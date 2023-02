[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]



多次元アイドルプロジェクト「UniteUp!」より、PROTOSTARが4月19日(水)にEP「星瞬My wish! EP」を発売することが決定した。





2021年よりYouTubeチャンネルにて次々と楽曲を公開し、2023年1月よりTVアニメ放送中の多次元アイドルプロジェクト「UniteUp!(ユナイトアップ)」。



友人が動画を投稿したことがきっかけとなった“KIKUNOYU”こと、歌うことが大好きな高校生清瀬明良(CV:戸谷菊之介)、甘い声で歌い上げる切ない歌詞が特徴の名曲カヴァーで話題を呼んだ“EVAN”こと直江万里(CV:山口諒太郎)、まっすぐで芯のある声が特徴の“すず”こと五十鈴川千紘(CV:平井亜門)の3人が、突如引退した伝説のアイドル“Anela”がアイドル育成のために立ち上げた芸能事務所“sMiLeaプロダクション”にスカウトされアイドルグループを結成。





今回のEPには、PROTOSTARのお披露目曲である「YOU」に加え、「星瞬My wish!」「トリプレット」、さらに3人がスカウトされるきっかけとなった歌い手時代のソロ曲も収録される。









また、ジャケットは描きおろしのイラストとなっており、初回生産限定盤はデジパック仕様で、特典DVDにはアニメ「UniteUp!」のノンクレジットエンディングムービーが2本収録される。



PROTOSTARのアイドルとしての大きな第一歩であるEP、ぜひチェックしよう。



■商品情報

発売日:2023年4月19日(水)

タイトル:星瞬My wish! EP

品番・価格:【CD+DVD】SRCL-12417~12418 税別2,000円 税込2,200円

【CD】SRCL-12419 税別1,500円 税込1,650円



▼CD(通常盤・初回生産限定盤 共通)

1.星瞬My wish!

2.トリプレット

3.YOU

4.いいの

5.Partition

6.ゆめゆくの



▼DVD(初回生産限定盤 特典)

TVアニメ「UniteUp!」ノンクレジットエンディング映像A

TVアニメ「UniteUp!」ノンクレジットエンディング映像B



<UniteUp!とは>

ソニーミュージックが贈る多次元アイドルプロジェクト「UniteUp!」。

突如オープンしたYouTubeチャンネルにて、さまざまなアーティストのバラエティ豊かな楽曲を展開。

人気楽曲のカバー、「歌ってみた」を公開していた“KIKUNOYU”、“EVAN”、“すず”。

ソロアーティストとして音楽性の高い楽曲をリリースしてきた“高尾大毅”、“二条瑛士郎”、“東郷楓雅”。

自身が作曲した楽曲を中心に唯一無二の歌声を披露していた“はる賀”。

ハイクオリティなパフォーマンスで圧倒的な存在感を示していたトップアイドル“Anela”。

彼らの紡いできた音楽が、想いが、新たなドラマにつながっていく。

公式HP:https://uniteup.info

公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@UniteUpOfficialYouTubeChannel



<キャラクター紹介>

■PROTOSTAR(プロトスター)

歌い手がアイドルに!無限の可能性を秘めた“生まれたばかりの星たち”(プロトスター)

清瀬明良(CV:戸谷菊之介)・直江万里(CV:山口諒太郎)・五十鈴川千紘(CV:平井亜門)

■LEGIT(レジット)

それぞれが磨き上げた"ホンモノ"のパフォーマンスでてっぺん目指す!実力派アイドル!

高尾大毅(CV:助川真蔵)・二条瑛士郎(CV:森蔭晨之介)・東郷楓雅(CV:坂田隆一郎)

■JAXX/JAXX(ジャックジャック)

届けたい音楽を自分たちで奏でたい!強い絆で結ばれたバンドアイドル!

春賀楽翔(CV:masa)・桂 ほまれ(CV:下前祐貴)・香椎一澄(CV:馬越琢己)・若桜 潤(CV:坪倉康晴)・森ノ宮奏太(CV:高本 学)

■Anela(アネラ)

新たな夢に向かってステージから舞い降りた伝説のアイドル。その想いは繋がっていく──

大月 凛(CV:斉藤壮馬)・辻堂真音(CV:中島ヨシキ)



<TVアニメ『UniteUp!』>

2023年1月7日よりTOKYO MX 他にて放送開始!

TOKYO MX:1月7日より毎週土曜23:30~

※放送日時は変更になる場合がございます。予めご了承ください。



