Steam Storeでカプコンの人気タイトルをお得に購入できる「CAPCOM PUBLISHER SALE」がスタート!



『バイオハザード ヴィレッジ』の追加DLC『ウィンターズ エクスパンション』や、ゲーム本編と『ウィンターズ エクスパンション』がセットになった『バイオハザード ヴィレッジ ゴールドエディション』をはじめとした「バイオハザード」シリーズ、最新作『ストリートファイター6』で盛り上がりを見せる「ストリートファイター」シリーズ、さらに『モンスターハンターライズ』や超大型拡張コンテンツ『モンスターハンターライズ:サンブレイク』など、人気タイトルがお買い得!



セール名称:CAPCOM PUBLISHER SALE

特設ページ:https://www.capcom-games.com/sale/sale24-66hwy/ja-jp/









Steam Store







セール期間:2023年3月24日(金)AM 1:59まで

https://store.steampowered.com/developer/capcom/sale/capcompubsale

Steam『バイオハザード ヴィレッジ ウィンターズ エクスパンション』(ダウンロードコンテンツ)



通常価格:2,000円(税込)

セール価格【25%OFF!!】:1,500円(税込)

※「Z バージョン」もセール対象となります。

※本ダウンロードコンテンツをご利用いただくには、別売りの『バイオハザード ヴィレッジ』(ゲーム本編)が必要です。



Steam『バイオハザード ヴィレッジ ゴールドエディション』(ゲーム本編)



通常価格:5,990円(税込)

セール価格【34%OFF!!】:3,953円(税込)

※「Z バージョン」もセール対象となります。



Steam『BIOHAZARD 7 Gold Edition & VILLAGE Gold Edition バンドル』(ゲーム本編)



通常価格:8,990円(税込)

セール価格【45%OFF!!】:4,944円(税込)

※「Z バージョン」もセール対象となります。



Steam『バイオハザード RE:2』(ゲーム本編)



通常価格:3,990円(税込)

セール価格【75%OFF!!】:997円(税込)

※「Z バージョン」もセール対象となります。



Steam『バイオハザード RE:3』(ゲーム本編)



通常価格:3,990円(税込)

セール価格【75%OFF!!】:997円(税込)

※「Z バージョン」もセール対象となります。



Steam『モンスターハンターライズ』(ゲーム本編)



通常価格:3,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:1,995円(税込)



Steam『モンスターハンターライズ:サンブレイク』(超大型拡張コンテンツ)



通常価格:3,990円(税込)

セール価格【25%OFF!!】:2,992円(税込)

※超大型拡張コンテンツをご利用いただくには、別売りの『モンスターハンターライズ』(ゲーム本編)が必要です。



Steam『ストリートファイターV チャンピオンエディション』(ゲーム本編)



通常価格:2,990円(税込)

セール価格【67%OFF!!】:991円(税込)



Steam『ストリートファイターV チャンピオンエディション + シーズン 5 プレミアムパス バンドル』(ゲーム本編)



通常価格:5,802円(税込)

セール価格【66%OFF!!】:1,919円(税込)



Steam『カプコン ファイティング コレクション』(ゲーム本編)



通常価格:4,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:2,495円(税込)



Steam『ロックマンX アニバーサリー コレクション』(ゲーム本編)



通常価格:3,362円(税込)

セール価格【60%OFF!!】:1,344円(税込)



Steam『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』(ゲーム本編)



通常価格:3,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:1,995円(税込)



Steam『逆転裁判123 成歩堂セレクション』(ゲーム本編)



通常価格:3,362円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:1,681円(税込)





※CEROレーティング「Z」の「グロテスクバージョン」及び「Z バージョン」は18才以上のみ対象の商品です。18才未満の方には販売しておりません。

※商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますので、ご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※セール詳細及びコンテンツ内容、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページかSteam Storeにてご確認ください。

※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。





(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。



