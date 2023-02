[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]

「STAYの声が聞けて、これ以上に嬉しいことはない。」











昨年、韓国でのMini Albumが2作連続で米ビルボードのメインチャート「ビルボード200」で1位を記録し、K-POP史上2組目の快挙を達成。さらに、2022年に開催したワールドツアーは大成功を収め、全世界から注目を集める“全米No.1ボーイズグループ”Stray Kids(読み:ストレイキッズ)の、待望のアンコール公演「Stray Kids 2nd World Tour "MANIAC" ENCORE in JAPAN」がついにスタートした。



「Stray Kids 2nd World Tour "MANIAC" ENCORE in JAPAN」は、昨年世界10都市23公演を巡った大規模ワールドツアーのアンコール日本公演。2月11日(土・祝)のさいたまスーパーアリーナ公演を皮切りに、いよいよスタート。



Stray Kidsの日本公演は、昨年月7月の東京・国立代々木競技場第一体育館以来、約7ヶ月ぶり。開催発表と同時に日本中の注目を集め、さいたまスーパーアリーナ、京セラドーム大阪の全4公演のチケットは即日ソールドアウト、今回も入手困難を極めたプレミアライブとなった。



2月11日(土・祝)、超満員のさいたまスーパーアリーナは、会場での声出しが解禁されたこともあり、メンバーの登場に割れんばかりの歓声が響いた。会場が凄まじい熱気に包まれる中、Stray Kidsは「MANIAC」を皮切りに、「God's Menu」、「Thunderous」などMusic VideoのYouTube再生回数が億越えの代表曲たちを、休む間もなく次々とパフォーマンス。時に生バンドでのパフォーマンスは、Stray Kidsの楽曲たちをさらに迫力あるものへ昇華させていく。















そして、2月22日(水)にリリースとなるJAPAN 1st Album『THE SOUND』のリード楽曲「THE SOUND」をライブ初披露。メロディックなサビから、高速で繰り出すラップ、パワフルで激しいダンスなど、唯一無二のStray Kidsらしさが詰め込まれた最新の日本オリジナル曲でファンを圧倒した。











今回、会場での声出しが解禁されたことで、STAY(※Stray Kidsのファンの愛称)の声がしっかり届いたメンバーたちは、一人ずつ日本語で愛や感謝をしっかりと伝えた。



リノは「皆さんの応援のお陰でこんな大きい会場でアンコール公演をできることになっただけでも嬉しいのに、今回はSTAYの声が生で聞けて、これ以上に嬉しいことはないです。」と伝えた。



ライブは、会場の熱気冷めやらぬまま大盛況の中終了。

Stray Kidsのアンコール日本公演「Stray Kids 2nd World Tour "MANIAC" ENCORE in JAPAN」さいたまスーパーアリーナ公演は、会場だけでなく全国の映画館でライブビューイングと、4つのプラットフォームでのオンラインライブでも配信され、2日間で約10万人が熱狂、大きな成功を収めた。

続く、2月25日(土)、2月26日(日)の京セラドーム大阪の2公演にもさらなる期待が集まる。





























撮影:田中聖太郎





■Stray Kids 2nd World Tour "MANIAC" ENCORE in JAPAN



<日時/会場>



2月11日(土・祝) さいたまスーパーアリーナ



OPEN 16:00 / START 17:30



2月12日(日) さいたまスーパーアリーナ



OPEN 15:00 / START 16:30



2月25日(土) 京セラドーム大阪



OPEN 15:30 / START 17:30



2月26日(日) 京セラドーム大阪



OPEN 14:30 / START 16:30





【公演に関するお問い合わせ】



・さいたまスーパーアリーナ公演:SOGO TOKYO



03-3405-9999 (月-土 12:00~13:00 / 16:00~19:00 *日曜・祝日を除く)



・京セラドーム大阪公演:SOGO OSAKA



06-6344-3326 (平日 14:00~16:00 *土日・祝日を除く)





