“MAN WITH A MISSION”約4年振りのワールド…
［株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ］
先週3月8日にZepp Hanedaから待望のワールドツアー「MAN WITH A MISSION World Tour 2023 ～WOLVES ON PARADE～」をスタートさせたMAN WITH A MISSION。
開催中の国内に続く、北米ツアー、UK＆ヨーロッパツアーの開催が5月～6月に決定した。
これまでも積極的に海外公演を実施してきたMAN WITH A MISSION。各国での単独ツアーを敢行するのは約4年振り。北米は5月14日サンフランシスコのAugust Hallを皮切りに、ロサンゼルス、ダラス、ヒューストン、シカゴ、トロント、ニューヨーク、ボストン8公演。続くUK＆ヨーロッパツアーは6月11日チェコ・フラデツ・クラーロベーで開催されるロックフェス「ROCK FOR PEOPLE」への出演を皮切りに、オランダ、フランス、イギリス、スコットランド、ドイツ5か国7都市公演とスペイン・ビベイロで開催される大型フェス「RESURRECTION FEST ESTRELLA GALICIA 2023」への出演まで9か国を巡る予定だ。チケットの一般発売は現地17日()10:00からを予定している。
MAN WITH A MISSIONはシンガーのmiletと共に新曲「絆ノ奇跡」で4月から『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』のオープニング主題歌を担当することも決定しており、国内問わず海外でも大きな注目を集めそうだ。
■ツアースケジュール
MAN WITH A MISSION World Tour 2023 ～WOLVES ON PARADE～
JAPAN TOUR
＜LIVE HOUSE MISSION＞
3/17(金) 熊本・B.9 V1 W/羊文学
3/19(日) 大分・DRUM Be-0
3/21(火・祝) 山口・周南RISING HALL W/MAYSON's PARTY
3/24(金) 岡山・CRAZYMAMA KINGDOM
3/26(日) 愛媛・松山 W studio RED W/FUNNY THINK
3/29(水) 静岡・LIVE ROXY SHIZUOKA
4/ 5(水) 秋田・Club SWINDLE
4/ 7(金) 石川・金沢EIGHT HALL
4/11(火) 岐阜・Club-G
4/13(木) 滋賀・U☆STONE W/PRAISE
4/20(木) 北海道・Zepp Sapporo
4/22(土) 北海道・小樽GOLD STONE W/Ivy to Fraudulent Game
4/24(月) 北海道・帯広MEGA STONE W/Ivy to Fraudulent Game
4/29(土) 沖縄・ミュージックタウン音市場 W/ORANGE RANGE
4/30(日)沖縄・桜坂セントラル
＜North American MISSION＞
5/14 San Francisco, CA / August Hall
5/15 Los Angeles, CA / The Regent Theater
5/18 Dallas, TX / Cambridge Room at HOB Dallas
5/19 Houston, TX / Bronze Peacock at HOB Houston
5/21 Chicago, IL / House of Blues
5/25 Toronto, ON / The Axis Club
5/26 New York, NY / Irving Plaza
5/28 Boston, MA / Brighton Music Hall
＜UK&Europe MISSION＞
6/11 Hradec Králové/Czechia ROCK FOR PEOPLE <Festival>
6/13 Amsterdam/Netherlands Melkweg
6/14 Paris/France La Cigale
6/16 London/England O2 Academy Islington
6/18 Manchester/England Rebellion
6/21 Glasgow/Scotland The Garage
6/25 Berlin/Germany Astra Kulturhaus
6/27 Munich/Germany Backstage
6/30 Vivero,Galicia/Spain RESURRECTION FEST ESTRELLA GALICIA 2023 <Festival>
■海外チケット販売はコチラ
https://mwam.lnk.to/Live2023
VIP Presale: Tuesday, March 14 @ 2:00 PM Local
Artist Presale: Tuesday, March 14 @ 2:00 PM Local
Live Nation Presale: Wednesday, March 15 @ 10:00 AM Local
Ticketmaster Presale: Thursday, March 16 @ 10:00 AM Local
Local Presale: Thursday, March 16 @ 10:00 AM Local
All Presales End: Thursday, March 16 @ 11:59 PM Local
Public On Sale: Friday, March 17 @ 10:00 AM Local
＜HALL MISSION＞
7/12(水) 新潟・新潟県民会館 大ホール
7/17(月・祝) 高知・高知県立県民文化ホール・オレンジホール
7/19(水) 香川・レクザムホール（香川県県民ホール）
7/25(火) 長野・ホクト文化ホール
7/26(水) 栃木・栃木県総合文化センター
8/ 5(土) 鹿児島・宝山ホール（鹿児島県文化センター）
8/ 7(月) 福岡・福岡サンパレスホテル＆ホール
8/11(金・祝) 神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール
8/13(日) 山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）
8/14(月) 宮城・仙台サンプラザホール
8/18 (金) 北海道・旭川市民文化会館
8/19 (土) 北海道・苫小牧市民会館
8/22 (火) 兵庫・神戸国際会館 こくさいホール
8/23 (水) 広島・広島文化学園HBGホール
8/30 (水) 群馬・高崎芸術劇場
9/ 1 (金) 山口・下関市民会館 大ホール
9/ 3 (日) 鳥取・米子コンベンションセンターBIG SHIP
■イベント出演情報
4/1(土) KNOTFEST JAPAN 2023
千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール
https://knotfestjapan.com/
*再々振替公演
■リリース情報
「絆ノ奇跡」
初回生産限定盤(CD＋DVD) SRCL-12510～1 ￥1,600税抜／￥1,760税込
通常盤(CDのみ) SRCL-12512 ￥1,200税抜／￥1,320税込
期間生産限定盤(CD＋DVD) SRCL-12513～4 ￥1,600税抜／￥1,760税込
＊テレビアニメ「鬼滅の刃」描きおろしイラスト
ご予約はコチラ
https://smr.lnk.to/wdv5M3
■テレビアニメ放送情報
テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編
4月9日(日)夜11:15より全国フジテレビ系列 ※第一話は一時間スペシャル
https://kimetsu.com/anime/katanakajinosatohen/
■上映情報
ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ
https://kimetsu.com/anime/worldtour2023/
■テレビアニメ『「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』第2弾PV
刀鍛冶の里編 第2弾PV：https://youtu.be/GnjserPtgyI
▼アーティスト関連サイトおよびSNS
MAN WITH A MISSION Official Website http://www.mwamjapan.info/
Twitter: https://twitter.com/mwamjapan
Staff Twitter: https://twitter.com/mwaminfo029
Facebook: https://www.facebook.com/MWAMjapan/
Instagram: https://instagram.com/mwamofficial/
TikTok: https://www.tiktok.com/@mwamofficial/
LINE: manwithamission
【プロフィール】
MAN WITH A MISSION
頭はオオカミ、身体は人間という究極の生命体5匹からなるロックバンド。2010年に突如音楽シーンに登場し以降、日本武道館、横浜アリーナ、幕張メッセ、さいたまスーパーアリーナ、阪神甲子園球場でそれぞれのワンマン公演を即日SOLD OUTさせ、ライブでの快進撃はとどまる事を知らない。さらに、多くのテレビCMやアニメ、ドラマ、映画の主題歌を担当。幅広いファン層に支持を広げ、日本国内のみならず全米デビューも果たすなど、世界からも注目を浴びている。
企業プレスリリース詳細へ （2023/03/15-13:16）
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