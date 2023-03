[株式会社カプコン]

【カプコン直営店舗関連情報】



株式会社カプコンは、2023年3月25日よりイラストレーターオオゴシヤステルさんによる、LINEスタンプを中心に大人気の柴犬のキャラクター『しばんばん』(株式会社マインドウェイブ)と、カプコンのゲーム内に登場する犬のキャラクターのコラボレーション商品をカプコン直営店舗にて順次販売いたします。











「もしも『しばんばん』がカプコンのゲームの世界に迷い込んだら」をコンセプトに、「大神」シリーズから『アマテラス』『オキクルミ』、「モンスターハンター」シリーズから『ガルク』、「バイオハザード」シリーズから『ケルベロス』、「ロックマン」シリーズから『ラッシュ』に扮した5種類の『しばんばん』をオオゴシヤステルさんに描き下ろしていただきました。



描き下ろしイラストのグッズは、カプコン直営店舗である「カプコンストア」をはじめ、おうちで遊べるカプコンのクレーンゲームサイト「カプとれ」や全国アミューズメント施設で商品を手に入れることができますので、是非この機会をお見逃しなく!







■毎日愛でてあげたいキュートなアイテム♪物販商品をカプコンストアにて多数展開!





□商品情報

商品名 価格(税込)

1. A4クリアファイル(全5種) 各605円

2. エコバック 1,320円

3. 養生テープ 880円

4. シャープペンシル 990円

5. ジャガードタオル(全5種) 各1,100円

6. ふせんセット 1,540円

7. ポーチ 1,650円

8. フルカラーTシャツ(全5種) 各3,850円

9. ペットボトルケース 1,980円

10. タンブラー 3,080円

11. トレーディングアクリルスタンドキーホルダー(全5種) 1個935円



□発売日

【オンライン】

2023年3月25日(土) 0時~

【店頭販売】

2023年3月25日(土)



□取扱店舗

【オンライン】

・PARCO ONLINE STORE内CAPCOM STORE(カプコンストア)

https://online.parco.jp/shop/c/cs025792/



【店頭販売】

・CAPCOM STORE TOKYO(カプコンストアトーキョー)

・CAPCOM STORE OSAKA(カプコンストアオーサカ)

・CAPCOM STORE&CAFE UMEDA(カプコンストア&カフェウメダ)









■おうち時間からおでかけまで! ずっとそばに置いておきたくなるアミューズメント景品登場!





□商品情報

1. 缶バッジ (全5種) サイズ:約57mm

2. クリアマルチケース(全5種) サイズ:全長約110mm

3. 保冷バッグ(全2種) サイズ:約H300×W400×D250mm

4. ダイカットクッション(全5種) サイズ:全長約380mm

5. フルカラーTシャツ(全5種) サイズ:フリーサイズ



□発売日

【オンライン】

2023年3月25日(土) 0時~先行展開開始

【店頭展開】

2023年3月25日(土)



□展開場所

【オンライン】

・カプコンネットキャッチャー「カプとれ」

https://capcom-netcatcher.com/

【店頭展開】

・全国のカプコン直営アミューズメント店舗

https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/index.html









■オリジナル「トートバッグ」がもらえるマストバイキャンペーンも開催!

対象の商品を購入・プレイしていただいた方を対象に、本コラボオリジナルの「トートバッグ」がもらえるマストバイキャンペーンも開催いたします。店舗によって異なる絵柄の「トートバッグ」をプレゼントいたします!



□配布条件

【カプコンストアトーキョー/オーサカ/ウメダ】

「しばんばん×カプコン」コラボ商品を含む、税込4,000円以上お買い上げで『アマテラス』柄を1会計につき1枚プレゼント。

※オンライン販売分はキャンペーン対象外となります。予めご了承ください。



【カプコン直営アミューズメント店舗】

「しばんばん×カプコン」コラボ景品が投入されている筐体に、500円投入ごとに引換券1枚をお渡しいたします。

引換券3枚で『ガルク』柄を1枚プレゼント。

※カプコンネットキャッチャー「カプとれ」はキャンペーン対象外となります。予めご了承ください。

※電子マネー専門店のみ投入金額が異なる場合がございます。



※いずれの店舗も先着順で無くなり次第終了となります。予めご了承ください。





---------------------------------------------------

【注意事項】

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※発売日は変更になる場合がございます。

※本商品は後日イベント、店舗、オンラインストア等で販売の可能性がございます。予めご了承ください。

---------------------------------------------------





■CAPCOM STORE 概要■

・URL :https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomstore/index.html

・twitter :https://twitter.com/Cstorejapan



・CAPCOM STORE TOKYO(カプコンストアトーキョー)



・店舗 :CAPCOM STORE TOKYO (カプコンストアトーキョー)

・場所 :東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 6F





・CAPCOM STORE OSAKA(カプコンストアオーサカ)



・店舗 :CAPCOM STORE OSAKA (カプコンストアオーサカ)

・場所 :大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目8-3 心斎橋PARCO 6F





・CAPCOM STORE&CAFE UMEDA(カプコンストア&カフェウメダ)



・店舗 :CAPCOM STORE & CAFE UMEDA (カプコンストア&カフェウメダ)

・場所 :大阪府大阪市北区梅田3-1-1大丸梅田店 13F





■カプコンネットキャッチャー「カプとれ」 店舗概要■





・店舗 :カプコンネットキャッチャー「カプとれ」

・URL :https://capcom-netcatcher.com/

・twitter :https://twitter.com/CAPCOM_CAPTORE





■カプコン直営アミューズメント施設店舗概要■



・店舗一覧 :https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/index.html

・twitter :https://twitter.com/Capcom_amuse





■著作権表記

(C) MIND WAVE INC.

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.





