくお願いします(ハート)



▼木葭のの コメント



主人公マッシュの大好きなシュークリームを曲にした「シュークリーム・ファンク」一口かぶりつくと思わず踊り出したくなるようなファンクな味がします!

私たちのたくさんの愛を詰め込んだとっても美味しいシュークリームに出来上がりました!

皆さん是非作品と合わせてお楽しみください!



▼香山ななこ コメント



ひたすらにシュークリームへの溢れる愛を歌った、甘々で愉快でファンキーな曲です!

ふわふわのシューにたっぷりの甘~いクリームを思い浮かべながら歌いました(ハート)

「マッシュル-MASHLE-」の主人公マッシュにとって、シュークリームが特別なものであるように、「シュークリーム・ファンク」も皆さんのお気に入り曲の一つになれたら嬉しいです!



■【本PV】TVアニメ「マッシュル-MASHLE-」2023年4月7日(金)24時~放送開始







■3月15日リリース フィロソフィーのダンス「熱風は流転する」

▼CD購入はこちらから

URL https://smr.lnk.to/tlKI5x

・完全生産限定盤(CD+BD+フォトブック+グッズ):9,500円(税込)SRCL-12530~12532

※BD内容は後日発表

※豪華フォトブック付き

※グッズ付き

・通常盤(CD):2,000円(税込)SRCL-12533

・期間生産限定盤(CD+BD):2,500円(税込)SRCL-12534~12535

※BD内容は後日発表

※デジパック仕様

<全形態共通収録楽曲>

・シュークリーム・ファンク

他



■TVアニメ「マッシュル-MASHLE-」放送情報

2023年4月7日より放送開始!

==========

TOKYO MX 4月7日より毎週金曜24:00

群馬テレビ 4月7日より毎週金曜24:00

とちぎテレビ 4月7日より毎週金曜24:00

BS11 4月7日より毎週金曜24:00

中京テレビ 4月8日より毎週土曜25:55

テレビ新潟 4月8日より毎週土曜25:55

毎日放送 4月8日より毎週土曜26:08

福岡放送 4月9日より毎週日曜25:50

長野朝日放送 4月11日より毎週火曜25:20

静岡放送 4月11日より毎週火曜25:25

岡山放送 4月12日より毎週水曜25:15

札幌テレビ 4月13日より毎週木曜26:29

中国放送 4月14日より毎週金曜26:08

ミヤギテレビ 4月14日より毎週金曜26:29

※放送日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承ください。

==========



■フィロソフィーのダンス 新体制初バンドセットワンマンライブツアー「Brand New Dance TOUR」

・2023年5月2日(火)愛知 Electric Lady Land

https://www.ell.co.jp

・2023年5月3日(水祝)大阪 GORILLA HALL OSAKA

https://gorillahall.jp/

・2023年5月14日(日)東京 The GARDEN HALL

https://gardenplace.jp/culture/hall.php

【ライブ詳細】

https://danceforphilosophy.com/news/2023/02/23/3991

【チケット情報】

2.ローチケ PG先行(抽選):2023年3月13日(月)12:00~3月19日(日)23:59

3.ぴあ・e+ PG先行(抽選):2023年3月27日(月)12:00~4月2日(日)23:59

4.一般発売(先着):2023年4月10日(月)12:00~5月1日(月) 23:59まで

企業プレスリリース詳細へ (2023/03/19-12:46)