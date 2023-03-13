時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

梶浦由記ソロプロジェクト・FictionJunction約９…

梶浦由記ソロプロジェクト・FictionJunction約９年ぶり新作「PARADE」に、LiSA、Aimer、藍井エイル、ASCA、ReoNaら総勢12名のボーカル参加決定！

［株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ］


　数々のヒットアニメ主題歌や劇伴を手掛ける音楽プロデューサー・梶浦由記が様々なミュージシャンをフィーチャーした形で活動するソロプロジェクト、FictionJunction。

　4月19日(水)に発売となる約9年ぶりのニューアルバム「PARADE」に、テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編エンディングテーマ「from the edge」（feat. LiSA）やアニメ「ソードアート・オンライン」10周年記念テーマソング「蒼穹のファンファーレ」（feat. 藍井エイル& ASCA & ReoNa）が収録され、さらに、Aimerが歌う新曲「櫂」(feat. Aimer)の収録も決定した。






　今作には、KAORI、KEIKO、YURIKO KAIDAと2018年よりYuki Kajiura LIVEに参加しているJoelle、そしてeverlasting song以来18年ぶりに参加した結城アイラ(ASUKA)のレギュラーメンバーはもちろん、ASCAが歌う「夜光塗料」や、ボーカルオーディションで梶浦由記に見出されたrito、LINO LEIAによる「もう君のことは見たくない」「八月のオルガン」、アーティスト・さユりに提供した曲をセルフカバーした「それは小さな光のような」など、総勢12名のボーカリストたちが彩る渾身のアルバムとなっている。




-----------------------------------------------------
★梶浦由記／FictionJunction INFORMATION
-----------------------------------------------------
◆リリース情報
FictionJunction
ALBUM「PARADE」
[発売日] 2023 年 4 月 19 日(水)
[商品概要]
■初回生産限定盤(CD＋Blu-ray) ￥ 6,600 （￥ 6,000 ＋税） VVCL 2147~2148


■通常盤(CD) ￥ 3,300 （￥ 3,000 ＋税） VVCL 2149


予約・購入▶　https://fictionjunction.lnk.to/0419AL_parade

[収録曲]
■DISC1: CD
01. Prologue
02. ことのほかやわらかい
03. 夜光塗料 feat. ASCA
04. Beginning
05. もう君のことを見たくない feat. rito
06. 櫂 feat. Aimer
07. 蒼穹のファンファーレ feat. 藍井エイル& ASCA & ReoNa
（アニメ「ソードアート・オンライン」10周年記念テーマソング）
08. 八月のオルガン feat. LINO LEIA
09. それは小さな光のような feat. KEIKO
10. from the edge feat. LiSA
（テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編エンディングテーマ ）
11. moonlight melody
12. 世界の果て feat. 結城アイラ
13. Parade
M 01,02,04,11,13 feat. KAORI/KEIKO/YURIKO KAIDA/Joelle

■DISC2: Blu-ray
・「Parade」Music Video
・「Yuki Kajiura LIVE vol.#16～Sing a Song Tour～」
01. overture
02. Beginning
03. 記憶の森
04. Distance
05. Fields of hope
06. 宝石
07. 凱歌
08. moonlight melody
09. ひとりごと
10. 約束
11. 花の唄
12. I beg you
13. wonderland
14. 春はゆく
15. eternal blue
16. stone cold
17. ユメノツバサ
18. 目覚め
19. zodiacal sign
20. maybe tomorrow

◆楽曲情報
「蒼穹のファンファーレ」 FicitionJunction feat.藍井エイル & ASCA & ReoNa
（アニメ『ソードアート・オンライン』10周年テーマソング）が試聴できる
「ソードアート・オンライン -フルダイブ-」第1弾PVはコチラ
https://youtu.be/w3WP-yuR3Zk

◆梶浦由記 LIVE
30th Anniversary Yuki Kajiura LIVE vol.#18 ～The PARADE goes on～
2023.07.22(土) 埼玉・大宮ソニックシティ Open17:00 / Start18:00
2023.08.15(火) 東京・LINE CUBE SHIBUYA Open17:30 / Start18:30
2023.08.16(水) 東京・LINE CUBE SHIBUYA Open17:30 / Start18:30
2023.08.19(土) 大阪・NHK大阪ホール Open17:00 / Start18:00
2023.08.20(日) 大阪・NHK大阪ホール Open15:00 / Start16:00
【出演】
梶浦由記（Piano/Chorus）
Vocal：KAORI・KEIKO・YURIKO KAIDA・Joelle・rito・LINO LEIA
MUSICIAN：FRONT BAND MEMBERS（是永巧一 (Guitar)、佐藤強一 (Drums)、高橋“Jr.”知治 (Bass)、今野 均 (Violin)、 赤木りえ(Flute)、 中島オバヲ (Percussion)、大平佳男 (Manipulator)）
【料金】全席指定：￥8,800(税込)　※未就学児入場不可

◆梶浦由記 Profile
作詞・作曲・編曲を手掛けるマルチ音楽コンポーザー。
1993年、See-Sawのコンポーザー兼キーボディストとしてデビュー。
現在はアニメを中心とした劇伴音楽を手掛け、『鬼滅の刃』、『ソードアート・オンライン』、『魔法少女まどか☆マギカ』等、数々の話題作を担当。
アニメ作品以外にも、北野 武監督・主演映画『アキレスと亀』やNHK歴史番組『歴史秘話ヒストリア』、NHK連続テレビ小説『花子とアン』の音楽を担当するなど、ジャンルを問わず幅広い作曲・音楽プロデュースを手掛ける。また2004年より並行して活動を続けている個人プロジェクトFictionJunctionは自身のオリジナル楽曲のリリース及び「Yuki Kajiura LIVE」と称した劇伴音楽と歌物をミクスチャーした独自のライブを精力的に行い、2019年には上海、香港、台湾で単独ライブを成功させるなど、そのサウンド・クオリティは日本のみにとどまらず、ワールドワイドに熱い支持を集めている。

◆梶浦由記 HP/SNS
Official Website https://fictionjunction.com/
梶浦由記(Yuki Kajiura) Twitter https://twitter.com/Fion0806
梶浦由記(Yuki Kajiura) Staff Twitter https://twitter.com/YKajiura_staff

企業プレスリリース詳細へ （2023/03/13-19:46）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
時事通信主催『地域ブランディングセミナー』
時事通信主催『地域ブランディングセミナー』

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
3月の特集は「ウクライナ開戦から１年」。 ロシアの侵攻はいつまで続くのか？
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