[株式会社カプコン]

コラボダイヴカード「ダンテ」「バージル」の入手チャンスがあるイベントも開催中!!



iOS/Android用ゲームアプリ『ロックマンX DiVE』では、『デビル メイ クライ 5』とのコラボイベントが開催中!本日3月15日(水)17:00よりコラボキャラ「ゼロ バージルトリガー」が登場する『デビル メイ クライ 5』ゼロ バージルトリガー カプセルが配信開始!

また、コラボダイヴカード「ダンテ」「バージル」などの入手チャンスがあるコラボイベント「デビルハンターチャレンジ」も開催中です。

【コラボ特設サイト】https://mobile.capcom.com/rxd/cp_dmc5.html







【ロックマンX DiVE】「ゼロ バージルトリガー」スキル紹介動画







https://youtu.be/IVsyp0W1qtw





『デビル メイ クライ 5』ゼロ バージルトリガー カプセル開催!







3月22日(水) 13:00まで『デビル メイ クライ 5』ゼロ バージルトリガー カプセルが開催!Sクラスキャラ「ゼロ バージルトリガー」の出現率がUP!



本カプセルで入手できるピックアップ対象のキャラは、3月21日(火) 22:00まで開催のイベントステージ「守れ!おかし工場奪還作戦」にて、特効ボーナス効果が発動され、イベントを優位に進めることができます。

詳しくは、ゲーム内お知らせをご確認ください。



【ゼロ バージルトリガー】















コラボイベント「デビルハンターチャレンジ」開催中!







3月21日(火)22:00まで、コラボイベント「デビルハンターチャレンジ」を開催中!ストーリーステージやボスチャレンジに挑戦して「DMCコイン」を集めよう!入手した「DMCコイン」はイベントショップ「Devil May Cry」にて「ダンテ」「バージル」など、コラボダイヴカードと交換ができます。



カード【ダンテ】







カード【バージル】











デビル メイ クライ 5コラボ特設サイト



https://mobile.capcom.com/rxd/cp_dmc5.html



以上



※一部イベントアイテムの入手方法・入手時期は、カプコン台湾よりアジア地域向けに配信されている「ROCKMAN X DiVE」と異なる場合がございます。





『ロックマンX DiVE』製品概要



シリーズ総販売数量3,600万本を記録した本格アクションゲーム『ロックマン』シリーズ。その最新作『ロックマンX DiVE』がiOS/Android用ゲームアプリとなって登場!

『ロックマンX』シリーズを軸とした本作は、己の腕を試すコンテンツや、フレンドとの協力プレイなど、やりこみ要素も盛りだくさん!ロックマンXの「if」の世界で、横スクロールアクションをトコトン楽しもう!!







タイトル:ロックマンX DiVE

ジャンル:アクションRPG

サービス開始日:2020年10月26日

プラットホーム:iOS/Android

アクセス方法:

【App Store】https://apps.apple.com/jp/app/id1526099327

【Google Play】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.rxdjp

プレイ料金:基本無料(アイテム課金あり)

公式サイト:https://mobile.capcom.com/rxd/

公式Twitter(@RX_DiVE):https://twitter.com/RX_DiVE

著作権表記:(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



※本プレスリリースの画面・情報は開発中のものです。内容・仕様は予告なく変更される場合がございます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/15-19:45)