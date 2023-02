[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]



2021年に清水翔太が審査委員長を務め話題となったオーディション番組「ONE in a Billion」にて、総勢5,000以上の応募者から結成された男女8人組ダンスボーカルグループ・ZILLION(読み:ジリオン)が、本日KT Zepp Yokohamaにて開催した初のワンマンライブ「ZILLION SHOWCASE LIVE “BILLION”」にて、2023年4月19日(水)にシングル「EMO」でメジャーデビューすることを発表した。





ZILLIONは、2021年12月に「Timeless」でプレデビュー活動をスタートさせ、メジャーデビューを目指して約1年間でデジタルシングルを4枚、デジタルEP1枚をリリースするなど精力的に活動を展開させてきた。



満を持してのメジャーデビューシングルとなる「EMO」は、男女混合ならではのポジティブなムードと、ZILLIONならではのユーモアあふれるコレオグラフが特徴のファンクチューンとなっている。

「EMO」の予約も早速スタートしている他、店舗別特典内容も解禁となったので、ぜひチェックしてみて欲しい。



以下、ライター・永堀アツオ氏による「ZILLION SHOWCASE LIVE “BILLION”」のオフィシャルレポートをお届けする。



==

平均年齢19歳の8人組ダンスボーカルグループ、ZILLION(ジリオン)が2月10日(金)にKT Zepp Yokohamaにて、初のワンマンライブ『ZILLION SHOWCASE LIVE "BILLION"』を開催した。



ZILLIONは清水翔太が審査委員長を務めたオーディション番組『ONE in a Billion』で、応募総数5,000人以上の中から選ばれた、男女8人組ダンスボーカルグループ。約1年間にわたる審査とトレーニングを経て、2021年12月に最終オーディションの課題曲「Timeless」でプレデビュー。



これまでにシングル4曲とEP1枚をデジタルリリースしながら、本デビューを目指して活動を続けてきた彼らがZILLIONとして初めて人前でパフォーマンスをしたのは、2022年2月にZepp HANEDAで行われた清水翔太のワンマンライブ。オープニングアクトとして出演した“Zepp”に自力で立ちたいという目標を掲げて活動してきた彼らにとって、Zeppでの単独公演は念願のステージであり、会場にはオーディションから見守ってきたファンが集結し、メンバーカラーのペンライトを手に熱い声援を送った。





開演時間になると、ステージ全面を覆う紗幕にデジタルタイマーが映し出され、60秒のカウントダウンを始めるとともに場内がゆっくりと暗くなっていき、高揚感あふれるブレイクビーツに乗せて、メンバーが車や自転車でライブ会場に集合する映像からスタートした。続いて、サーチライトが交錯する中で紗幕が落ち、グループ名を模した電飾看板とともに横一列になったメンバーがステージに登場。モータウンサウンドをモチーフにしたレトロなソウルポップ「STEP」で派手に華やかにショウの幕を開けた。笑顔やグッドポーズのフリが印象的なオープニングナンバーでフロアをポジティヴなムードで満すと、Z世代らしくSNSがもたらすジレンマをユニークにコミカルに表現したナンバーを連発。速いパッセージの歌謡ソウル「やめとこっか」ではスマホの画面をスワイプすし、エイティーズのフレーバーを加味したオントレンドなシンセポップ「NO盛れ NO LIFE」ではクラップを誘発し、1曲の中で8人編成から5人編成となるフォーメーションも展開。アウトロでのメンバー一人一人によるあいさつを経て、ケイジのビートボックスをフィーチャー。フリースタイルで繰り出される低音の効いたビートボックスをバックに、カシンとワタルがジャンルの異なるダンスをソロで踊り、男性メンバー3人によるオリジナルの90’S R&Bナンバー「Login」ではオーディエンスの心と体をメロウに揺らし、グループの多面性をアピールして観客を盛り上げた。















1月25 日(水)にリリースしたばかりのPre-4thシングル「Cool or Cute」では、再び8人編成となり、2チームに分かれて、二面性を視覚化させたダンスバトルを展開。ワタルがカオラをお姫様抱っこしてスピンするなど、次々とフォーマーションが変化していくダイナミックなパフォーマンスを繰り広げ、初めて見た人でも一瞬で惹きつけられるようなステージを見せてくれた。







