指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ=LOVE(イコールラブ)。



先週2/22(水)に待望の13thシングル『この空がトリガー』を発売し、オリコン・週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに過去最高値のポイント・集計を記録、見事2位にランクインし話題冷めやらぬ中、本日『=LOVE全国ツアー2023「Today is your Trigger」』の追加公演を日本武道館で開催した。







当公演は、1/28(土)から福岡、仙台、大阪、名古屋を巡った『=LOVE全国ツアー2023「Today is your Trigger」の追加公演として、「昼の部」「夜の部」の2公演、約16,000人を収容して行われた。ステージに設置されたモニターでは、この日のために制作されたスペシャルなメンバー映像を取り入れながら、楽曲とリンクしたガーリーでキュートなLED演出、お決まりのカメコ撮影タイムなど、追加公演ならではの盛りだくさんな演出で、全編を通して=LOVEの更なる勢いを感じる感動的なコンサートとなった。



<「夜の部」ライブレポート>



カラフルに彩られたペンライトが会場を埋め尽くす中、ライブスタートを告げる『Overture』が流れると、来場者からの大きな拍手に包まれ、「今日は皆で楽しい思い出を作りましょう!」との佐々木舞香の呼びかけとともに、1曲目は最新曲『この空がトリガー』でスタート。叶わぬ恋の切なさを綴った王道の青春ソングをPOPなダンスとともに披露した。続いて=LOVEの代表曲『僕らの制服クリスマス』『ウィークエンドシトロン』『しゅきぴ』『いらない ツインテール』と立て続けにパフォーマンス。新体制となっても勢いを増す、気迫あふれるステージングで観客を魅了し会場を盛り上げた。







恒例となっているダンスビートにのせて、他メンバーを紹介する「他己紹介」パートでは、会場のペンライトがよりカラフルに彩られ、エンタテインメント性の高い=LOVEを存分にアピール。一転、「手遅れcaution」では、ステージ前方での炎演出に加え、会場のペンライトが真っ赤に染まり、シリアスな楽曲を魂を込め歌いあげた。その後も、「CAMEO」「Want you!Want you!」と人気曲が続く。ステージと3階客席後方までが一体となり、息の合った空間が作り上げられる、象徴的なセクションとなった。





その後はユニット曲、ソロ曲のパフォーマンスが続く。佐々木舞香・野口衣織・諸橋沙夏による″本気の愛を願いながらも、曖昧な関係から抜け出せない、複雑な心境を描いた大人の恋愛ソング『知らんけど』、会場をペンライト青色一色に染め上げた高松瞳のソロ曲『僕のヒロイン』、佐々木舞香のソロ曲『真夜中マーメイド』とユニット、ソロ曲ならではのパフォーマンスでオリジナリティー溢れるパフォーマンスで魅了。











昨年11月にTHE FIRST TAKE(佐々木舞香、野口衣織、諸橋沙夏が出演)でも披露され、Music Videoの再生回数も900万回再生超えを記録する、今や=LOVEの大人気曲となった『あの子コンプレックス』では、楽曲の世界観に引き込まれるほど、繊細なダンスとともに切ない失恋ソングを丁寧に歌い上げた。







さらに黒のドレスを身にまとった齋藤樹愛羅が登場。13thシングル『この空がトリガー』カップリング曲に収録されている初のソロ曲となる、お姫様からの進化を誓った超絶クールなダンスナンバー『Kiara Tiara』を妖艶なダンスとともに今までの彼女の雰囲気を一変させる、想像以上にクールな世界観で披露し、会場は大きな拍手に包まれた。









コンサートも終盤に差し掛かると『Be Selfish』『Oh!Darling』『「君と私の歌」』とポジティヴでPOPな楽曲の披露と合わせて、13thシングル『この空がトリガー』のカップリング曲『Junkies』『ラブクリエイト』も初披露された。









サウンドの虜になること必至の高松瞳がセンターを務めたハードなロックナンバー『Junkies』では、低音が会場内に響きわたる中、より激しいパフォーマンスで会場が熱気で包まれた。メンバーが一丸となり、目標に向かって手を取り合う決意表明曲『笑顔のレシピ』では、「ファンのみんなとメンバーがずっと笑顔で居られますように」との願いを込めて、センターを務めた山本杏奈の「この曲をここ日本武道館で歌えて幸せです。」との感謝の気持ちとともに精一杯の笑顔で楽曲を届けた。