■Stray Kids 『THE SOUND』 Music Video



https://youtu.be/ivijoIfhl0o



■Stray Kids 『CASE 143 -Japanese ver.-』 Music Video



https://youtu.be/pNIVcEVdjqc



■2023年2月22日(水)発売 JAPAN 1st Album『THE SOUND』



特設サイト : https://www.straykidsjapan.com/thesound/





【収録曲】



1. THE SOUND



2. Battle Ground



3. Lost Me



4. DLMLU



5. Novel



6. CASE 143 -Japanese ver.-



7. CHILL -Japanese ver.-



8. Scars



9. ソリクン -Japanese ver.-



10. There



11. THE SOUND (Instrumental) ※FC限定盤のみ収録





【商品概要】



<初回生産限定盤A>

CD+Blu-ray ¥6,600 (税込) / ESCL-5760~5761

*60P PHOTO BOOK (Type A)

*三方背BOX&オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様

*フォトカードA (メンバー別全16種より2枚ランダム封入)

*フォトステッカー (メンバー別全8種より1枚ランダム封入)

*連結オリジナルフォトカード (メンバーソロ8枚連結)

*Stray Kids折りたたみポスター (約W558×H405mm / メンバー集合絵柄1種)

*シリアルナンバー2口封入

*Blu-ray 収録内容

・Jacket Shooting Making Movie

・「THE SOUND」 Recording Making Movie

・SKZ MUSEUM

・「CIRCUS」 Music Video

・「CIRCUS」 Music Video Making Movie

・「Your Eyes」 Music Video

・「Your Eyes」 Music Video Making Movie





<初回生産限定盤B>

CD+スペシャルZINE ¥4,200 (税込) / ESCL-5762~5763

*32P PHOTO BOOK (Type B)

*オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様

*フォトカードB (メンバー別全16種より2枚ランダム封入)

*スペシャルZINE 28P (メンバー手書きメッセージ付)

*シリアルナンバー1口封入



<通常盤 (初回仕様) >

CD Only ¥3,300 (税込) / ESCL-5764

*フォトカードC封入 (メンバー別全8種より1枚ランダム封入) ※初回仕様のみ封入

*シリアルナンバー1口封入 ※初回仕様のみ封入



<FANCLUB会員限定盤 (Bang Chan盤)>

CD Only ¥3,500 (税込) / ESC8-130

*スペシャル両面フォトカード封入 (バンチャン絵柄全3種より1枚ランダム封入)

*完全受注生産



<FANCLUB会員限定盤 (Lee Know盤)>

CD Only ¥3,500 (税込) / ESC8-131

*スペシャル両面フォトカード封入 (リノ絵柄全3種より1枚ランダム封入)

*完全受注生産



<FANCLUB会員限定盤 (Changbin盤)>

CD Only ¥3,500 (税込) / ESC8-132

*スペシャル両面フォトカード封入 (チャンビン絵柄全3種より1枚ランダム封入)

*完全受注生産



<FANCLUB会員限定盤 (Hyunjin盤)>

CD Only ¥3,500 (税込) / ESC8-133

*スペシャル両面フォトカード封入 (ヒョンジン絵柄全3種より1枚ランダム封入)

*完全受注生産





<FANCLUB会員限定盤 (HAN盤)>

CD Only ¥3,500 (税込) / ESC8-134

*スペシャル両面フォトカード封入 (ハン絵柄全3種より1枚ランダム封入)

*完全受注生産



<FANCLUB会員限定盤 (Felix盤)>

CD Only ¥3,500 (税込) / ESC8-135

*スペシャル両面フォトカード封入 (フィリックス絵柄全3種より1枚ランダム封入)

*完全受注生産



<FANCLUB会員限定盤 (Seungmin盤)>

CD Only ¥3,500 (税込) / ESC8-136

*スペシャル両面フォトカード封入 (スンミン絵柄全3種より1枚ランダム封入)

*完全受注生産



<FANCLUB会員限定盤 (I.N盤)>

CD Only ¥3,500 (税込) / ESC8-137

*スペシャル両面フォトカード封入 (アイエン絵柄全3種より1枚ランダム封入)

*完全受注生産



Stray Kids、JAPAN 1st Album 『THE SOUND』の初回生産限定盤A・Bと通常盤(初回仕様)に封入のシリアルナンバー応募特典が決定いたしました!





2023年2月22日発売 JAPAN 1st Album『THE SOUND』、初回生産限定盤A(ESCL-5760~1)、初回生産限定盤B(ESCL-5762~3)、通常盤(初回仕様)(ESCL-5764)に封入されているシリアルナンバーで、『THE SOUND』発売記念購入者限定オフラインイベントにて実施される「メンバー個別お見送り会」、「メンバー個別サイン会」、「メンバー全員ミート&グリート」、「メンバー全員スペシャルトークショー」および郵送でのプレゼントとなる「メンバー直筆サイン入りフォト」、「メンバー全員直筆サイン入りポストカード」、「メンバー手作りオリジナルサイン&メッセージ入り色紙」、「メンバー手作りオリジナルチェキ」のいずれかにご応募いただけます!