そして、ABEMAの恋愛リアリティ番組「今日、好きになりました。」に2期連続で参加し、人気を集めているルナが一人だけステージに残り、「歌うことがものすごく好きで、私にとって歌はとってもとっても大切なものです。口下手で自分の感情を人に伝えるのがとっても苦手なんですけど、そんな口下手な私が、唯一自分の感情を表現できるのが歌なんです。私の人生の中では必要不可欠な存在です」と独白。ソロによるバラード「“すき”の気持ち」で切ない恋心を表情豊かに歌い上げると、フロアは彼女のメンバーカラーであるピンクのペンライト一色となった。さらに、タイラ、カオラ、モカ、リオンがステージに上がると、女性メンバー5人による未発表の新曲「振り向いてほしい」では、スタンドマイクで一人ずつ丁寧に優しく歌い継ぎ、それぞれの声の個性を際立たせるとともに、フューチャーベースに変化する間奏ではしなやかでセクシーなダンスを表現。さらに、一転して、8人体制による攻撃的なオルタナティヴR&B「冗談じゃないわ」では、逆境を乗り越えて、本当の自分で勝負する強い姿勢を打ち出すなど、新世代パフォーマンスグループとしての高いポテンシャルを証明して見せた。







メンバー全員が揃ったMCではリーダーのリオンが「プレデビューして1年間、ケンカももちろんありましたけど、楽しく8人でステージに立てているのは嬉しい」と語ると、タイラが「もともとは年齢や性別、環境も全く違う8人が集まっていて。個性的でバラバラな私たちが1つになるのは難しいことなんですけど、パフォーマンスするときは必ず1つになります。これからもみんなで1つになってパフォーマンスし続けていくので、これからも温かく見守ってくれたら嬉しいです」と続け、観客に向けて全員で深々と頭を下げた。そして、ステージ中央で円になって手を繋ぎ、目と息を合わせると、「One Day」の冒頭をアカペラの多重コーラスで届け、ドラマチックにパワフルに歌い上げると、オーディエンスからは大きな拍手がわきおこった。





ここで、場内が暗転し、この日までの軌跡を追ったダイジェスト映像が流れ、最後に「2023年4月19日 メジャーデビュー決定」の文字が映し出されると、フロアからは歓声が上がった。お揃いのスタジャンを着て再登壇したメンバーを代表して、リーダーのリオンが「決してここがゴールだとは思っていません。ここからが本当のスタートだと思ってます」と決意を新たにし、メジャーデビュー曲「EMO」を初披露。タイラが「明るくて元気でめちゃめちゃ楽しい。ZILLIONらしい、スタートにぴったりな曲になってます」と解説した通り、円陣に加えて、TikTokで真似して踊りたくなるような手振りが印象的なファンクやディスコをベースにしたダンサブルなナンバーとなっていた。







フィナーレに向けて、ケイジが「フレッシュかつエネルギッシュなパワーをお届けします。これからも皆さんをZILLION色に染めて、どんどん進んでいきたい」と意気込むと、ルナは会場に集まってくれたオーディエンスに向けて愛と感謝の気持ちを伝え、リオンは再びこの1年を振り返り、「正直、もう無理かもって思うことがありました」涙を流しながらも、「でも、今日、この景色を見て、絶対に売れたい、売れてみせると心の底から思いました。大きなグループになるので応援をよろしくお願いいたします」と声を上げた。そして、ルナが「私たちのはじまりの曲です」と語り、最終審査の課題曲でもあった「Timeless」で、オーディションからデビュー決定に至る現在までの集大成といえるショーケースは幕を閉じた。Z世代を牽引する10億分の1の才能(One in a Billion)として選ばれ、果てしない可能性とスケールを持って羽ばたいてほしいという願いが込められたZILLION。男女混成グループであることに加えて、日本のダンスシーンの急先鋒であるGANMIを率いるSotaによるストーリー性のあるコレオグラフや複雑で立体的なフォーメーションを体現し、既存のダンスヴォーカルグループとは一線を画すオルタナティブな存在感を発揮する彼らが今後どんな道を歩んでいくのか、大きな期待を胸に見守っていきたい。





◆ZILLION Major Debut Single 「EMO」

完全生産限定盤(SRCL-12473~12474):¥3,000(tax in)

通常盤(SRCL-12475):¥1,500(tax in)



【収録楽曲】

M1.EMO / 他後日発表

【予約URL】

https://ZILLION.lnk.to/3uGbyo

【店舗別特典】

店舗別7種の特典となりますので、お早めにご予約ください!

■HMV全店(HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く)

オリジナルL判ブロマイド (メンバー別ランダム1種、絵柄:HMVver.)

■TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)/ TSUTAYAオンラインショッピング

オリジナルL判ブロマイド (メンバー別ランダム1種、絵柄:TSUTAYA RECORDS ver.)

■楽天ブックス

オリジナルL判ブロマイド (集合1種)

■Amazon.co.jp

メガジャケ

■セブンネットショッピング

オリジナル缶バッジ (メンバー別ランダム1種)

■Sony Music Shop

オリジナルB2ポスター (集合1種)

■ZILLION応援店特典

オリジナルポストカード



▼注意事項

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※応援店対象店舗・特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。



■Sony Music Shop 期間限定予約特典

Sony Music Shopの期間限定予約特典付きまとめ買いカートにて4/19(水)発売、

ZILLION デビューシングル 『EMO』の完全生産限定盤(SRCL-12473~12474)と通常盤(SRCL-12475)を同時ご予約いただいたお客様に、全メンバー直筆サイン入りオリジナルB2ポスターをプレゼントいたします!期間限定受付となりますので、お早めにご予約ください!!