本編最後では、「最後にこの会場を、私たちとみんなの愛でいっぱいにしましょう。」との野口衣織の呼びかけとともに、彼女がセンターを担当し、ファンへの感謝の気持ちとメンバーの絆を綴った、愛にあふれたポップナンバー「ラブクリエイト」も初披露し、「皆さんと一緒に幸せな空間が作れてうれしかったです。本日は本当にありがとうございました。」との佐々木舞香のメッセージとともに本編は終了した。



アンコールの拍手が冷めやらぬ中、Tシャツ姿で登場したメンバーは=LOVE夏の定番曲『夏祭り恋慕う』、お姫様になりたい願望を綴った、音嶋莉沙がセンターを務めるポップでキュートな『お姫様にしてよ!』、本日2度目となる『この空がトリガー』を披露。



その後、ステージスクリーン上に急遽「特報」が放映される。7/29(土)、30(日) の2日間にわたり、=LOVE、≠ME、≒JOYの3組による合同フェス「イコノイジョイ 2023」を富士急ハイランド コニファーフォレストにて開催されることがサプライズ発表された。





「7/29(土)、30(日) の2日間にわたり、=LOVE、≠ME、≒JOYの3組による合同フェス「イコノイジョイ 2023」が決定しました。2日間は初めてです!ノイミーちゃん、ニアジョイちゃんよろしくね。そして皆さんもイコノイジョイの応援よろしくお願いします。」とリーダーの山本杏奈がフェス2日間開催の喜びを語った。





さらに高松瞳は「皆さんの応援の力がすごくて、私たちにとって大切な存在です。いつも本当にありがとうございます。私たちが皆さんを想う気持ちと、皆さんが私たちを好きでいてくれる気持ちが=(イコール)でつながっていったらいいなと思います。」とのファンへの精一杯の感謝の想いを伝え、最後はデビューシングル「=LOVE」で当公演を締めくくった。











2023年初となる13thシングル『この空がトリガー』のリリース、そして新体制での全国5都市10公演となる『=LOVE全国ツアー2023「Today is your Trigger」』を駆け抜けた=LOVE。ますます勢いに乗る=LOVEに今後も大注目だ。





また、本日のセット日本武道館公演のセットリスト・プレイリストも公演後に公開されているので、ぜひコンサートの余韻に浸りながら、改めて楽曲をお聴きいただきたい。



★『=LOVE全国ツアー2023「Today is your Trigger」』追加公演 (日本武道館)

【SETLIST】 (「昼の部」「夜の部」共通)

M1. この空がトリガー ※2/22(水)発売 13thシングル表題曲

M2. 僕らの制服クリスマス

M3. ウィークエンドシトロン

M4. しゅきぴ

M5. いらない ツインテール

M6. 手遅れcaution

M7. CAMEO

M8. Want you!Want you!

M9. 知らんけど

M10. 僕のヒロイン

M11. 真夜中マーメイド

M12. あの子コンプレックス

M13. Kiara Tiara ※2/22(水)発売 13thシングル「この空がトリガー」 c/w曲 ※初披露

M14. Be Selfish

M15. Oh!Darling

M16. 「君と私の歌」

M17. Junkies ※2/22(水)発売 13thシングル「この空がトリガー」 c/w曲 ※初披露

M18. 青春”サブリミナル”

M19. 探せ ダイヤモンドリリー

M20. 笑顔のレシピ

-MC-

M21. ラブクリエイト ※2/22(水)発売 13thシングル「この空がトリガー」 c/w曲 ※初披露

[ENCORE]

EN1. 夏祭り恋慕う

EN2. お姫様にしてよ!

EN3. この空がトリガー ※2/22(水)発売 13thシングル表題曲

-MC-

EN2. =LOVE





★『=LOVE全国ツアー2023「Today is your Trigger」』日本武道館公演セットリスト・プレイリストを公開!

https://equallove.lnk.to/TodayisyourTrigger



★「この空がトリガー」Music Video

https://www.youtube.com/watch?v=20QJax8CwQo





『この空がトリガー』

作詞:指原莉乃

作曲:塚田耕平

編曲:古川貴浩

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Recorded by Sony Music Studios Tokyo





[MUSIC VIDEO]

Director:山戸結希

Choreographer:shoji(s**t kingz)

Producer:三池智之(north river)

Production Producer:渡辺洋朗、トルシエ(PARADE Tokyo)



【Information】

2023年7月29日(土)、30日(日) イコノイジョイ 2023 開催決定!

