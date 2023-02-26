＝LOVE 高松瞳がセンターを務める新曲「Junkies」M…
［株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ］
指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ＝LOVE(イコールラブ)。
2/22(水)に待望の13thシングル「この空がトリガー」を発売し、表題曲「この空がトリガー」のMusic Videoが450万回再生を突破、さらにメンバーのLipシーンで構成された「この空がトリガー」（Close-up ver.）、各メンバーのダンスパフォーマンスにフォーカスした「この空がトリガー」（Dance Focus ver.）など、各種動画が大注目を集めているが、本日、13thシングル「この空がトリガー」Type A、通常盤のカップリングに収録の新曲「Junkies」のMVが公開となった。
新曲「Junkies」は、高松瞳がセンターを務め、サウンドの虜になること必至のハードなロックナンバーに仕上がっている。Music Videoでは、十人十色のシチュエーションで様々な衣装を着たメンバーが登場し、ロック調の楽曲の勢いそのままにシームレスなカメラワークが繰り広げられる見どころ満載のMUSIC VIDEOに仕上がっている。個性豊かなイコラブメンバーのパフォーマンス、衣装にも大注目し、ご覧いただきたい。
2023年、初となるシングルをリリースし、来週3/2(木)には『全国ツアー2023「Today is your Trigger」』追加公演となる日本武道館公演の開催も控え、ますます精力的に活動し続ける＝LOVE。
今後の活躍からますます目が離せない。
★「Junkies」Music Video
https://youtu.be/POBlJq_P8os
作詞：指原莉乃
作曲・編曲：増田武史
Sound Director：矢山貴之（Sony Music）
Recorded by Sony Music Studios Tokyo
[MUSIC VIDEO]
Director：大野敏嗣
Choreographer：竹中夏海
Producer：三池智之（north river）
Production Producer：渡辺洋朗、トルシエ（PARADE Tokyo）
★「この空がトリガー」Music Video
https://www.youtube.com/watch?v=20QJax8CwQo
『この空がトリガー』
作詞：指原莉乃
作曲：塚田耕平
編曲：古川貴浩
Sound Director：矢山貴之（Sony Music）
Recorded by Sony Music Studios Tokyo
[MUSIC VIDEO]
Director：山戸結希
Choreographer：shoji（s**t kingz）
Producer：三池智之（north river）
Production Producer：渡辺洋朗、トルシエ（PARADE Tokyo）
★「Kiara Tiara」Music Video
https://youtu.be/WB30LnBxwfk
『Kiara Tiara』
作詞：指原莉乃
作曲・編曲：Ryu
Sound Director：矢山貴之（Sony Music）
Recorded by Sony Music Studios Tokyo
[MUSIC VIDEO]
Director：佐伯雄一郎
Choreographer：武田舞香
Producer：三池智之（north river）
Production Producer：渡辺洋朗、トルシエ（PARADE Tokyo）
★=LOVE全国ツアー2023「Today is your Trigger」
3月2日(木) 東京・日本武道館
詳細はHPをチェック!
https://equal-love.jp/
★商品情報
【=LOVE 13thシングル「この空がトリガー」商品概要】
発売日：2023年2月22日（水）
■Type A
商品仕様：CD+DVD
品番：VVCL-2188～2189
価格：￥1,650（税込）
《CD収録内容》
1.この空がトリガー
2.Junkies
3.この空がトリガー -Instrumental-
4.Junkies -Instrumental-
《DVD収録内容》
1.この空がトリガー Music Video
2.この空がトリガー メイキング映像
《初回仕様限定 封入特典》
Type A生写真10種（＝LOVE）のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー
■Type B
商品仕様：CD+DVD
品番：VVCL-2190～2191
価格：￥1,650（税込）
《CD収録内容》
1.この空がトリガー
2.ラブクリエイト
3.この空がトリガー -Instrumental-
4.ラブクリエイト -Instrumental-
《DVD収録内容》
イコラブ社員旅行 in 北海道 -前編-
《初回仕様限定 封入特典》
Type B生写真10種（＝LOVE）のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー
■Type C
商品仕様：CD+DVD
品番：VVCL-2192～2193
価格：￥1,650（税込）
《CD収録内容》
1.この空がトリガー
2.Kiara Tiara
3.この空がトリガー -Instrumental-
4.Kiara Tiara -Instrumental-
《DVD収録内容》
イコラブ社員旅行 in 北海道 -後編-
《初回仕様限定 封入特典》
Type C生写真10種（＝LOVE）のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー
■Type D
商品仕様：CD+DVD
品番：VVCL-2194～2195
価格：￥1,650（税込）
《CD収録内容》
1.この空がトリガー
2.スイートシックスティーン（≒JOY）
3.この空がトリガー -Instrumental-
4.スイートシックスティーン -Instrumental-
《DVD収録内容》
1.スイートシックスティーン Music Video（≒JOY）
2.スイートシックスティーン メイキング映像
《初回仕様限定 封入特典》
Type D生写真12種（≒JOY）のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー
■Type E（通常盤）
商品仕様：CD Only
品番：VVCL-2196
価格：￥1,100（税込）
《CD収録内容》
1.この空がトリガー
2.Junkies
3.ラブクリエイト
4.Kiara Tiara
5.この空がトリガー -Instrumental-
6.Junkies -Instrumental-
7.ラブクリエイト -Instrumental-
8.Kiara Tiara -Instrumental-
■スペシャルプレゼントの詳細はこちら
https://equal-love.jp/news/detail/6357
★13thシングル発売記念 オンライン個別お話し会開催
2023年2月22日(水)発売、＝LOVE 13thシングル『この空がトリガー』 forTUNE music限定オンライン個別お話し会参加権利付通常盤をご購入いただいた方を対象としたオンライン個別お話し会を開催!!
▼オンライン個別お話し会 開催日時
【日程】
2023年3月11日(土)
2023年3月21日(火・祝)
2023年3月26日(日)
2023年4月1日(土)
2023年4月2日(日)
2023年4月23日(日)
2023年4月29日(土)
2023年5月5日(金・祝)
2023年5月7日(日)
2023年5月27日(土)
2023年5月28日(日)
【時間】 ※全日程共通
開場時間/9:45 開始時間/10:00 終了時間/20:00
https://equal-love.jp/news/
★プロフィール
指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル「=LOVE」メジャーデビュー。これまでに12作のシングルをリリースし、すべてオリコン・週間ランキングトップ10入りを果たしている。6thシングル「ズルいよ ズルいね」、8thシングル「青春”サブリミナル”」、12thシングル「Be Selfish」でオリコン週間シングルランキング初登場1位を獲得。昨年5月にリリースしたファーストアルバム「全部、内緒。」でもオリコン週間アルバムランキング初登場1位を獲得。2021年1月には日本武道館2days公演、7月には横浜アリーナ単独公演、9月には幕張メッセ 幕張イベントホール単独公演も開催。 2022年9月25日(日）には東京・国立代々木競技場 第一体育館にて、過去最大規模となる「=LOVE 5th ANNIVERSARYPREMIUM CONCERT」を大成功に収める。「=LOVE」という名前には、「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。」という指原莉乃の想いが詰まっている。
オフィシャルHP https://equal-love.jp/
公式twitter https://twitter.com/Equal_LOVE_12
公式YouTubeチャンネルhttps://www.youtube.com/channel/UCv7VutirxDn3RWIJXI68n_A
企業プレスリリース詳細へ （2023/02/26-11:15）
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