【応募期間】2023年2月21日(火)10:00~2023年3月5日(日)23:59まで



<シリアルナンバー応募対象オフラインイベント>



<日程>



関西会場:2023年4月30日(日) 京都パルスプラザ



関東会場:2023年5月3日(水・祝) パシフィコ横浜





<特典会内容>





■メンバー個別お見送り会:4800名様 (各会場につき、各メンバー300名様ずつ)



※ご希望のメンバー、ご希望の会場を選んでご応募いただけます。





■メンバー個別サイン会:800名様 (各会場につき、各メンバー50名様ずつ)



※ご希望のメンバー、ご希望の会場を選んでご応募いただけます。





■メンバー全員ミート&グリート:320名様 (各会場につき160名様)



※ご希望の会場を選んでご応募いただけます。





■メンバー全員スペシャルトークショー:1000名様 (各会場につき500名様)



※ご希望の会場を選んでご応募いただけます。





<シリアルナンバー応募対象郵送プレゼント>





■メンバー直筆サイン入りフォト:160名様(各メンバー20名様ずつ)



※「Stray Kids 2nd World Tour "MANIAC" ENCORE in JAPAN」の全4公演それぞれの公演時に撮影したソロ写真4枚を1枚にコラージュしたスペシャルフォトとなります。



※ご希望のメンバーを選んでご応募いただけます。





■メンバー全員直筆サイン入りポストカード:100名様





■メンバー手作りオリジナルサイン&メッセージ入り色紙:8名様 (各メンバー1名様ずつ)



※ご希望のメンバーを選んでご応募いただけます。





■メンバー手作りオリジナルチェキ:8名様 (各メンバー1名様ずつ)



※ご希望のメンバーを選んでご応募いただけます。





【注意事項】



※「メンバー直筆サイン入りフォト」、「メンバー全員直筆サイン入りポストカード」、「メンバー手作りオリジナルサイン&メッセージ入り色紙」、「メンバー手作りオリジナルチェキ」の送付先はシリアルナンバー応募時にご登録の住所にお送りさせていただきます。(ただし、日本国内に限ります。)転居をご予定の方は確実にお届けできる住所をご記入いただいておりませんとお送りできない場合がございますので、ご注意ください。



※当選メール・当選権利・当選シリアルナンバーはご本人のみ有効となります。当選メール・当選権利・当選シリアルナンバーの譲渡・転売(ネットオークションへの出品等も含む)、及びそれを試みる行為は違反となります。転売された当選メール・当選権利は無効となり、ご参加をお断りいたしますので、予めご了承ください。



※イベント参加時に、ご本人確認を実施いたします。本イベント指定の身分証明書にて当日ご本人確認ができない場合は、いかなる理由がありましてもご参加いただけませんのでご注意ください。



(詳細はStray Kidsオフィシャルウェブサイトhttps://www.straykidsjapan.com/にてご案内いたします。)



※各賞全て、複数名でのご参加は不可となります。ご当選されたご本人様のみご参加いただけます。



※荒天等によりアーティスト参加が危険と判断された場合や会場の設備故障や天災など不可抗力の事由により、実施不可能と判断された場合は、イベントを中止・中断・変更いたします。その場合でもご購入いただいた商品の払い戻し等は、一切行いませんので予めご了承ください。



※予告なくメンバーの変更などが発生する場合がございます。その場合でも払い戻しなどは行いません。



※都合によりイベントの内容変更や中止の場合がございます。その場合でも払い戻しなどは行いません。



※都合によりオンラインでの開催へと変更する場合がございます。その場合でも払い戻しなどは行いませんので、予めご了承ください。



※その他詳細は後日Stray Kidsオフィシャルウェブサイトhttps://www.straykidsjapan.com/にて発表いたします。





なお、新型コロナウイルス感染拡大予防対策として運営側としましては、細心の注意を払いイベントを実施いたします。感染拡大防止の趣旨をご理解いただき健康と安全を考慮し、イベント運営において以下のご対応とご協力をお願いいたします。