【日 程】2023年7月29日(土)、30日(日)

【会 場】富士急ハイランド コニファーフォレスト

※詳細、チケット情報などは追ってお知らせいたします。



★商品情報

【=LOVE 13thシングル「この空がトリガー」商品概要】

発売日:2023年2月22日(水)

■Type A

商品仕様:CD+DVD

品番:VVCL-2188~2189

価格:¥1,650(税込)



《CD収録内容》

1.この空がトリガー

2.Junkies

3.この空がトリガー -Instrumental-

4.Junkies -Instrumental-



《DVD収録内容》

1.この空がトリガー Music Video

2.この空がトリガー メイキング映像



《初回仕様限定 封入特典》

Type A生写真10種(=LOVE)のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー



■Type B

商品仕様:CD+DVD

品番:VVCL-2190~2191

価格:¥1,650(税込)



《CD収録内容》

1.この空がトリガー

2.ラブクリエイト

3.この空がトリガー -Instrumental-

4.ラブクリエイト -Instrumental-



《DVD収録内容》

イコラブ社員旅行 in 北海道 -前編-

《初回仕様限定 封入特典》

Type B生写真10種(=LOVE)のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー



■Type C

商品仕様:CD+DVD

品番:VVCL-2192~2193

価格:¥1,650(税込)

《CD収録内容》

1.この空がトリガー

2.Kiara Tiara

3.この空がトリガー -Instrumental-

4.Kiara Tiara -Instrumental-

《DVD収録内容》

イコラブ社員旅行 in 北海道 -後編-



《初回仕様限定 封入特典》

Type C生写真10種(=LOVE)のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー



■Type D

商品仕様:CD+DVD

品番:VVCL-2194~2195

価格:¥1,650(税込)



《CD収録内容》

1.この空がトリガー

2.スイートシックスティーン(≒JOY)

3.この空がトリガー -Instrumental-

4.スイートシックスティーン -Instrumental-



《DVD収録内容》

1.スイートシックスティーン Music Video(≒JOY)

2.スイートシックスティーン メイキング映像



《初回仕様限定 封入特典》

Type D生写真12種(≒JOY)のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー



■Type E(通常盤)

商品仕様:CD Only

品番:VVCL-2196

価格:¥1,100(税込)



《CD収録内容》

1.この空がトリガー

2.Junkies

3.ラブクリエイト

4.Kiara Tiara

5.この空がトリガー -Instrumental-

6.Junkies -Instrumental-

7.ラブクリエイト -Instrumental-

8.Kiara Tiara -Instrumental-



■スペシャルプレゼントの詳細はこちら

https://equal-love.jp/news/detail/6357



★13thシングル発売記念 オンライン個別お話し会開催



2023年2月22日(水)発売、=LOVE 13thシングル『この空がトリガー』 forTUNE music限定オンライン個別お話し会参加権利付通常盤をご購入いただいた方を対象としたオンライン個別お話し会を開催!!



▼オンライン個別お話し会 開催日時

【日程】

2023年3月11日(土)

2023年3月21日(火・祝)

2023年3月26日(日)

2023年4月1日(土)

2023年4月2日(日)

2023年4月23日(日)

2023年4月29日(土)

2023年5月5日(金・祝)

2023年5月7日(日)

2023年5月27日(土)

2023年5月28日(日)



【時間】 ※全日程共通

開場時間/9:45 開始時間/10:00 終了時間/20:00

https://equal-love.jp/news/detail/6423



★プロフィール

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル「=LOVE」メジャーデビュー。これまでに13作のシングルをリリースし、すべてオリコン・週間ランキングトップ10入りを果たしている。6thシングル「ズルいよ ズルいね」、8thシングル「青春”サブリミナル”」、12thシングル「Be Selfish」でオリコン週間シングルランキング初登場1位を獲得。昨年5月にリリースしたファーストアルバム「全部、内緒。」でもオリコン週間アルバムランキング初登場1位を獲得。2021年1月には日本武道館2days公演、7月には横浜アリーナ単独公演、9月には幕張メッセ 幕張イベントホール単独公演も開催。 2022年9月25日(日)には東京・国立代々木競技場 第一体育館にて、過去最大規模となる「=LOVE 5th ANNIVERSARYPREMIUM CONCERT」を大成功に収める。「=LOVE」という名前には、「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。」という指原莉乃の想いが詰まっている。





オフィシャルHP https://equal-love.jp/

公式twitter https://twitter.com/Equal_LOVE_12

公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCv7VutirxDn3RWIJXI68n_A



