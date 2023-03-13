梶浦由記ソロプロジェクト・FictionJunction約９…
［株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ］
数々のヒットアニメ主題歌や劇伴を手掛ける音楽プロデューサー・梶浦由記が様々なミュージシャンをフィーチャーした形で活動するソロプロジェクト、FictionJunction。
4月19日(水)に発売となる約9年ぶりのニューアルバム「PARADE」に、テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編エンディングテーマ「from the edge」（feat. LiSA）やアニメ「ソードアート・オンライン」10周年記念テーマソング「蒼穹のファンファーレ」（feat. 藍井エイル& ASCA & ReoNa）が収録され、さらに、Aimerが歌う新曲「櫂」(feat. Aimer)の収録も決定した。
今作には、KAORI、KEIKO、YURIKO KAIDAと2018年よりYuki Kajiura LIVEに参加しているJoelle、そしてeverlasting song以来18年ぶりに参加した結城アイラ(ASUKA)のレギュラーメンバーはもちろん、ASCAが歌う「夜光塗料」や、ボーカルオーディションで梶浦由記に見出されたrito、LINO LEIAによる「もう君のことは見たくない」「八月のオルガン」、アーティスト・さユりに提供した曲をセルフカバーした「それは小さな光のような」など、総勢12名のボーカリストたちが彩る渾身のアルバムとなっている。
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★梶浦由記／FictionJunction INFORMATION
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◆リリース情報
FictionJunction
ALBUM「PARADE」
[発売日] 2023 年 4 月 19 日(水)
[商品概要]
■初回生産限定盤(CD＋Blu-ray) ￥ 6,600 （￥ 6,000 ＋税） VVCL 2147~2148
■通常盤(CD) ￥ 3,300 （￥ 3,000 ＋税） VVCL 2149
予約・購入▶ https://fictionjunction.lnk.to/0419AL_parade
[収録曲]
■DISC1: CD
01. Prologue
02. ことのほかやわらかい
03. 夜光塗料 feat. ASCA
04. Beginning
05. もう君のことを見たくない feat. rito
06. 櫂 feat. Aimer
07. 蒼穹のファンファーレ feat. 藍井エイル& ASCA & ReoNa
（アニメ「ソードアート・オンライン」10周年記念テーマソング）
08. 八月のオルガン feat. LINO LEIA
09. それは小さな光のような feat. KEIKO
10. from the edge feat. LiSA
（テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編エンディングテーマ ）
11. moonlight melody
12. 世界の果て feat. 結城アイラ
13. Parade
M 01,02,04,11,13 feat. KAORI/KEIKO/YURIKO KAIDA/Joelle
■DISC2: Blu-ray
・「Parade」Music Video
・「Yuki Kajiura LIVE vol.#16～Sing a Song Tour～」
01. overture
02. Beginning
03. 記憶の森
04. Distance
05. Fields of hope
06. 宝石
07. 凱歌
08. moonlight melody
09. ひとりごと
10. 約束
11. 花の唄
12. I beg you
13. wonderland
14. 春はゆく
15. eternal blue
16. stone cold
17. ユメノツバサ
18. 目覚め
19. zodiacal sign
20. maybe tomorrow
◆楽曲情報
「蒼穹のファンファーレ」 FicitionJunction feat.藍井エイル & ASCA & ReoNa
（アニメ『ソードアート・オンライン』10周年テーマソング）が試聴できる
「ソードアート・オンライン -フルダイブ-」第1弾PVはコチラ
▶ https://youtu.be/w3WP-yuR3Zk
◆梶浦由記 LIVE
30th Anniversary Yuki Kajiura LIVE vol.#18 ～The PARADE goes on～
2023.07.22(土) 埼玉・大宮ソニックシティ Open17:00 / Start18:00
2023.08.15(火) 東京・LINE CUBE SHIBUYA Open17:30 / Start18:30
2023.08.16(水) 東京・LINE CUBE SHIBUYA Open17:30 / Start18:30
2023.08.19(土) 大阪・NHK大阪ホール Open17:00 / Start18:00
2023.08.20(日) 大阪・NHK大阪ホール Open15:00 / Start16:00
【出演】
梶浦由記（Piano/Chorus）
Vocal：KAORI・KEIKO・YURIKO KAIDA・Joelle・rito・LINO LEIA
MUSICIAN：FRONT BAND MEMBERS（是永巧一 (Guitar)、佐藤強一 (Drums)、高橋“Jr.”知治 (Bass)、今野 均 (Violin)、 赤木りえ(Flute)、 中島オバヲ (Percussion)、大平佳男 (Manipulator)）
【料金】全席指定：￥8,800(税込) ※未就学児入場不可
◆梶浦由記 Profile
作詞・作曲・編曲を手掛けるマルチ音楽コンポーザー。
1993年、See-Sawのコンポーザー兼キーボディストとしてデビュー。
現在はアニメを中心とした劇伴音楽を手掛け、『鬼滅の刃』、『ソードアート・オンライン』、『魔法少女まどか☆マギカ』等、数々の話題作を担当。
アニメ作品以外にも、北野 武監督・主演映画『アキレスと亀』やNHK歴史番組『歴史秘話ヒストリア』、NHK連続テレビ小説『花子とアン』の音楽を担当するなど、ジャンルを問わず幅広い作曲・音楽プロデュースを手掛ける。また2004年より並行して活動を続けている個人プロジェクトFictionJunctionは自身のオリジナル楽曲のリリース及び「Yuki Kajiura LIVE」と称した劇伴音楽と歌物をミクスチャーした独自のライブを精力的に行い、2019年には上海、香港、台湾で単独ライブを成功させるなど、そのサウンド・クオリティは日本のみにとどまらず、ワールドワイドに熱い支持を集めている。
◆梶浦由記 HP/SNS
Official Website https://fictionjunction.com/
梶浦由記(Yuki Kajiura) Twitter https://twitter.com/Fion0806
梶浦由記(Yuki Kajiura) Staff Twitter https://twitter.com/YKajiura_staff
企業プレスリリース詳細へ （2023/03/13-19:46）
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