※新型コロナウイルス感染拡大防止対策の観点から、お客様からメンバーへのお声がけや会話はお断りさせていただきます。



※「メンバー個別お見送り会」、「メンバー個別サイン会」、「メンバー全員ミート&グリート」は、メンバーとお客様の間に「飛沫感染防止スクリーン」を設置し、メンバー及びお客様との間に一定の距離を設けたうえで実施いたします。



※「メンバー個別サイン会」では、こちらでご用意するオリジナル・ブロマイドにメンバーがお客様の目の前でサインをさせていただきます。開催時の感染状況によって、オリジナル・ブロマイドはメンバーからではなく、スタッフからのお渡しとなる場合もございます。



※イベント時はお客様のマスクの着用を必須事項とさせていただきます。



※メンバーは開催時の感染状況によって、マスク等を着用させていただく場合もございます。





■Stray Kids JAPAN Official Site : https://www.straykidsjapan.com



■Twitter : Japan Official Twitter : https://twitter.com/stray_kids_jp



■Instagram : Japan Official Instagram :



https://www.instagram.com/straykids_official_jp/



■TikTok : Japan Official :



https://www.tiktok.com/@straykids_japan



■Stray Kids Japan official YouTube :



https://www.youtube.com/channel/UCXhj2pPWvONXmvgHX5wllCA



■Stray Kids Official FANCLUB :



https://skz-stayjapan.com/s/n104/page/about_main





■Stray Kids (ストレイキッズ)



Stray Kidsは、2017年に韓国で放送されたサバイバル・リアリティ番組「Stray Kids」からデビューを果たしたJYP Entertainment所属のK-POPボーイズグループ。





2018年3月にミニアルバム『I am NOT』でデビューを果たした彼らは、メンバー自ら作詞・作曲・プロデュースを手掛けるなど、非凡な才能をもったグループとして大きな注目を集め、2019年には異例の「新人賞 11冠」を達成した。同じく2019年、アジア、オセアニア、アメリカ、ヨーロッパを巡るワールドツアーをK-POPアーティスト最速クラスで敢行し、全13公演を成功させた。





そして日本では2019年12月に代々木第一体育館にて行われた『Stray Kids Japan Showcase 2019 “Hi-STAY”』でも大きな成功をおさめ、2020年3月待望の日本デビューを果たす。2020年4月より日米韓をはじめ世界各国で同時公開されたアニメ「神之塔 -Tower of God-」のオープニング曲及びエンディング曲を担当するという異例のWタイアップを実施し、6月に発売したJAPAN 1st Single『TOP -Japanese ver.-』は、海外男性アーティスト史上4組目となるオリコン週間ランキング1位を獲得した。





同じく、2020年の米TIME誌「The 10 Best Songs of 2020」に「Back Door」が、K-POPとして唯一ノミネートされ、日本でも「第35回日本ゴールドディスク大賞」にて「ベスト3・ニューアーティスト(アジア)」を受賞。



さらに、2021年、世界中が熱狂したサバイバル番組「KINGDOM:LEGENDARY WAR」で堂々優勝を果たし、K-POPボーイズグループの新たな頂点に輝いた。2021年6月に韓国にて発表した配信シングル『Mixtape : OH』はビルボードのワールドデジタルソングセールスチャートで1位を獲得、同年8月にリリースしたアルバム『NOEASY』はJYP Entertainment制作のアルバムで史上初のミリオンセラーを記録。さらに今年3月にはMini Album『ODDINARY』が、K-POP史上3組目の快挙となる、米ビルボードのメインチャート「ビルボード200」で1位を記録、iTunesでは世界56の国と地域で1位を獲得。



10月にはMini Album『MAXIDENT』が2度目の米ビルボード1位を獲得し、トリプルミリオンセラーを記録。さらに、世界9都市19公演を巡るワールドツアーの本公演から、韓国での追加公演2公演まで、2022年に開催した全公演がソールドアウトするなど、彼らの人気は韓国のみにとどまらず、日本やアメリカなど世界中で現象化している。



“Stray Kids”というグループ名の“Stray”には、古い伝統や形式、システムを打ち破り、そこから抜け出すという意味が込められており、メンバー構成もバンチャンが中心となり選出するなど、セルフプロデュース能力も大きな魅力となっている。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/13-18:46)