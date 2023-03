[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]



数々のヒットアニメ主題歌や劇伴を手掛ける音楽プロデューサー・梶浦由記が様々なミュージシャンをフィーチャーした形で活動するソロプロジェクト、FictionJunction。



4月19日(水)に発売となる約9年ぶりのニューアルバム「PARADE」に、テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編エンディングテーマ「from the edge」(feat. LiSA)やアニメ「ソードアート・オンライン」10周年記念テーマソング「蒼穹のファンファーレ」(feat. 藍井エイル& ASCA & ReoNa)が収録され、さらに、Aimerが歌う新曲「櫂」(feat. Aimer)の収録も決定した。













今作には、KAORI、KEIKO、YURIKO KAIDAと2018年よりYuki Kajiura LIVEに参加しているJoelle、そしてeverlasting song以来18年ぶりに参加した結城アイラ(ASUKA)のレギュラーメンバーはもちろん、ASCAが歌う「夜光塗料」や、ボーカルオーディションで梶浦由記に見出されたrito、LINO LEIAによる「もう君のことは見たくない」「八月のオルガン」、アーティスト・さユりに提供した曲をセルフカバーした「それは小さな光のような」など、総勢12名のボーカリストたちが彩る渾身のアルバムとなっている。









-----------------------------------------------------

★梶浦由記/FictionJunction INFORMATION

-----------------------------------------------------

◆リリース情報

FictionJunction

ALBUM「PARADE」

[発売日] 2023 年 4 月 19 日(水)

[商品概要]

■初回生産限定盤(CD+Blu-ray) ¥ 6,600 (¥ 6,000 +税) VVCL 2147~2148





■通常盤(CD) ¥ 3,300 (¥ 3,000 +税) VVCL 2149





予約・購入▶ https://fictionjunction.lnk.to/0419AL_parade



[収録曲]

■DISC1: CD

01. Prologue

02. ことのほかやわらかい

03. 夜光塗料 feat. ASCA

04. Beginning

05. もう君のことを見たくない feat. rito

06. 櫂 feat. Aimer

07. 蒼穹のファンファーレ feat. 藍井エイル& ASCA & ReoNa

(アニメ「ソードアート・オンライン」10周年記念テーマソング)

08. 八月のオルガン feat. LINO LEIA

09. それは小さな光のような feat. KEIKO

10. from the edge feat. LiSA

(テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編エンディングテーマ )

11. moonlight melody

12. 世界の果て feat. 結城アイラ

13. Parade

M 01,02,04,11,13 feat. KAORI/KEIKO/YURIKO KAIDA/Joelle



■DISC2: Blu-ray

・「Parade」Music Video

・「Yuki Kajiura LIVE vol.#16~Sing a Song Tour~」

01. overture

02. Beginning

03. 記憶の森

04. Distance

05. Fields of hope

06. 宝石

07. 凱歌

08. moonlight melody

09. ひとりごと

10. 約束

11. 花の唄

12. I beg you

13. wonderland

14. 春はゆく

15. eternal blue

16. stone cold

17. ユメノツバサ

18. 目覚め

19. zodiacal sign

20. maybe tomorrow



◆楽曲情報

「蒼穹のファンファーレ」 FicitionJunction feat.藍井エイル & ASCA & ReoNa

(アニメ『ソードアート・オンライン』10周年テーマソング)が試聴できる

「ソードアート・オンライン -フルダイブ-」第1弾PVはコチラ

▶ https://youtu.be/w3WP-yuR3Zk



◆梶浦由記 LIVE

30th Anniversary Yuki Kajiura LIVE vol.#18 ~The PARADE goes on~

2023.07.22(土) 埼玉・大宮ソニックシティ Open17:00 / Start18:00

2023.08.15(火) 東京・LINE CUBE SHIBUYA Open17:30 / Start18:30

2023.08.16(水) 東京・LINE CUBE SHIBUYA Open17:30 / Start18:30

2023.08.19(土) 大阪・NHK大阪ホール Open17:00 / Start18:00

2023.08.20(日) 大阪・NHK大阪ホール Open15:00 / Start16:00

【出演】

梶浦由記(Piano/Chorus)

Vocal:KAORI・KEIKO・YURIKO KAIDA・Joelle・rito・LINO LEIA

MUSICIAN:FRONT BAND MEMBERS(是永巧一 (Guitar)、佐藤強一 (Drums)、高橋“Jr.”知治 (Bass)、今野 均 (Violin)、 赤木りえ(Flute)、 中島オバヲ (Percussion)、大平佳男 (Manipulator))

【料金】全席指定:¥8,800(税込) ※未就学児入場不可



◆梶浦由記 Profile

作詞・作曲・編曲を手掛けるマルチ音楽コンポーザー。

1993年、See-Sawのコンポーザー兼キーボディストとしてデビュー。

現在はアニメを中心とした劇伴音楽を手掛け、『鬼滅の刃』、『ソードアート・オンライン』、『魔法少女まどか☆マギカ』等、数々の話題作を担当。

アニメ作品以外にも、北野 武監督・主演映画『アキレスと亀』やNHK歴史番組『歴史秘話ヒストリア』、NHK連続テレビ小説『花子とアン』の音楽を担当するなど、ジャンルを問わず幅広い作曲・音楽プロデュースを手掛ける。また2004年より並行して活動を続けている個人プロジェクトFictionJunctionは自身のオリジナル楽曲のリリース及び「Yuki Kajiura LIVE」と称した劇伴音楽と歌物をミクスチャーした独自のライブを精力的に行い、2019年には上海、香港、台湾で単独ライブを成功させるなど、そのサウンド・クオリティは日本のみにとどまらず、ワールドワイドに熱い支持を集めている。



◆梶浦由記 HP/SNS

Official Website https://fictionjunction.com/

梶浦由記(Yuki Kajiura) Twitter https://twitter.com/Fion0806

梶浦由記(Yuki Kajiura) Staff Twitter https://twitter.com/YKajiura_staff



