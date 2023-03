[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]

3月22日発売、遊助の12枚目アルバム「遊 are the one」の収録楽曲が明らかになった。今回の楽曲は全曲で13曲。既発曲は昨年9月にリリースした「僕らの時代」、サンプリングカバーシリーズから「浪漫飛行~君と逢えたら~」「遠く遠く~手紙~」の3曲のみで、残り10曲は今回のアルバムのために書き下ろした。注目の遊turing楽曲はすでに先行配信されてる「SHAKE 遊turing Mummy-D,JAY’ED,lecca,KIRA,JILLE」に加え、なんと大黒摩季が遊turingに参加してくれた。「トコナツ 遊turing 大黒摩季」は一足も二足も先に夏を先取りしたサマーチューンになっている。「トコナツ」もアルバム発売前に先行配信の予定だ。また、今回のアルバムは更にサプライズがある。上地等(BEGIN)提供楽曲「ただいままでおかえりまで」だ。遊助の第二の故郷でもある沖縄・宮古島を彷彿させる心落ち着くサウンドに包まれた心に染みるに楽曲に仕上がっている。こちら遊助のデビュー日でもある3月11日(土)に先行配信を予定している。本日は「カフェ・ラテ」が先行配信リリースされた(https://Yusuke.lnk.to/caffeWN)。男女の恋愛をカフェラテにたとえた遊助らしい表現が沢山詰まった楽曲だ。サウンドもミディアムテンポで聞き心地が良く、今までにない遊助の音楽が仕上がった。特典映像の収録曲も併せて解禁した。完全生産限定Aは地元横須賀のライブハウスで故郷を歌う楽曲達でセットリストを固めたアルバム購入者しか見れないライブパフォーマンスが収録(横須賀DRIVE、街、カレーライス時代、Baby Baby、History)。完全生産限定Bはアルバム収録曲からカフェ・ラテ、LION、ブランコのスタジオテイクバージョンが収録されている。そんなアルバムのプリオーダーも本日開始。早速予約してアルバム発売を待とう。そして、最新A写も公開した。入りきらないトランクに叫んでいる遊助。アルバムに込めた「我慢しなくていい」というメッセージがストレートに伝わる一枚だ。





■12th Album「遊 are the one」



完全生産限定盤A(CD+DVD+ブックレット(48P)):¥6,500-







完全生産限定盤B(CD+DVD+ブックレット(48P)):¥5,500-





通常(CD):¥3,500-

※DVD、ブックレットの内容は完全生産限定盤ABともに異なります。

【CD】

01 遊 are the one

02 SHAKE 遊turing Mummy-D、JAY’ED、lecca、KIRA、JILLE

03 ブランコ

04 タイムマシーン

05 浪漫飛行~君と逢えたら~

06 トコナツ 遊turing 大黒摩季

07 僕らの時代

08 カレハ

09 LION

10 カフェ・ラテ

11 はなむけの言葉

12 遠く遠く~手紙~

13 ただいままでおかえりまで



【特典映像】

初回生産限定A

故郷 LIVE in YOKOSUKA

1:横須賀DRIVE

2:街

3:カレーライス時代

4:Baby Baby

5:History



初回生産限定B

遊助 STUDIO TAKE

1:カフェ・ラテ

2:LION

3:ブランコ





1979年4月18日生まれ。

神奈川県横須賀市出身。ドラマ、映画、バラエティ、CMと多岐にわたり活躍。

幼稚園時代から野球を始め、野球の名門・横浜高等学校を卒業。2009年3月に“遊助”としてシングル「ひまわり」でメジャーデビューし、現在シングル33枚目オリジナルアルバム11枚をリリース。そして2022年では新たな取り組みとして「浪漫飛行」「さすらい」のサンプリングカバーに挑戦し、新しい表現を発信し続けている。