<受付期間>

2/10(金) 22:00~2/12(日) 23:59まで

※この期間にSony Music Shop期間限定予約特典付きまとめ買いカートでご予約された方のみのプレゼントとなります。

※個別の完全生産限定盤(SRCL-12473~12474)購入カート、通常盤(SRCL-12475)購入カートにて2種ご予約いただいても期間限定特典プレゼントの対象にはなりませんのでご注意ください。

※“全メンバー直筆サイン入りオリジナルB2ポスター”付き商品は、その他の特典は対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

※前払い方式オンライン収納代行でのお支払いは入金締め切りを過ぎますと自動的に購入権利が取り消されますので、ご注意ください。



<期間限定特典内容>

特典:全メンバー直筆サイン入りオリジナルB2ポスター

※数に限りがございます。ご予約受付期間であっても先着でなくなり次第終了となりますので、予めご了承ください。



◎ご予約はこちら

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=MATO000003825&cd=MATO000003825



<「全メンバー直筆サイン入りオリジナルB2ポスター」デザイン>

・アートワークの衣装を着用したメンバーの集合絵柄に、全メンバーの直筆サインが入ったB2ポスターとなります。

※絵柄は通常のSony Music Shopオリジナル特典「オリジナルB2ポスター」と同様になります。

※絵柄は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。





◆ZILLION Pre-4th SG 「Cool or Cute」

2023.01.25(水) Digital Release

配信URL : https://ZILLION.lnk.to/aFh3PoWN

MV : https://youtu.be/k1ASrN_k0Sc



◆ZILLION Pre-3rd SG 「STEP/冗談じゃないわ」

2022.11.30(水) Digital Release

配信URL : https://ZILLION.lnk.to/fY8OgoWN

「STEP」MV : https://youtu.be/YcrvOGCjyic

「冗談じゃないわ」MV : https://youtu.be/NhwlD7vaIRc

M1. STEP

M2. 冗談じゃないわ

M3. STEP(Instrumental)

M4. 冗談じゃないわ(Instrumental)



◆ZILLION「”すき”の気持ち feat. ルナ」

2022.08.31 Digital Release

配信URL : https://ZILLION.lnk.to/ucRucKIG

MV : https://youtu.be/HDEPyzNNHg4



◆ZILLION Pre-EP 「One Day EP」

2022.06.01 Digital Release

配信URL : https://ZILLION.lnk.to/isC8pgWN

M1. 123she

M2. NO 盛れ NO LIFE

M3. One Day (※2022プレナスなでしこリーグテーマソング)

M4. 123she (Instrumental)

M5. NO 盛れ NO LIFE (Instrumental)

M6. One Day (Instrumental)



“123she” MV https://youtu.be/SkcflEn6OOE

“NO盛れ NO LIFE” MV https://youtu.be/1XFnQmzuGdA

“One Day” MV https://youtu.be/rTJyNHMXW8Y



◆ZILLION Pre-2nd Single 「やめとこっか」

2022.03.30 Digital Release

配信URL:https://ZILLION.lnk.to/3R9UgEWN

MV : https://youtu.be/nZxNnqzuR2Y



◆Pre-Debut Single 「Timeless」

2021.12.22 (水) Digital Release

配信URL : https://ZILLION.lnk.to/84OMWoWN

MV : https://youtu.be/ybrqaj0Nlfc



◆ZILLION プロフィール



清水翔太が審査委員長を務めたオーディション”ONE in a Billion”発、

応募総数5,000人以上の中から約1年300時間以上にわたる審査・トレーニングを経て結成された、

平均年齢19歳・男女8人組ダンスボーカルグループ。



グループ名は、10億分の1の才能(ONE in a Billion)として選ばれたメンバーが、

果てのない可能性とスケールを持って羽ばたいて欲しい、という願いを込めて。



2021年12月、「Timeless」でプレデビュー。

これまでデジタルシングル4枚・EP1枚をデジタルリリース、2023年2月には初のワンマンライブをKT Zepp Yokohamaで開催するなど精力的に活動。2023年4月19日(水)にシングル「EMO」でメジャーデビューが決定している。

きらびやかでポップな“ニュー・レトロ”な世界観とキャッチーなキャラクターで、ダンスボーカルグループ界で“NEO”な存在感を発揮している。



YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCcCV42g3LYZMKDvnYPT5Beg

Instagram:https://www.instagram.com/zillion_zln_official/

Twitter:https://twitter.com/ZILLION_ZLN

TikTok:https://vt.tiktok.com/ZSefcyThe/

Official HP:https://zillion-official.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/11-16:16)