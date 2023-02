[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]

FUNK・SOUL・DISCOのグルーヴに、哲学のエッセンスを加えた歌詞、そしてコミカルで個性的なダンスを武器に数々の音楽ファンをうならせている五人組アイドル、フィロソフィーのダンスが、新曲「熱風は流転する」のMVを公開した。











「熱風は流転する」は、TVアニメ「あやかしトライアングル」のオープニングテーマに起用されている楽曲。昨年11月に加入した新メンバー木葭ののと香山ななこがアイスを食べているシーンから始まる本MVでは、フィロソフィーのダンスのメンバーが本格的なポールダンスに挑戦。撮影前にレッスンを重ね、筋肉痛とあざと戦いながら凄技を習得した。熱風の温度を感じる熱いダンスや表情に注目だ。監督はフィロソフィーのダンスではお馴染みのZUMI氏が務めた。









さらに、新体制初のバンドセットワンマンライブツアー「Brand New Dance TOUR」のチケットFC先行がスタート。東京、大阪、名古屋の三都市をバンドセットで訪れるツアーとなっており、最強の五人組となったフィロソフィーのダンスの新たな魅力の発見が期待できる。





▼奥津マリリ コメント



新体制初のMV、新メン2人はこれからどんな顔を見せてくれるんだろう?どれだけのいい顔を隠し持っているんだろう?と私自身これからがとても楽しみになりました!!

そしてZUMIさん節炸裂のドキッとするシーンが沢山で、まさに"油断してたでしょ?"な熱風アチアチMVとなっております!!

一瞬のシーンこそ見逃せない!是非何度も停止しながら繰り返しお楽しみください(ハート)



▼佐藤まりあ コメント



ミュージックビデオという短い時間の中で、フィロソフィーのダンスが持つ全ての魅力を引き出して詰め込んでくださった監督のZUMIさんに大大大感謝の気持ちでいっぱいです!メンバーの表情、初挑戦のポールダンス、とにかく隅から隅まで何度でもご覧ください!



▼日向ハル コメント



みんなー!大変!熱風注意報が発表されたよ!!!原因はふぃろちゃんずの5人が可愛くてかっこよくてセクシーすぎるから^_−☆たくさんの魅力が潜んでるから1秒たりとも見逃さないで~!油断した瞬間あちあちな熱風で火傷しちゃうよ、気を付けてね!!



▼木葭のの コメント



フィロソフィーのダンスに入って初めてのMV撮影、表情の出し方や自分の魅せ方など上手くできたかなあ、、、と心配なところもあったのですが、できてみれば監督ZUMIさんの魔法によってなかなかいい顔をしていました!初挑戦のポールダンスや迫力あるセットでのダンスシーンなど見どころ満載です!是非いろんな部分に注目しながらたくさんお楽しみください!



▼香山ななこ コメント



新体制での初のMVです!

ののちゃんと2人のシーンは、朝イチで屋外撮影だったのでとても寒くて大変でしたが、そんな寒さも忘れるくらい一日中とても刺激的で楽しかったです!

私にとって初めての撮影だったので、上手く表情を作れるか不安な気持ちもあったのですが、監督のZUMIさんのご指導やアドバイスのお陰で、色々と学ばせて頂き、新しい引き出しが増えました!

メンバー全員で挑戦したポールダンスも、それぞれが美しくてセクシーで素敵なので注目して欲しいです!

今回のMVは観れば観るほどメンバーの新たな素敵な所を発見できると思うので、是非沢山観てください(ハート)



▼監督 ZUMI氏コメント

熱風とともに登場した新メンバーを迎え、新体制での初となる撮影でした。初めてのMV撮影に緊張の表情が垣間見える新メンバーでしたが、お姉さんメンバー達が持ち前の明るさで盛り上げてくれて一気に一体感が生まれていたのはさすがフィロのスだなと感動しました。また、今回初めてMVでポールダンスに挑戦してもらったのですが、新鮮かつフィロのスらしさが爆発していて、注目してほしいシーンの一つです。アザを作りながら練習に励んでくれた努力が素敵なシーンとして映像に映しだされているかと思います、ご注目!

可憐さと大胆さが交互に押し寄せる彼女らのパフォーマンスの凄みをMVで伝えられたら!そんな思いで撮影させていだだきました。



■熱風は流転するMV

・URL https://youtu.be/AmWqt4tWE4w



■2月15日先行配信リリース フィロソフィーのダンス「ファイナル・アンサー」

▼配信リンク

https://Philosophy.lnk.to/OwvMbUWN



■3月15日リリース フィロソフィーのダンス「熱風は流転する」

▼CD購入はこちらから

URL https://smr.lnk.to/jadfTy

・初回生産限定盤(CD+BD+フォトブック):9,500円(税込)SRCL-12430~12432

※BDには「十束おとは卒業コンサート ~ベスト・フォー・フォーエバー~」のライブ映像を収録

※副音声にメンバーによるオーディオコメンタリー収録

※豪華フォトブック付き

・通常盤(CD):2,000円(税込)SRCL-12433

・期間生産限定盤(CD+BD):2,500円(税込)SRCL-12434~12435

※BDにはTV アニメ「あやかしトライアングル」ノンクレジットオープニング映像を収録

※デジパック仕様



<全形態共通収録楽曲>

・熱風は流転する

・Gimme Five!

・ファイナル・アンサー

・ポジ子とネガ乃

・熱風は流転する(instrumental)

・Gimme Five! (instrumental)

・ファイナル・アンサー(instrumental)

・ポジ子とネガ乃(instrumental)



■TVアニメ「あやかしトライアングル」ノンクレジットOP映像|フィロソフィーのダンス「熱風は流転する」







■TVアニメ「あやかしトライアングル」放送情報

2023年1月9日より放送開始!

==========

TOKYO MX 1月9日より 毎週月曜25:05~

とちぎテレビ 1月9日より 毎週月曜25:00~

群馬テレビ 1月9日より 毎週月曜25:00~

BS11 1月9日より 毎週月曜25:00~

テレビ愛知 1月9日より 毎週月曜25:30~

読売テレビ 1月9日より 毎週月曜26:59~

AT-X 1月10日より 毎週火曜21:00~



※放送日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承ください。

==========



■フィロソフィーのダンス 新体制初バンドセットワンマンライブツアー「Brand New Dance TOUR」

・2023年5月2日(火)愛知 Electric Lady Land

https://www.ell.co.jp

・2023年5月3日(水祝)大阪 GORILLA HALL OSAKA

https://gorillahall.jp/

・2023年5月14日(日)東京 The GARDEN HALL

https://gardenplace.jp/culture/hall.php

【ライブ詳細】

https://danceforphilosophy.com/news/2023/02/23/3991

【チケット情報】

1.FC先行期間(抽選):2023年2月23日(木)12:00~3月5日(日)23:59

お申し込みはこちら:https://danceforphilosophy-fc.com/bndtour_ticket/

※FC先行ではFCへの入会が必要です。(FC詳細:https://danceforphilosophy-fc.com/s/n92/?ima=0000&link=ROBO004)

2.ローチケ PG先行(抽選):2023年3月13日(月)12:00~3月19日(日)23:59

3.ぴあ・e+ PG先行(抽選):2023年3月27日(月)12:00~4月2日(日)23:59

4.一般発売(先着):2023年4月10日(月)12:00~5月1日(月) 23:59まで



■URL

【Official HP】https://danceforphilosophy.com/

【Official Twitter】https://twitter.com/DFP_2015

【Official Instagram】https://www.instagram.com/dance_for_philosophy/



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/23-15:46)