本日開催された第36回マイナビ東京ガールズコレクション2023 SPRING/SUMMERでオープニングアクトとして出演し、メンバーのTYRAがモデルとしても初めてランウェイを歩くなど、世間の注目度が上がっているZILLIONが、初の自主企画ライブ『&more...』(読み:エンモア)を開催することが決定した。会場は、いずれもShibuya WWWで、5月31日(水)と8月17日(木)の2公演行われる。



チケットは通常チケットに加え、メンバーの直筆サイン入り自撮りトレカ8枚セット(ソロ絵柄×8)が付いたグッズ付きチケットの二種類が用意されており、早速明日3月5日の正午から最速のオフィシャルHP先行が開始される。今回のライブに向けたオリジナルのトレカで、5月公演・8月公演で絵柄は異なるレアグッズとなるので、ぜひ早めにゲットし、コレクションしよう。



2/10にKT Zepp Yokohamaで行われた「ZILLION SHOWCASE LIVE BILLION」を成功に収め、4/19(水)にメジャーデビューを控えるZILLION。勢いそのままに初の自主企画ライブに挑む。



◆ZILLION presents 『& more...』

vol.01

日程:5月31日(水)

時間:開場/開演 18:15/19:00

vol.02

日程:8月17日(木)

時間:開場/開演 18:15/19:00



会場:Shibuya WWW

チケット:全自由 グッズ付きチケット¥5,000 ・ 通常チケット¥3,500

(税込/前売/整理番号付き/ドリンク代600円別)

※グッズは「直筆サイン入りメンバー自撮りトレカ8枚セット(ソロ絵柄×8)」

※トレカの絵柄は、公演ごとに異なります



■オフィシャルHP先行: https://www.sma-ticket.jp/artist/zillion

期間:2023年3月5日(日)正午12:00~3月12日(日)23:59

■一般発売日:3月18日(土) AM10:00



■プレイガイド

SMA TICKET:https://www.sma-ticket.jp/artist/zillion

ローソンチケット:https://l-tike.com/zillion/

チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/zillion/

イープラス:https://eplus.jp/zillion/



■お問合せ:SMA TICKET https://contact.sma-ticket.jp/s/smatinq/form/inquiry





◆ZILLION Major Debut Single 「EMO」

完全生産限定盤(SRCL-12473~12474):¥3,000(tax in)

通常盤(SRCL-12475):¥1,500(tax in)

【収録楽曲】

M1.EMO / 他後日発表

【予約URL】

https://ZILLION.lnk.to/3uGbyo

【店舗別特典】

店舗別7種の特典となりますので、お早めにご予約ください!

■HMV全店(HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く)

オリジナルL判ブロマイド (メンバー別ランダム1種、絵柄:HMVver.)

■TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)/ TSUTAYAオンラインショッピング

オリジナルL判ブロマイド (メンバー別ランダム1種、絵柄:TSUTAYA RECORDS ver.)

■楽天ブックス

オリジナルL判ブロマイド (集合1種)

■Amazon.co.jp

メガジャケ

■セブンネットショッピング

オリジナル缶バッジ (メンバー別ランダム1種)

■Sony Music Shop

オリジナルB2ポスター (集合1種)

■ZILLION応援店特典

オリジナルポストカード



▼注意事項

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※応援店対象店舗・特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。



◆ZILLION プロフィール

ソニーミュージック主催オーディション”ONE in a Billion”発、応募総数5,000人以上の中から、約1年にわたる審査・トレーニングを経て勝ち抜いて結成された、8人組男女混成・次世代ダンスボーカルトグループ。ダンスボーカルグループ界のNEO スタンダードとなるべく活動中。グループ名は、10億分の1の才能(ONE in a Billion)として選ばれたメンバー達が、Z世代を牽引するグループとして、果てのない(ZILLION)可能性とスケールを持って羽ばたいて欲しい、という願いを込めて。



YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCcCV42g3LYZMKDvnYPT5Beg

Instagram:https://www.instagram.com/zillion_zln_official/

Twitter:https://twitter.com/ZILLION_ZLN

TikTok:https://vt.tiktok.com/ZSefcyThe/

Official HP:https://zillion-official.com



