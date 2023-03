[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]



先週3月8日にZepp Hanedaから待望のワールドツアー「MAN WITH A MISSION World Tour 2023 ~WOLVES ON PARADE~」をスタートさせたMAN WITH A MISSION。

開催中の国内に続く、北米ツアー、UK&ヨーロッパツアーの開催が5月~6月に決定した。



これまでも積極的に海外公演を実施してきたMAN WITH A MISSION。各国での単独ツアーを敢行するのは約4年振り。北米は5月14日サンフランシスコのAugust Hallを皮切りに、ロサンゼルス、ダラス、ヒューストン、シカゴ、トロント、ニューヨーク、ボストン8公演。続くUK&ヨーロッパツアーは6月11日チェコ・フラデツ・クラーロベーで開催されるロックフェス「ROCK FOR PEOPLE」への出演を皮切りに、オランダ、フランス、イギリス、スコットランド、ドイツ5か国7都市公演とスペイン・ビベイロで開催される大型フェス「RESURRECTION FEST ESTRELLA GALICIA 2023」への出演まで9か国を巡る予定だ。チケットの一般発売は現地17日()10:00からを予定している。





MAN WITH A MISSIONはシンガーのmiletと共に新曲「絆ノ奇跡」で4月から『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』のオープニング主題歌を担当することも決定しており、国内問わず海外でも大きな注目を集めそうだ。



■ツアースケジュール

MAN WITH A MISSION World Tour 2023 ~WOLVES ON PARADE~

JAPAN TOUR



<LIVE HOUSE MISSION>

3/17(金) 熊本・B.9 V1 W/羊文学

3/19(日) 大分・DRUM Be-0

3/21(火・祝) 山口・周南RISING HALL W/MAYSON's PARTY

3/24(金) 岡山・CRAZYMAMA KINGDOM

3/26(日) 愛媛・松山 W studio RED W/FUNNY THINK

3/29(水) 静岡・LIVE ROXY SHIZUOKA

4/ 5(水) 秋田・Club SWINDLE

4/ 7(金) 石川・金沢EIGHT HALL

4/11(火) 岐阜・Club-G

4/13(木) 滋賀・U☆STONE W/PRAISE

4/20(木) 北海道・Zepp Sapporo

4/22(土) 北海道・小樽GOLD STONE W/Ivy to Fraudulent Game

4/24(月) 北海道・帯広MEGA STONE W/Ivy to Fraudulent Game

4/29(土) 沖縄・ミュージックタウン音市場 W/ORANGE RANGE

4/30(日)沖縄・桜坂セントラル



<North American MISSION>

5/14 San Francisco, CA / August Hall

5/15 Los Angeles, CA / The Regent Theater

5/18 Dallas, TX / Cambridge Room at HOB Dallas

5/19 Houston, TX / Bronze Peacock at HOB Houston

5/21 Chicago, IL / House of Blues

5/25 Toronto, ON / The Axis Club

5/26 New York, NY / Irving Plaza

5/28 Boston, MA / Brighton Music Hall



<UK&Europe MISSION>

6/11 Hradec Králové/Czechia ROCK FOR PEOPLE <Festival>

6/13 Amsterdam/Netherlands Melkweg

6/14 Paris/France La Cigale

6/16 London/England O2 Academy Islington

6/18 Manchester/England Rebellion

6/21 Glasgow/Scotland The Garage

6/25 Berlin/Germany Astra Kulturhaus

6/27 Munich/Germany Backstage

6/30 Vivero,Galicia/Spain RESURRECTION FEST ESTRELLA GALICIA 2023 <Festival>



■海外チケット販売はコチラ

https://mwam.lnk.to/Live2023



VIP Presale: Tuesday, March 14 @ 2:00 PM Local

Artist Presale: Tuesday, March 14 @ 2:00 PM Local

Live Nation Presale: Wednesday, March 15 @ 10:00 AM Local

Ticketmaster Presale: Thursday, March 16 @ 10:00 AM Local

Local Presale: Thursday, March 16 @ 10:00 AM Local

All Presales End: Thursday, March 16 @ 11:59 PM Local

Public On Sale: Friday, March 17 @ 10:00 AM Local



<HALL MISSION>

7/12(水) 新潟・新潟県民会館 大ホール

7/17(月・祝) 高知・高知県立県民文化ホール・オレンジホール

7/19(水) 香川・レクザムホール(香川県県民ホール)

7/25(火) 長野・ホクト文化ホール

7/26(水) 栃木・栃木県総合文化センター

8/ 5(土) 鹿児島・宝山ホール(鹿児島県文化センター)

8/ 7(月) 福岡・福岡サンパレスホテル&ホール

8/11(金・祝) 神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール

8/13(日) 山形・やまぎん県民ホール(山形県総合文化芸術館)

8/14(月) 宮城・仙台サンプラザホール

8/18 (金) 北海道・旭川市民文化会館

8/19 (土) 北海道・苫小牧市民会館

8/22 (火) 兵庫・神戸国際会館 こくさいホール

8/23 (水) 広島・広島文化学園HBGホール

8/30 (水) 群馬・高崎芸術劇場

9/ 1 (金) 山口・下関市民会館 大ホール

9/ 3 (日) 鳥取・米子コンベンションセンターBIG SHIP



■イベント出演情報

4/1(土) KNOTFEST JAPAN 2023

千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール

https://knotfestjapan.com/

*再々振替公演



■リリース情報

「絆ノ奇跡」

初回生産限定盤(CD+DVD) SRCL-12510~1 ¥1,600税抜/¥1,760税込

通常盤(CDのみ) SRCL-12512 ¥1,200税抜/¥1,320税込

期間生産限定盤(CD+DVD) SRCL-12513~4 ¥1,600税抜/¥1,760税込

*テレビアニメ「鬼滅の刃」描きおろしイラスト



ご予約はコチラ

https://smr.lnk.to/wdv5M3



■テレビアニメ放送情報

テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編

4月9日(日)夜11:15より全国フジテレビ系列 ※第一話は一時間スペシャル

https://kimetsu.com/anime/katanakajinosatohen/



■上映情報

ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ

https://kimetsu.com/anime/worldtour2023/



■テレビアニメ『「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』第2弾PV

刀鍛冶の里編 第2弾PV:https://youtu.be/GnjserPtgyI



▼アーティスト関連サイトおよびSNS

MAN WITH A MISSION Official Website http://www.mwamjapan.info/

Twitter: https://twitter.com/mwamjapan

Staff Twitter: https://twitter.com/mwaminfo029

Facebook: https://www.facebook.com/MWAMjapan/

Instagram: https://instagram.com/mwamofficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/@mwamofficial/

LINE: manwithamission



【プロフィール】

MAN WITH A MISSION

頭はオオカミ、身体は人間という究極の生命体5匹からなるロックバンド。2010年に突如音楽シーンに登場し以降、日本武道館、横浜アリーナ、幕張メッセ、さいたまスーパーアリーナ、阪神甲子園球場でそれぞれのワンマン公演を即日SOLD OUTさせ、ライブでの快進撃はとどまる事を知らない。さらに、多くのテレビCMやアニメ、ドラマ、映画の主題歌を担当。幅広いファン層に支持を広げ、日本国内のみならず全米デビューも果たすなど、世界からも注目を浴びている。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/15-13:16)